Pago sin contacto llega al transporte público: Metro y Tren Nos aceptarán tarjetas bancarias

El transporte público de Santiago da un paso clave hacia la digitalización. A partir del 13 de febrero, los usuarios de Metro y del Tren Nos de EFE podrán pagar su pasaje directamente con tarjetas bancarias, sin necesidad de tarjeta de transporte, en una primera etapa que luego se extenderá a los buses.

El Gobierno anunció la implementación de un nuevo medio de pago para el transporte público, que permitirá a los pasajeros validar sus viajes utilizando tarjetas bancarias de débito, crédito o prepagas, ya sea en formato físico o incorporadas en billeteras digitales en celulares y smartwatch.

La medida comenzará a operar desde el 13 de febrero y en esta primera fase, estará disponible únicamente en Metro de Santiago y en el Tren Nos–Estación Central de EFE.

Con esta iniciativa, Santiago se suma a un grupo de ciudades internacionales que ya cuentan con este tipo de tecnología, como Londres, Madrid, Chicago, Ciudad de México y Río de Janeiro.

Intermodalidad y uso del mismo medio de pago

Según explicó la autoridad, el nuevo sistema mantendrá el beneficio de la intermodalidad entre Metro y EFE, siempre que el usuario utilice el mismo medio de pago durante el trayecto. Esto implica validar con la misma tarjeta bancaria o la misma billetera digital para que la integración tarifaria sea efectiva.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó que “en esta primera etapa estará disponible en los servicios que hemos detallado, para posteriormente ser habilitado en los buses”.

La solución tecnológica que permitirá este avance es provista por la empresa española Indra, firma con más de 30 años de presencia en Chile y trayectoria internacional en sistemas de transporte. El nuevo modelo de pago apunta a modernizar la experiencia de viaje, simplificando el acceso y reduciendo la necesidad de recargas presenciales.

Un sistema acorde al uso bancario en Chile

De acuerdo con datos entregados por la compañía, más del 90% de la población adulta en Chile cuenta con algún producto bancario, mientras que el 40% de los viajes de Red Movilidad se realizan en Metro y/o en el Tren Nos–Estación Central. Estas cifras refuerzan la relevancia del nuevo sistema de pago sin contacto.

En esa línea, Marcelo Peñailillo, director de Mobility de Indra Group, subrayó que esta modernización “no es solo implementar tecnología, sino habilitar ciudades más inteligentes, conectadas y centradas en las personas. Aportar a este tipo de desarrollos en Chile —como lo estamos haciendo con el sistema de ticketing para la futura Línea 7 de Metro— es poner nuestra experiencia global al servicio del bienestar local”.

La implementación de este método de pago marca así un nuevo avance en la transformación digital del transporte público, con foco en facilitar los desplazamientos y mejorar la experiencia cotidiana de millones de usuarios.