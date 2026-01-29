DFSK sigue apostando fuerte por el segmento de las camionetas en Chile y presenta la renovada DFSK D1, un modelo que llega con mejoras en diseño, tecnología y equipamiento, buscando posicionarse como una alternativa competitiva dentro de uno de los mercados más importantes del país. Hoy, las pick-ups representan más del 20% de las ventas de autos en Chile, según cifras de ANAC.

Este lanzamiento se suma a la llegada de la DFSK Z9 en 2025 y confirma la estrategia de la marca de crecer en el segmento de camionetas, muy demandado tanto por usuarios particulares como por pymes y emprendedores.

Diseño más moderno y aspecto más robusto

A primera vista, la nueva DFSK D1 muestra una imagen más sólida y actual. Destaca su nuevo frontal, con una parrilla tipo panal con detalles cromados, parachoques renovado y nuevos faros y neblineros, lo que le da una presencia más fuerte y moderna.

De costado, incorpora llantas de aleación bitono de 16 pulgadas, pisaderas laterales y barras de techo (según versión), elementos que mejoran tanto la estética como la funcionalidad para el uso diario o el trabajo.

En cuanto a tamaño, mantiene dimensiones generosas, típicas de una pick-up mediana, con una zona de carga amplia y resistente, capaz de transportar hasta 815 kilos, lo que la hace adecuada para faenas, traslados de carga o un uso mixto entre trabajo y familia. Además, su buen despeje del suelo le permite moverse con soltura en caminos rurales o en mal estado.

Interior más cómodo y conectado

El interior también da un salto importante. La nueva DFSK D1 incorpora una pantalla táctil de 10 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, lo que facilita usar el celular para navegación, música o llamadas de forma segura.

Según versión, suma climatizador, tablero digital, asientos en ecocuero, volante multifunción, sistema de acceso y encendido sin llave y cámara de retroceso, entre otros elementos que hoy los usuarios valoran incluso en una camioneta de trabajo.

En las versiones 4×4, cuenta con selector electrónico de tracción, ideal para quienes necesitan enfrentar barro, ripio o caminos más exigentes.

En seguridad, todas las versiones incluyen de serie doble airbag frontal, frenos ABS, control de tracción, ayuda de partida en pendiente, cámara y sensores de retroceso, control de presión de neumáticos e ISOFIX para sillas infantiles. Un equipamiento correcto y alineado con lo que hoy exige el mercado chileno.

Motor diésel pensado para trabajar y viajar

Bajo el capó, la DFSK D1 monta un motor turbodiésel de 2,3 litros, reconocido por su buen desempeño y durabilidad. Entrega entre 145 y 161 caballos de fuerza, dependiendo de la versión, con un alto torque que se traduce en buena capacidad de carga y respuesta al andar.

Está disponible con caja manual de 6 velocidades o automática de 8, con consumos mixtos que rondan entre 11,5 y 12,5 km/l, cifras competitivas dentro del segmento diésel.

Su configuración de suspensión está pensada para resistir el uso intensivo, sin dejar de lado la estabilidad y el confort en ciudad y carretera.

La nueva DFSK D1 ya está disponible en Chile en cuatro colores y tres versiones:

4×2 MT : desde $14.790.000 + IVA

: desde $14.790.000 + IVA 4×4 MT : desde $16.490.000 + IVA

: desde $16.490.000 + IVA 4×4 AT: desde $18.190.000 + IVA

Cuenta con una garantía de 3 años o 100.000 km, lo que entrega un respaldo adicional para quienes buscan una camioneta funcional, bien equipada y con una buena relación precio-calidad.