ClicAM: Kast defiende uso de decretos, Steinert admite error y alcaldes oficialistas salen molestos

Kast respalda a Quiroz y vuelve a abrir la vía de los decretos si falla la Ley Miscelánea

José Antonio Kast cerró filas con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y defendió la opción de avanzar por decretos si la Ley Miscelánea no logra salir adelante en el Congreso. Desde Costa Rica, el Mandatario sostuvo que un gobierno puede seguir administrando y empujando parte de su agenda mediante herramientas reglamentarias y actos administrativos, sin invadir facultades del Parlamento. También planteó que esa vía podría aplicarse en materias ambientales, económicas y sectoriales, justo cuando el Ejecutivo sigue sin asegurar los votos para aprobar el núcleo de su plan económico.

Ley Miscelánea avanza en Hacienda con abstención del PDG y rechazo de la DC

La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general la Ley Miscelánea, o Plan de Reconstrucción y Desarrollo, por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, en una sesión marcada por tensión política y reclamos de la oposición por el ritmo del debate. El respaldo vino desde Republicanos, UDI, RN y el Partido Nacional Libertario, mientras PC, FA, la DC e independientes votaron en contra. El PDG se abstuvo en medio de su quiebre con el Ejecutivo, aunque una reunión entre Franco Parisi y el ministro Jorge Quiroz dejó abierta la opción de recomponer el acuerdo. Ahora se abrió plazo para indicaciones hasta el lunes 11.

Steinert admite “error absoluto” por posteo y defiende vocería sobre Temucuicui

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, defendió que el Gobierno se pronunciara tras el operativo policial en Temucuicui, pese a las críticas de la oposición por un intento de capitalización política. En entrevista con Radio Infinita, sostuvo que el Ministerio de Seguridad también debe dar cuenta de estos procedimientos porque tiene bajo su alero a Carabineros y a la PDI, aunque recalcó que el despliegue corresponde al trabajo del Ministerio Público y las policías. A la vez, reconoció que el comunicado difundido por su cartera fue “un error absoluto” y aseguró que ya se revisa internamente cómo se elaboró y publicó.

Alcaldes oficialistas salen molestos de cita con Kast por falta de respuestas

La reunión de cerca de 130 alcaldes de Chile Vamos con el presidente José Antonio Kast en La Moneda terminó con críticas desde el propio oficialismo municipal. Los ediles cuestionaron la falta de definiciones sobre cómo se compensará al Fondo Común Municipal si avanza la eliminación de contribuciones para la primera vivienda y también reclamaron ausencia de anuncios para el transporte rural. Gustavo Alessandri advirtió que los municipios no pueden pagar ese costo y Rodrigo Contreras dijo que se fueron con una “sensación muy amarga”, al acusar que las comunas rurales volvieron a quedar invisibilizadas.

Portonazo a diputada Lorena Pizarro en Macul termina con dos adolescentes detenidos

La diputada comunista Lorena Pizarro y su jefa de gabinete fueron víctimas de un portonazo la noche del miércoles frente al domicilio de la parlamentaria en Macul, cuando regresaban desde Valparaíso. Según el parte policial, cinco jóvenes las abordaron de manera sorpresiva, las tomaron del cuello y les quitaron las llaves del vehículo con la intención de robarlo. Los asaltantes alcanzaron a subirse al auto, pero no lograron hacerlo partir y escaparon. La reacción de vecinos y familiares permitió la detención de dos adolescentes de 17 años, mientras ambas víctimas quedaron en shock.

Fiscalía formalizará a Verónica Sabaj junto a Hermosilla y pasa a la ofensiva

La Fiscalía Regional de Valparaíso pidió audiencia para formalizar a la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y al abogado Luis Hermosilla, en un nuevo avance del caso que golpea al Poder Judicial. A Sabaj se le imputarán cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto; a Hermosilla, soborno. Según el Ministerio Público, entre 2020 y 2022 ambos habrían mantenido una relación de colaboración indebida, con gestiones para promover a la jueza y posteriores favores judiciales e información reservada en beneficio del penalista. La audiencia quedó fijada para el 8 de junio.

Trump busca llevar a CEOs de Apple, Nvidia y Exxon a cumbre con Xi

Donald Trump prepara una delegación empresarial de alto nivel para su viaje a China la próxima semana y, según reportes citados por Reuters, está invitando a los CEO de Nvidia, Apple, Exxon, Boeing y otras grandes compañías a sumarse a la visita. A la lista también figuran ejecutivos de Qualcomm, Blackstone, Citigroup y Visa. El movimiento ocurre en la antesala de la cumbre con Xi Jinping en Beijing, prevista para el 14 y 15 de mayo, donde ambos gobiernos buscan mostrar avances en comercio, tecnología y eventuales acuerdos como una compra relevante de aviones Boeing por parte de China.