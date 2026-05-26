Ministra de Medio Ambiente y sus dudas sobre rol del hombre en cambio climático: “Hay divergencia”

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, protagonizó un tenso intercambio con la periodista Mónica Rincón durante su primera entrevista en televisión, emitida por CNN Chile, luego de ser consultada sobre su postura respecto al cambio climático y el rol de la actividad humana en este fenómeno.

El momento ocurrió cuando la conductora quiso despejar la posición de la secretaria de Estado frente a un tema que ha generado debate dentro de sectores del oficialismo. “¿Usted cree en el cambio climático? Y segundo ¿cree que ese cambio climático es provocado en parte por el ser humano?”, preguntó directamente Rincón.

Ante ello, Toledo respondió inicialmente que “los datos científicos efectivamente muestran que hay un cambio en las variables ambientales y es algo que todos podemos percibir (…) científicamente hay una situación y está respaldado”.

Sin embargo, cuando fue consultada nuevamente sobre la responsabilidad humana, la ministra evitó entregar una definición categórica. “Hay divergencia en este momento. Lo importante es que Chile se está haciendo cargo de esto; hay una ley marco de cambio climático que se está implementando”, sostuvo.

La respuesta generó incomodidad en la entrevistadora, quien insistió en precisar la postura de la autoridad. “Me gustaría saber, como definición político-científica de la ministra del Medio Ambiente, si parte del cambio climático es provocado por el hombre”, señaló Rincón.

Incluso, la periodista sinceró que “hubiera esperado un sí, de inmediato, dado que la ciencia ha dicho eso”.

Posteriormente, Toledo matizó sus declaraciones y reconoció que “el hombre obviamente tiene un aporte, de todas maneras”.

La ministra agregó que el foco del Gobierno está puesto en la respuesta institucional frente al fenómeno.

“Lo importante es que Chile tiene una institucionalidad, herramientas, planes, normativas para responder”, afirmó.

Además, sostuvo que “Chile tiene que responder siempre acorde a su realidad”.