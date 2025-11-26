El renovado SUV que llega con más tecnología , mejor diseño y un foco en la experiencia de manejo

Geely Auto presentó el New Coolray, la renovación de su SUV compacto más popular, un modelo que hoy supera 1,2 millones de unidades vendidas en el mundo. Con este lanzamiento, la marca busca reforzar su presencia en Chile con un vehículo más tecnológico, eficiente y actualizado en diseño, pensado para un público amplio que busca alternativas modernas dentro del segmento.

En Chile, Coolray ha sido el pilar comercial de la marca: con más de 1.400 unidades vendidas en 2025, representa cerca del 60% de las ventas de Geely. En un contexto donde los SUV siguen desplazando a los automóviles tradicionales, el New Coolray llega con una propuesta que combina deportividad, conectividad y confort, apuntando a quienes buscan un vehículo práctico para la ciudad, pero con potencia y equipamiento para escapadas y viajes.

La marca destaca que el modelo invita a vivir la conducción como una experiencia que va más allá del manejo: “Es formar parte de una comunidad que comparte una misma energía, pasión y forma de disfrutar la vida”.

Diseño renovado e interior modernizado

El New Coolray incorpora un motor 1.5T turbo que entrega 174 hp y 290 Nm de torque, con una aceleración de 0–100 km/h en 7,6 s y una respuesta del acelerador de apenas 0,23 s. Está acompañado por una transmisión 7DCT de nueva generación, con 98% de eficiencia, capaz de realizar cambios en 0,2 s y reducir en torno al 10% el consumo frente a una automática tradicional. El resultado es un manejo más dinámico y eficiente para el día a día.

El modelo estrena un diseño completamente actualizado, con líneas más dinámicas y un frontal rediseñado. En el interior, destaca su nueva pantalla táctil de 14,6 pulgadas en alta definición, notablemente más grande que la de la generación anterior, ofreciendo una interfaz intuitiva y mayor conectividad.

Tecnología y seguridad

En el apartado tecnológico, el New Coolray incorpora 15 asistencias a la conducción de nivel 2 (ADAS), entre ellas:

Control Crucero Adaptativo (ACC)

Frenado Autónomo de Emergencia con detección de peatones y ciclistas (AEB-P)

Asistente de Mantenimiento de Carril (LKA)

Control Automático de Luces Altas (IHBC)

Además, integra cámara 540° y una plataforma de última generación que refuerza la apuesta de Geely por la seguridad y el desempeño.

A nivel global, el modelo ha sostenido un crecimiento de ventas durante 26 meses consecutivos, consolidándose como uno de los SUV compactos más exitosos dentro de la oferta internacional.

“El New Coolray refleja la energía de una nueva generación de conductores: personas activas, conectadas y con un estilo de vida vibrante”, afirma José Luis Díaz, gerente de producto de Geely Chile.

El New Coolray ya está disponible con un precio de lanzamiento desde $14.490.000.