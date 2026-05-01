Metro cierra estaciones de L1 y L2 por manifestaciones en el marco del Día del Trabajador

Disturbios y actos de vandalismo han acompañado la conmemoración del Día Internacional del Trabajador en la Región Metropolitana, obligando a Metro de Santiago a cerrar preventivamente varias estaciones de las líneas 1, 2 y 5, debido a manifestaciones en sus inmediaciones.

Según informó el propio servicio de transporte a través de su cuenta en X, las estaciones Los Héroes (Líneas 1 y 2) y Cumming (Línea 5) fueron las primeras en suspender su operación.

Posteriormente, se sumaron al cierre Alberto Hurtado, Universidad de Santiago, Estación Central, Unión Latinoamericana y República, todas pertenecientes a la Línea 1. Metro atribuyó las medidas a “manifestaciones en el exterior” que afectaban la seguridad de los usuarios y el normal funcionamiento del sistema.

Los incidentes se concentraron principalmente en el marco de la llamada “Movilización Clasista”, que se desarrolló desde Avenida Brasil hasta la Alameda con Bascuñán Guerrero. Reportes de redes sociales dan cuenta de destrozos en señaléticas, semáforos, paraderos de buses y cristales de locales comerciales en la zona.

Si bien la mayoría de las actividades conmemorativas se desarrollaron de manera pacífica, un sector de los manifestantes generó desmanes que motivaron la intervención de las autoridades y la suspensión temporal del servicio en estas estaciones estratégicas del centro de la capital.

Hasta el momento, Metro no ha entregado detalles sobre la hora estimada de reapertura de las estaciones afectadas, recomendando a los usuarios utilizar alternativas de transporte como buses del Transantiago o aplicaciones de movilidad.