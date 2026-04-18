Proyecta Chile 2050 recibe respaldo del Congreso, el ejecutivo, la academia y el sector productivo

Proyecta Chile 2050, iniciativa que articula a la academia, el sector público, privado y ciudadanía para diseñar un proyecto de desarrollo país a largo plazo, inició este viernes su segunda etapa, enfocada en la implementación de propuestas concretas que fueron entregadas al poder legislativo.

Impulsado por Fundación Encuentros del Futuro, en colaboración con el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados, CRUCH, la Academia Chilena de Ciencias, CUECH, G9, AUR, Vertebral, CUP, CPC, Sofofa, Fundación Chile y Congreso Futuro, además de centros de investigación y actores del sector público y privado, el proceso movilizó durante dos años a más de 2.000 investigadores, profesionales y técnicos, organizados en 20 mesas temáticas en áreas clave como salud, energía, inteligencia artificial, economía y democracia. Sus conclusiones, presentadas en una primera fase a actores del mundo político y productivo, entran ahora en una etapa orientada a su implementación, con el objetivo de incidir en políticas públicas y avanzar hacia soluciones concretas para el país.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro subrayó el carácter transversal del proceso: “Este documento resume el trabajo de más de 2.000 personas, la mayoría académicos y académicas, que se plantearon algo que parecía imposible: pensar un proyecto de país para Chile que sea consensual. Cuando hay voluntad de trabajar juntos y dejar de lado las diferencias, Chile puede cobrar mucha fuerza”.

Desde el Congreso, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, enfatizó la necesidad de avanzar en la implementación. “Este texto, estas ideas, este diálogo, esta reflexión no puede quedar solamente entre estas cuatro paredes. El compromiso nos corresponde ahora a nosotros para que lo podamos ejecutar”, sostuvo.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri valoró el carácter de largo plazo de la iniciativa: “Más de 2.000 profesionales nos invitan a levantar la vista, no al próximo año ni al ciclo político, sino al 2050. Las decisiones que tomemos hoy van a impactar fuertemente a la sociedad y a los niños del mañana”.

Desde el Ejecutivo, el subsecretario del ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Rafael Araos, planteó que uno de los desafíos centrales será avanzar en condiciones habilitantes: “Tenemos que generar las condiciones para pasar de una economía de extracción a una economía de conocimiento. Contar con marcos regulatorios adecuados para la investigación en ciencia y tecnología es una prioridad en la agenda del Estado”.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, destacó la importancia de la continuidad de las políticas públicas: “Ni los países ni las ciudades se construyen cada cuatro años. Se requiere una visión de largo plazo, compartida y generosa. Cambian los gobiernos, pero las obras deben continuar”.

Desde el mundo académico, el rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, en representación del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), relevó el rol de la academia en el proceso: “El país no avanzará si no es sobre la base de nuestras grandes investigaciones. Hoy ponemos a disposición más de 2.000 investigadores e investigadoras a lo largo de todo Chile para construir un propósito común que mejore la calidad de vida de las personas”.

El rector de Inacap y vicepresidente de Proyecta Chile 2050, Lucas Palacios, enfatizó el carácter estratégico del proyecto: “Frente a cambios demográficos, tecnológicos y al avance de la inteligencia artificial, tenemos más preguntas que respuestas. Por eso debemos trabajar en conjunto, porque estos desafíos son de largo plazo. No podemos seguir atrapados en la contingencia: necesitamos proyectarnos como país hacia el futuro”.

Desde el sector productivo, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, destacó el valor de la articulación entre sectores: “Esto se construye con colaboración público-privada, poniendo en el centro a quienes mañana van a liderar el país. El desafío ahora es bajar estas ideas a proyectos concretos que nos permitan llegar al 2050 con esperanza y con futuro”.

El diputado Daniel Manouchehri, integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, advirtió sobre el contexto actual: “Chile se encuentra en un momento crucial. Tenemos, por un lado, una crisis de representación democrática y, por otro, un avance tecnológico que ninguna democracia está preparada para regular. Las decisiones que tomemos hoy van a definir si vamos a ser espectadores de la riqueza de otros países o dueños de la que generemos en el nuestro”.



