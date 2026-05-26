Husserl, Heidegger y Arendt: la filosofía como tradición y ruptura

Este 26 de mayo se cumplen cincuenta años de la muerte de Martin Heidegger. Su pensamiento marcó al existencialismo y abrió nuevas preguntas sobre la técnica y la crisis de sentido en Occidente. Sin embargo, acercarse al filósofo supone enfrentar una tensión difícil de resolver: la coexistencia entre su obra y su adhesión pública al nacionalsocialismo en 1933.

Quizás por eso una de las maneras más reveladoras de comprender su legado sea observar las relaciones que mantuvo con figuras fundamentales de su trayectoria: Edmund Husserl, su maestro y fundador de la fenomenología, y Hannah Arendt, alumna y luego una de las grandes pensadoras del siglo XX.

La relación con Husserl fue decisiva para su formación intelectual. Incorporado al círculo fenomenológico de Friburgo, Heidegger trabajó como asistente de quien buscaba construir una filosofía centrada en la descripción de la experiencia consciente. Husserl vio en él a un discípulo excepcional y llegó a considerarlo el heredero de la fenomenología.

Pero aquella continuidad pronto se transformó en ruptura. En Ser y tiempo (1927), obra dedicada al propio Husserl, Heidegger conserva herramientas fenomenológicas, aunque desplaza el centro de atención desde la conciencia hacia la pregunta por el ser y la existencia concreta del Dasein. Para Husserl, aquello significaba abandonar aspectos esenciales de la fenomenología; para Heidegger implicaba radicalizarla.

La distancia filosófica terminó agravándose por el contexto político. Mientras Husserl —de origen judío— era marginado bajo el régimen nazi, Heidegger asumía el rectorado de Friburgo y se afiliaba al Partido Nacional Socialista. La fractura adquiría así una dimensión moral imposible de ignorar. Incluso episodios aparentemente menores, como la eliminación de la dedicatoria a Husserl en reediciones posteriores de Ser y tiempo, quedaron como símbolos de ese distanciamiento.

En el caso de Hannah Arendt, ella intenta reconstruir su filosofía después de Heidegger, pero sin lograr desprenderse completamente de su influencia. La pensadora llegó a Marburgo atraída por la creciente fama del filósofo. Según recordaría Hans Jonas, Heidegger generaba alrededor suyo una fascinación casi sectaria. No sorprende entonces que Arendt quedara profundamente impactada y que muy pronto surgiera entre ambos una relación intelectual y amorosa.

Pero aquella cercanía se vio tensionada por la historia. Mientras Heidegger apoyaba al régimen nazi, Arendt huía de Alemania por su condición judía. Tras la guerra retomaron el contacto, aunque el vínculo nunca volvió a ser el mismo, desarrollándose una distancia crítica evidente. En textos como ¿Qué es la filosofía de la existencia? o La verdadera historia del zorro Heidegger, aparece ya la imagen de un pensador extraordinario, aunque equivocado en el plano político.

Quizás allí reside una de las razones por las que Heidegger sigue siendo una figura clave. Nos obliga a pensar simultáneamente la profundidad filosófica y la fragilidad moral en medio de la catástrofe. A cincuenta años de su muerte, las relaciones que mantuvo con Husserl y Arendt continúan recordándonos que las grandes ideas nunca nacen separadas de los conflictos humanos y políticos de su tiempo.