Silencioso, amplio y 100% eléctrico: el nuevo SUV que busca conquistar al mercado chileno

En un mercado chileno donde cada vez se habla más de electromovilidad, Cidef apuesta por acercar la tecnología eléctrica al público general con el lanzamiento del nuevo Dongfeng MAGE EV, un SUV 100% eléctrico que combina espacio, rendimiento y precio competitivo.

La propuesta es clara: un vehículo familiar, amplio y tecnológico, pero sin la complejidad técnica que muchas veces aleja a quienes están pensando en dar el salto desde un auto a combustión.

Un SUV 100% eléctrico

A diferencia de los autos tradicionales —que funcionan con gasolina o diésel—, el MAGE EV se mueve exclusivamente gracias a un motor eléctrico alimentado por una batería.

En este caso, el motor entrega 160 hp (120 kW) y 240 Nm de torque instantáneo, lo que permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. En la práctica, eso significa una respuesta ágil al pisar el acelerador, ideal tanto para ciudad como para carretera.

Y como uno de los principales temores al pensar en un auto eléctrico es la autonomía, el modelo incorpora una batería Litio Ferrofosfato (LiFePo) de 50,82 kWh, reconocida por su durabilidad y seguridad, que ofrece hasta 403 kilómetros de autonomía (ciclo NEDC).

En cuanto a carga, el SUV utiliza estándar CCS2, el más común en Chile y Europa, y ofrece dos modalidades:

Carga lenta (AC): Ideal para el hogar. Enchufado durante la noche, puede llegar al 100% en aproximadamente 8 horas. Incluye cargador portátil 220V de serie.

Ideal para el hogar. Enchufado durante la noche, puede llegar al 100% en aproximadamente 8 horas. Incluye cargador portátil 220V de serie. Carga rápida (DC): En estaciones públicas de carga rápida, permite pasar del 30% al 80% en solo 30 minutos, tiempo equivalente a una pausa para café en carretera.

Pensado para la familia

Su diseño más aerodinamico prescinde de la parrilla tradicional frontal al ser eléctrico,—ya que no necesita refrigerar un motor a combustión—, lo que mejora la aerodinámica. Las luces full LED refuerzan su identidad moderna y tecnológica.

Con 4.670 mm de largo, 1.900 mm de ancho y 2.775 mm de distancia entre ejes, el MAGE EV se ubica en el segmento SUV mediano, uno de los más demandados en Chile.

Eso se traduce en buen espacio para cinco ocupantes, comodidad en plazas traseras y sensación de amplitud reforzada por el techo panorámico con cortina eléctrica.

El interior es otro de sus puntos fuertes. El tablero está dominado por dos pantallas, un panel digital de 10,25 pulgadas (instrumentación) y una pantalla multimedia de 10,4 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Además, el MAGE EV incorpora un paquete completo de seguridad activa y pasiva:

2 airbags frontales.

Frenos ABS con asistente de frenado.

Control de estabilidad (ESC) y tracción (TCS).

Asistente de arranque en pendiente y control de descenso.

Cámara de retroceso.

ISOFIX para sillas infantiles.

Monitoreo de presión de neumáticos.

Freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold.

¿Para quién es este SUV?

El nuevo Dongfeng MAGE EV llega con un precio de $21.980.000, posicionándose como una alternativa competitiva dentro del segmento de SUV eléctricos medianos en Chile.

Según Tomás Robinso, gerente general de Cidef, el modelo busca marcar un punto de inflexión: “No sólo estamos lanzando un nuevo modelo; estamos inaugurando una nueva era para Cidef y Dongfeng en Chile. Es un vehículo pensado para las personas y familias que ya sienten cercana la electromovilidad”.

El modelo apunta a:

Familias jóvenes que buscan espacio y tecnología.

Conductores urbanos que quieren reducir gasto en combustible.

Usuarios que desean ingresar al mundo eléctrico sin pagar precios tan elevados.

En un escenario donde la electromovilidad sigue creciendo, el Dongfeng MAGE EV se presenta como una puerta de entrada concreta y familiar a esa transición.