Mercado de motos en Chile cerró 2025 con señales de recuperación y mayor estabilidad

La industria de la motocicleta en Chile volvió a mostrar señales de dinamismo durante 2025. Según cifras oficiales de la Asociación Nacional de Importadores de Motocicletas (ANIM), el mercado nacional cerró el año con un crecimiento de 5,3% en comparación con 2024, alcanzando un total de 28.594 unidades vendidas.

El resultado confirma un cambio de tendencia luego del periodo de ajuste vivido el año anterior y refuerza el posicionamiento de la motocicleta como una alternativa de transporte cada vez más presente en la movilidad cotidiana, especialmente en entornos urbanos.

Recuperación gradual del mercado

El desempeño registrado durante 2025 permite observar un escenario de mayor estabilidad y confianza, tanto para los actores de la industria como para los consumidores. Factores como la eficiencia en el uso de combustible, los costos operacionales y la flexibilidad frente a la congestión urbana continúan siendo elementos determinantes en la elección de este tipo de vehículos.

Cristián Reitze, presidente ejecutivo de ANIM, señaló que “los resultados de 2025 confirman que la industria logró retomar la senda del crecimiento. Estamos frente a una recuperación gradual, pero consistente, que demuestra que la motocicleta sigue ganando espacio como alternativa de movilidad”.

Llamado a una visión estratégica y políticas públicas

Desde la asociación gremial, junto con valorar el repunte del mercado, se reiteró la necesidad de avanzar hacia una planificación de largo plazo que incorpore a la motocicleta dentro de las políticas de movilidad urbana.

“La motocicleta debe integrarse plenamente a los ecosistemas de movilidad urbana. Es un actor estratégico y parte relevante de la solución para enfrentar la congestión y disminuir la contaminación en las ciudades”, afirmó Cristián Reitze.

En esa línea, agregó que “impulsar políticas públicas que faciliten su incorporación, con infraestructura adecuada, normativa moderna y una convivencia vial eficiente, será clave para consolidar el crecimiento del sector y aprovechar su aporte a la movilidad urbana”.

Predominio de modelos orientados al uso diario

El análisis por segmento muestra que el mercado sigue concentrado en motocicletas destinadas al uso cotidiano. Las motos de calle representaron el 86,4% del total de ventas, consolidándose como el principal grupo dentro de la industria.

Dentro de este segmento, los modelos multipropósito lideraron el crecimiento con 8.234 unidades comercializadas, seguidos por las Scooter y Under Bone, con 3.586 unidades, y las deportivas, que alcanzaron las 2.432 unidades. Esta composición refleja una demanda enfocada en vehículos funcionales, eficientes y vinculados al transporte diario y al ámbito laboral.

Alta concentración en la Región Metropolitana

En términos territoriales, la Región Metropolitana concentró más de dos tercios de las ventas totales del país, manteniéndose como el principal polo del mercado. A mayor distancia se ubican regiones con mayor densidad urbana y actividad económica, mientras que el resto del país muestra un comportamiento más dispar, con avances moderados y volúmenes aún limitados.

Fuerte alza en las importaciones

Durante 2025, las importaciones de motocicletas alcanzaron las 40.381 unidades, lo que representa un aumento de 47,3% respecto del año anterior. En cuanto al origen, la mayor parte de los modelos importados provino de China, seguida por India y, en menor medida, Japón, lo que da cuenta de la diversificación de la oferta disponible en el mercado nacional.

Con estos resultados, la industria proyecta un 2026 con perspectivas positivas, en un contexto donde la motocicleta continúa consolidándose como un componente relevante del sistema de movilidad en Chile.