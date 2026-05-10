[Lo+leído] Kast contra financiamiento a universidades: dice que investigaciones no generan trabajo

Durante una actividad en Puerto Montt, el Presidente José Antonio Kast cuestionó el impacto de recursos destinados a universidades e investigaciones, afirmando que algunos estudios terminan “en un libro precioso” pero “no generan ningún trabajo”.

El Presidente José Antonio Kast cuestionó el uso de recursos públicos destinados a universidades, centros de investigación y proyectos académicos durante una actividad del programa “Presidente Presente” en Puerto Montt.

Kast planteó revisar los resultados concretos de las investigaciones financiadas por el Estado y afirmó que muchas veces se destinan cientos de millones de pesos a estudios que terminan convertidos en publicaciones sin impacto laboral ni económico visible.

El Mandatario hizo referencia específica a Valdivia y llamó a hacer seguimiento a los recursos entregados a centros educacionales y de investigación, señalando que los resultados “sorprenderían”.

La actividad contó con la participación de María Paz Arzola y se realizó en medio de la estrategia del Gobierno para reforzar su agenda de ajuste fiscal y revisión del gasto público.

Las declaraciones se suman al debate abierto por el Ejecutivo tras la suspensión temporal de becas de magíster y programas de posdoctorado en el extranjero anunciada previamente por la ministra Ximena Lincolao, medida que el Gobierno vinculó a una evaluación y redefinición de programas públicos. Sigue leyendo en El Mostrador