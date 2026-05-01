Día del Trabajador: Presidente Kast admite “emergencia laboral” y llama a una marcha pacífica

En el marco del Día del Trabajador, el Presidente José Antonio Kast advirtió que Chile enfrenta una “emergencia laboral” debido al alto desempleo que afecta al país y realizó un fuerte llamado a que la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se desarrolle de manera pacífica.

Desde el Hospital del Trabajador, el Mandatario señaló que “el trabajo, que es tan necesario y que tanto dignifica, es lo que hoy está faltando a miles de compatriotas”. El mandatario precisó que más de 900 mil chilenos no tienen un trabajo formal y cerca de 2,5 millones sobreviven en la informalidad.

“Celebramos el Día del Trabajo, pero hay más de 900 mil chilenos que no pueden celebrar tener un trabajo formal, un trabajo digno”, afirmó el Presidente. Además, indicó que el país acumula 39 meses consecutivos con una tasa de desempleo superior al 8%, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Kast enfatizó que esta falta de empleo golpea con mayor fuerza a mujeres y jóvenes, y reiteró que “no hay mejor política social que el pleno empleo”. En ese sentido, anunció que su gobierno impulsa medidas para reactivar la economía, apoyar a las pymes y facilitar nuevas contrataciones.

Llamado a la paz en la marcha de la CUT

Respecto a las actividades programadas por la CUT este 1 de mayo, cuya principal manifestación se realizará en el centro de Santiago bajo la demanda de un “salario vital”, el Presidente pidió que la marcha sea pacífica.

“Espero que esa gran marcha sea una marcha pacífica. Sea una marcha donde de verdad se eleve la importancia del trabajador. Más allá de las diferencias legítimas que podemos tener”, expresó Kast.

El jefe de Estado hizo un explícito llamado a “aislar a los violentistas” y a cuidar los bienes públicos y privados. “No que nos sorprendamos en la noche por cuántos locales fueron destruidos, por cuántos bienes fueron destruidos, porque son bienes que permiten trabajo”, señaló.

“Cuando nosotros permitimos que esos violentistas desarrajen (sic) un local, que rompan los bienes que tenemos de utilidad para todos nosotros, estamos perjudicando precisamente lo que decimos cuidar y arriesgamos la vida de otras personas”, agregó.

Finalmente, el Presidente subrayó que las diferencias políticas deben resolverse por vías democráticas y no mediante actos de violencia. “No necesitamos la violencia para llegar a acuerdos. Democráticamente las cosas se resuelven en el Parlamento”, concluyó.