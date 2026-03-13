IA, empleabilidad juvenil y propósito: las conversaciones que lideran los podcasts corporativos

La inteligencia artificial, las nuevas habilidades laborales y la reputación corporativa se han instalado entre los temas que hoy marcan la agenda de las empresas a nivel global. Según el World Economic Forum, cerca del 44% de las habilidades actuales cambiarán en los próximos cinco años producto de la automatización y el avance de nuevas tecnologías. En paralelo, estudios de PwC señalan que más del 70% de los ejecutivos cree que la inteligencia artificial tendrá un impacto decisivo en la forma en que operan las compañías.

A la par, el desarrollo de culturas organizacionales saludables y la construcción de confianza se han convertido en factores clave para la competitividad empresarial. De acuerdo con el Edelman Trust Barometer, la reputación corporativa y la credibilidad de las organizaciones influyen cada vez más en las decisiones de consumidores, inversionistas y trabajadores, especialmente entre las generaciones jóvenes.

En este escenario, distintas compañías están abriendo nuevos espacios de conversación para abordar estos desafíos. Uno de ellos es “Cenco Talks”, el primer podcast de Cencosud, una plataforma pensada para impulsar diálogos en torno a innovación, talento joven, propósito y cultura organizacional.

La iniciativa reúne a líderes nacionales e internacionales junto a ejecutivos de la compañía para compartir experiencias, miradas y aprendizajes sobre los cambios que hoy están redefiniendo la sociedad y el mundo empresarial.

Innovación, liderazgo y nuevas miradas

La primera temporada se inaugura con una conversación entre el reconocido chef peruano Mitsuharu “Micha” Tsumura, cuyo restaurante Maido fue elegido número uno del mundo, y Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud. Desde Sky Costanera, ambos conversan sobre propósito, innovación, espíritu emprendedor y las conexiones que hoy existen entre la gastronomía y el retail.

Los episodios también abordarán temas como empleabilidad juvenil, inteligencia artificial aplicada a la experiencia de cliente, creatividad e innovación en el retail, bienestar y cultura organizacional, además de reflexiones sobre reputación corporativa y el rol social de las empresas.

Entre los invitados de esta primera temporada destacan Lucas Palacios, rector de INACAP; Alberto “Tito” Arciniega, presidente de Microsoft Latinoamérica; la diseñadora Cecilia Bolocco; la atleta olímpica Martina Weil y la periodista Soledad Onetto, quienes dialogan con ejecutivos de la compañía sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones en un entorno marcado por el cambio constante.

Los capítulos estarán disponibles en los próximos días en YouTube, a través del canal @CencosudOficial, ampliando el alcance de estas conversaciones a audiencias interesadas en las tendencias que están moldeando la economía, la cultura empresarial y la sociedad.

Con este lanzamiento, Cencosud busca fortalecer espacios de diálogo y aprendizaje en torno a innovación, liderazgo y propósito, en línea con su objetivo de promover conversaciones que aporten al desarrollo del ecosistema empresarial y social.

Revisa el teaser de la primera temporada aquí.