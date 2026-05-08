Arcadio Cerda asume como nuevo rector de la UTalca

“Con profunda gratitud, humildad y con un firme sentido de responsabilidad. Asumo este cargo plenamente consciente del momento que vivimos y del desafío que tenemos por delante: conducir junto a ustedes el presente y el futuro de nuestra universidad”.

Con estas palabras, el académico Arcadio Cerda Urrutia inició oficialmente su gestión como rector de la Universidad de Talca para el período 2026-2030, marcando el comienzo de una nueva etapa para la casa de estudios.

Durante su discurso, la máxima autoridad puso énfasis en continuar fortaleciendo la excelencia académica, manteniendo a las personas en el centro del desarrollo institucional.

Entre los principales desafíos de su gestión, destacó el fortalecimiento del postgrado y la investigación, junto con la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial y el aporte de la universidad al desarrollo regional.

“Agradezco la confianza depositada y la asumo como un mandato claro. Trabajar con decisión, por una universidad más humana, más dialogante y de excelencia. Saludo también a quienes han sido parte de este proceso: sus ideas, sus miradas y su compromiso fortalecen nuestra comunidad”, expresó Cerda.

“Hoy iniciamos una nueva etapa, que exige decisión, coraje y visión. Los y las invito a caminar juntos, a fortalecer nuestra comunidad y a proyectar con convicción nuestro futuro. Porque cuando una universidad pone a las personas al centro, actúa con propósito y avanza unida, no solo alcanza la excelencia, la transforma en un verdadero beneficio para la comunidad”, enfatizó el rector al final de su discurso.

Cambio de mando

A través de la entrega del Informe de Autoevaluación para la Acreditación Institucional, se realizó de manera simbólica el traspaso de mando en la Universidad de Talca.

El rector saliente, Carlos Torres Fuchslocher, valoró el inicio de la nueva administración y manifestó sus buenos deseos a la gestión de Arcadio Cerda Urrutia. “Desearle que sea un gran periodo para él, para su gobierno y para la universidad”, expresó.

La ceremonia también fue instancia para reconocer la gestión de Torres Fuchslocher, destacando su liderazgo y los avances alcanzados durante su periodo al frente de la institución maulina.

“Hoy tenemos una universidad que se conoce mejor a sí misma, que está preparada para el futuro y que tiene bases sólidas para mirar los próximos años con optimismo”, recalcó Torres.

Nuevo equipo

Durante la ceremonia, el rector Cerda presentó a parte del equipo de trabajo que lo acompañarán en esta nueva etapa.

La académica de la Facultad de Ingeniería, Lina Uribe Vélez, asumió la Vicerrectoría Académica; la profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud, Olga Lobos Gilabert, como vicerrectora de Desarrollo Estudiantil; el docente de la Facultad de Economía y Negocios, Milton Inostroza Muñoz, como vicerrector de Formación y el abogado Johann Allesch Peñailillo, como Secretario General.

En tanto, el vicerrector de Gestión Económica y Administración, Luis Urra Monsalves, continuará en su cargo.

Por otra parte, la exdirectora del Campus Santiago, Patricia Rodríguez Cuéllar, asumió como directora de Aseguramiento de la Calidad y la académica de la Facultad de Aquitectura, Música y Diseño, Blanca Zúñiga Alegría, como directora general de Vinculación con el Medio.

Trayectoria

Cabe destacar que el nuevo rector de la UTalca, Arcadio Cerda Urrutia, tiene una extensa trayectoria en la academia desarrollando labores en materia docente, de investigación, gestión universitaria y vinculación.

Es ingeniero comercial y licenciado en economía de la Universidad de Concepción y obtuvo dos grados de Máster y un Doctor en Oregon State University, en el área de economía ambiental y de los recursos naturales. Además, es miembro de la Academia Mundial de Ciencias, TWAS.

Cuenta con más de 50 publicaciones de investigación, la mayoría indexadas, además de experiencia en la creación y dirección de Programas de Pre y Postgrado. En materia de gestión universitaria de la UTalca, fue electo en seis ocasiones como decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), además de ocupar el cargo de director de Postgrado durante varios años.