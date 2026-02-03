Libro busca avanzar en la profesionalización de la industria de eventos y experiencias

Los eventos corporativos han dejado de ser simples hitos operativos para transformarse en verdaderas plataformas de comunicación estratégica. Bajo esa premisa se presenta El arte de producir experiencias corporativas, el nuevo libro de Pavel Friedmann y Andrés Escalona.

Según dado a conocer por el lo publicado en el newsletter de la Cámara de Empresas Creativas, ambos son socios fundadores de Tango 360, agencia chilena con más de dos décadas de trayectoria en el diseño y producción de experiencias.

La publicación es la continuidad de un proceso de reflexión y sistematización del conocimiento que ambos autores vienen desarrollando desde mediados de la década del 2000. “Desde alrededor de 2006 compartimos un diagnóstico claro: los eventos corporativos no son solo eventos, son experiencias que forman parte de estrategias de comunicación y deben responder a objetivos concretos”, explica Friedmann.

Ese diagnóstico atraviesa todo el libro y responde a una tensión histórica de la industria: la tendencia a reducir la producción de eventos a una suma de elementos técnicos —luces, pantallas, escenarios— sin una lectura estratégica de fondo. El arte de producir experiencias corporativas propone justamente lo contrario: entender cada evento como un relato, una experiencia diseñada para generar impacto, emoción y resultados medibles.

La obra se inscribe además en una línea editorial que Tango 360 ha venido construyendo con títulos como Comunicación Cara a Cara (2010, con edición actualizada en 2021) y Eventos online en tiempos de pandemia (2020). Libros que, en su momento, marcaron hitos en la formación de profesionales del rubro y posicionaron a la agencia como un referente en los procesos de transformación de la industria. “Es un camino que comenzamos hace años y que no se detiene; al contrario, se proyecta”, señala Friedmann.

Desde el propio título, el libro plantea un cambio de paradigma. Para sus autores, producir experiencias corporativas implica una combinación de arte, ciencia, sensibilidad y experiencia, tanto por parte de la agencia como del cliente. “Los eventos ya no pueden evaluarse solo por precio o tamaño, sino por la calidad de las ideas, la experiencia generada y su capacidad de cumplir objetivos reales”, afirma el gerente general de Tango 360.

Concebido como una guía práctica, el libro recorre de manera transversal todo el ciclo de la producción: desde la lectura estratégica de un brief hasta la estructuración de propuestas, cotizaciones, presupuestos y la gestión financiera de una agencia. “Queríamos que fuera un manual útil, incluso para quienes están pensando en crear una empresa en este rubro”, explica Friedmann, subrayando el carácter pedagógico de la obra.

Uno de los ejes centrales del libro es su vínculo con el mundo académico. Para Friedmann y Escalona, la industria de eventos ha sido históricamente subvalorada, encasillada como un ámbito “below the line” o meramente operativo. Sin embargo, la complejidad actual exige profesionales con formación integral. “Hoy no se puede formar productores sin conocimientos de marketing, estrategia, idiomas o gestión de clientes. No queremos menos competencia, queremos mejor competencia y profesionales más completos”, enfatiza.

Mirando hacia el futuro, los autores esperan que esta publicación contribuya a elevar los estándares con los que se diseñan, producen y evalúan las experiencias corporativas en Chile. “Cuando publicas un libro, deja de ser de los autores y pasa a ser del lector. Nosotros sembramos desde la experiencia, con respeto y humildad, convencidos de que la profesionalización de la industria es una tarea colectiva”, reflexiona Friedmann en el sitio de la Cámara de Empresas Creativas . Gracias

Con El arte de producir experiencias corporativas, Tango 360 reafirma su compromiso con el desarrollo de la industria creativa y de experiencias, aportando visión estratégica, conocimiento aplicado y una invitación clara a repensar el rol de los eventos en la comunicación contemporánea. Un aporte que dialoga directamente con el propósito de la Cámara de Empresas Creativas de Chile: fortalecer el ecosistema, impulsar la excelencia y construir una industria más sólida, profesional y sostenible.