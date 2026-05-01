Chilena retenida por Israel será expulsada de Grecia en las próximas horas

Tras casi tres días incomunicada, la periodista y activista chilena Macarena Chahuán logró contactar a su familia en Chile y se encuentra en buen estado de salud físico, según los últimos antecedentes reportados.

Chahuán, quien participaba en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales hace dos días junto a otros tripulantes. Actualmente se encuentra en la isla griega de Creta, a bordo de un bus con rumbo al aeropuerto, desde donde será expulsada de Grecia en el marco de un acuerdo entre las autoridades helenas e israelíes.

La información fue confirmada por el Centro de Información Palestina y respaldada por un video difundido en redes sociales que muestra a la chilena al interior del bus.

Según relató a sus familiares a través de un teléfono prestado, permaneció dos noches “dentro de un buque tipo cárcel”, junto a otros activistas y denunció haber sido sometida a tortura psicológica. Aunque no sufrió agresiones físicas directas, aseguró haber sido testigo de violencia contra otros tripulantes, incluido el capitán de su embarcación, quien habría sido golpeado frente a ella.

Hasta esta jornada, los integrantes de la flotilla permanecían bajo custodia de autoridades griegas y aún no les habían devuelto sus pasaportes.

La Flotilla Global Sumud es una misión civil integrada por activistas de diversas nacionalidades que buscaba romper el bloqueo naval impuesto por Israel sobre la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria. La organización denunció que las fuerzas israelíes interceptaron 22 embarcaciones y “secuestraron” a sus tripulantes.

El caso de Macarena Chahuán ha reavivado el debate sobre las acciones de Israel en alta mar y genera atención en Chile, donde familiares y amigos habían exigido información urgente sobre su paradero y protección consular por parte del Gobierno. Por el momento, se espera que la periodista chilena regrese pronto al país tras su expulsión desde Grecia.