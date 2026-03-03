Ejercicio y trabajo: encuesta revela que entrenar reduce el estrés laboral y mejora el desempeño

Estrés, agotamiento y burnout forman parte del vocabulario habitual en el mundo del trabajo. En ese escenario, la práctica regular de ejercicio aparece como una herramienta concreta para enfrentar la presión laboral. Así lo indica una encuesta aplicada a más de 1.300 alumnos activos de la cadena Sportlife, que analizó el impacto del entrenamiento físico en el bienestar emocional y el desempeño durante la jornada.

Los resultados muestran que antes de iniciar una rutina deportiva, un 35 % de los encuestados reportaba altos niveles de estrés, cansancio y desmotivación vinculados a su vida laboral. Tras incorporar el ejercicio de manera constante, la mayoría declara mejoras en su estado de ánimo, mayor claridad mental y una actitud más positiva frente a las exigencias del trabajo.

Más energía y mejor concentración

De acuerdo con el estudio, un 89 % de quienes entrenan regularmente afirma experimentar mayores niveles de energía durante la jornada laboral. A ello se suma una mejor capacidad de concentración y una reducción significativa del estrés acumulado.

En detalle, un 63 % de los consultados percibe una mejora considerable en su energía y desempeño desde que comenzó a hacer deporte. Además, un 49 % señala tener más ánimo en el trabajo, mientras que un 28 % destaca una mayor claridad mental como uno de los cambios más tangibles en su bienestar laboral.

El sondeo también indica que un 41 % afirma sentir menores niveles de estrés en su día a día y un 26 % declara una mayor motivación para enfrentar la jornada.

Regulación del estrés y funciones cognitivas

Cristóbal Toledo, psicólogo deportivo de Sportlife, sostiene que el ejercicio cumple un rol central en la regulación del estrés laboral. “El entrenamiento físico ayuda a disminuir los niveles de ansiedad y estrés, mejora el estado de ánimo y potencia funciones cognitivas fundamentales para el trabajo, como la concentración, la toma de decisiones y la capacidad de adaptación frente a contextos exigentes”, señala el especialista.

En esa línea, agrega que quienes mantienen hábitos deportivos constantes suelen enfrentar de mejor manera la presión laboral y desarrollar una relación más saludable con su trabajo, generando beneficios tanto a nivel individual como organizacional.

Impacto colectivo y salud pública

Más allá de la experiencia individual, los resultados refuerzan la relevancia de promover la actividad física desde una perspectiva colectiva, a través de programas que faciliten el acceso al deporte y fomenten estilos de vida activos.

Este tipo de iniciativas no solo contribuye a mejorar la salud física y mental, sino que también puede generar efectos positivos en la sostenibilidad de los sistemas de salud, al prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo y al estrés crónico.

En un contexto donde la salud mental en el trabajo ocupa un lugar prioritario en la agenda pública, los datos posicionan al ejercicio como una herramienta accesible para mejorar el bienestar y potenciar el desempeño laboral.