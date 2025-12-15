En un escenario donde la rapidez en las entregas, la trazabilidad de los envíos y la cobertura territorial se han vuelto factores clave para las empresas, la logística se consolida como un engranaje estratégico del comercio y la industria en Chile. En ese contexto, Samex —especialista en logística de carga consolidada B2B e integrante del Grupo Jedimar— anunció la puesta en marcha de un nuevo Centro de Distribución (CD) en Quilicura, junto con un plan de modernización y apertura de sucursales a lo largo del país.

La nueva infraestructura no solo busca aumentar la capacidad operativa de la compañía, sino también responder a un mercado cada vez más exigente, donde los clientes requieren mayor precisión en los plazos, información en tiempo real sobre sus cargas y soluciones logísticas adaptadas a distintos rubros productivos.

El recientemente inaugurado CD en Quilicura funciona además como casa matriz de Samex en la Región Metropolitana y se posiciona como un punto clave dentro de su estrategia de cobertura nacional. Desde allí, la empresa busca optimizar su operación, reducir tiempos de carga y despacho, y mejorar la experiencia de sus clientes.

“Este nuevo centro de distribución B2B está pensado para optimizar la operación y los servicios, incorporando infraestructura y tecnología de última generación que nos permitirá entregar información más precisa y ágil”, explica Mauricio Parot, gerente general de Samex. Según detalla, la inversión apunta a fortalecer la capacidad de gestión logística y la velocidad de respuesta frente a las necesidades del mercado.

Expansión y modernización de norte a sur

El fortalecimiento de la infraestructura no se limita a la Región Metropolitana. Durante el último trimestre de 2025, Samex concretó el traslado y renovación de sucursales estratégicas en distintas zonas del país. Entre ellas, destaca la nueva sucursal de Iquique, que ahora cuenta con 800 m² y opera desde agosto en Alto Hospicio; la de La Serena, con 1.100 m² en el Barrio Industrial; y la de Osorno, con 1.000 m², ubicada en el Loteo Fundo el Castillo.

Con estas incorporaciones, la compañía alcanza un total de 21 sucursales y cobertura en 527 localidades, desde Arica hasta Punta Arenas, una red que le permite atender tanto grandes centros urbanos como zonas más alejadas del país.

Esta infraestructura habilita a Samex a ofrecer múltiples servicios logísticos, que van desde mercancías generales hasta cargas especializadas, incluyendo carga pesada y peligrosa, bajo estrictos protocolos de seguridad y con el respaldo de una flota tecnológicamente equipada.

“Nuestra propuesta de valor se basa en soluciones logísticas B2B para sectores como construcción, minería, salud y automotriz; una cobertura integral que va desde el abastecimiento hasta la distribución puerta a puerta; y servicios personalizados apoyados en tecnología, trazabilidad e infraestructura especializada”, señala Parot, quien enfatiza el rol de la empresa como socio estratégico de sus clientes.

Tecnología y sostenibilidad como ejes de operación

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo CD de Quilicura es la integración de tecnología avanzada con criterios de sostenibilidad. El centro cuenta con más de 270 paneles solares fotovoltaicos, lo que le permitirá operar con un alto grado de autosuficiencia energética. A ello se suman sistemas de iluminación LED con sensores de movimiento y un sistema de gestión hídrica que contempla la recolección de aguas lluvia para usos no potables.

En términos operativos, el recinto incorpora niveladores de andenes para facilitar la carga y descarga de camiones, un sorter automatizado que acelera la clasificación de paquetería y equipos de medición de pallets que aumentan la precisión y transparencia en la cubicación de la carga.

Todo el proceso está respaldado por el software SAMEX 360°, una plataforma que permite seguimiento completo de los envíos en tiempo real, combinando trazabilidad digital con atención personalizada.

La ubicación del centro en Quilicura también cumple un rol estratégico. Cerca del 70% de los clientes de Samex se encuentra en sus alrededores, y el acceso directo a autopistas y carreteras clave permite reducir significativamente los tiempos de traslado, un factor cada vez más valorado por las empresas en un entorno logístico altamente competitivo.

“Con la nueva ubicación, el soporte tecnológico y las herramientas operacionales, se agilizan los tiempos de carga y traslado, impactando directamente en la eficiencia de nuestros clientes”, concluye Parot.