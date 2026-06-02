Seguros y salud ganan terreno en Cyber Day: 4 de cada 10 los contratarían con ofertas

Cada año, el Cyber Day moviliza a millones de consumidores en busca de descuentos y oportunidades de compra. Sin embargo, más allá de las categorías habituales que dominan el evento, un reciente estudio sugiere que existe espacio para que productos asociados a la protección financiera y la salud ganen protagonismo.

La investigación, desarrollada por ComparaOnline a partir de una encuesta aplicada a 400 personas, analizó hábitos de compra, expectativas y niveles de confianza frente a uno de los eventos comerciales más importantes del país.

Los resultados muestran que, si bien las compras continúan concentrándose en bienes de consumo inmediato, una parte importante de los consumidores estaría abierta a destinar parte de su presupuesto a seguros o servicios de protección, siempre que las condiciones económicas resulten atractivas.

Un consumidor que busca equilibrio entre consumo y protección

Consultados sobre cómo preferirían utilizar las ofertas del Cyber Day, la mitad de los encuestados optó por adquirir productos que desean comprar, mientras que solo un 10% señaló que priorizaría contratar un seguro u otro servicio de protección.

Sin embargo, el dato que más llamó la atención del estudio fue la posición intermedia adoptada por una parte importante de los participantes. El 40% aseguró que consideraría ambas alternativas si los descuentos resultan suficientemente convenientes.

Para Javier Arriola, Brand Director de ComparaOnline, este grupo representa una oportunidad relevante para industrias que tradicionalmente no han tenido una presencia destacada en el evento.

“Lo relevante no es solo que el 50% priorice una compra aspiracional, sino que existe un 40% que está dispuesto a considerar ambas opciones si el descuento lo justifica. Ese consumidor no rechaza la protección: necesita que la oferta sea clara, competitiva y coherente con su presupuesto. Es un segmento mucho más amplio de lo que muchas veces se asume, y que puede activarse cuando la información es clara, existe oportunidad de comparar alternativas y el precio hace sentido”, señaló.

Las mujeres muestran mayor interés por productos de protección

El análisis también identificó diferencias importantes según género.

Mientras el 12,5% de las mujeres afirmó que priorizaría la contratación de un producto de protección durante el Cyber Day, entre los hombres la cifra disminuye al 6,8%.

En contraste, las compras asociadas a bienes aspiracionales o de consumo inmediato tienen mayor peso entre los hombres. Un 61,4% de ellos se inclina por esta opción, frente al 41,1% registrado entre las mujeres.

“La diferencia entre hombres y mujeres en este punto dice algo del momento del consumo en Chile. Vemos a una consumidora que pondera más, que se informa, que compara antes de comprar y que está más dispuesta a destinar parte del presupuesto del Cyber Day a productos que la respalden. Es un perfil que las categorías de salud y seguros no siempre tienen en el radar, y debería ser un tema a profundizar”, explicó Arriola.

Viajes, tecnología y vestuario siguen liderando las compras

Las categorías más adquiridas durante versiones anteriores del Cyber Day continúan siendo aquellas vinculadas al consumo tradicional.

Vestuario y calzado encabezan las preferencias con un 59%, seguidos por tecnología con un 55%. Más atrás aparecen viajes y turismo, que alcanzan un 35%, consolidándose como una de las categorías más relevantes del evento.

Posteriormente se ubican hogar y electrodomésticos con un 32%, belleza y salud con un 29% y alimentos o servicios de delivery con un 22%.

En tanto, seguros y asistencia en viaje registran un 10% de participación entre las compras reportadas por los consumidores.

Salud y seguros: una demanda que aún no encuentra suficiente oferta

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la percepción de que existen categorías con potencial de crecimiento que todavía no cuentan con una oferta suficientemente robusta durante el Cyber Day.

Solo un 14% de los encuestados se declaró plenamente satisfecho con las categorías actualmente presentes en el evento. La mayoría identifica oportunidades de mejora, especialmente en áreas relacionadas con salud, educación y servicios para el hogar.

La investigación también detectó una demanda insatisfecha en seguros de auto, hogar y viaje, que alcanza el 20%.

Según el análisis, existe una oportunidad para que estos productos dejen de ser compras ocasionales y se transformen en decisiones más habituales cuando los consumidores perciben beneficios concretos y cuentan con información clara para comparar alternativas.

La demanda por mejores ofertas en salud, además, presenta una importante diferencia de género. El 57,1% de las mujeres manifestó interés en encontrar descuentos más atractivos en esta categoría, frente al 36,4% de los hombres.

“El dato muestra que la protección tiene más espacio en Cyber Day del que muchas veces se asume. La oportunidad no está solo en ofrecer descuentos, sino en hacer que esos descuentos sean entendibles, verificables y comparables. En categorías como salud y seguros, la confianza pesa tanto como el precio”, sostuvo Arriola.

La confianza sigue siendo el principal desafío

Pese a la consolidación del Cyber Day como un evento masivo, la confianza continúa siendo una de las principales barreras para los consumidores.

El estudio reveló que prácticamente la mitad de los encuestados mantiene algún nivel de desconfianza respecto de las ofertas publicadas durante el evento.

Mientras una parte importante declara confiar en la mayoría de los descuentos, un 49% reconoce tener dudas sobre la veracidad o profundidad real de las promociones, percepción que se mantiene prácticamente igual entre hombres y mujeres.

“El estudio muestra que la confianza sigue siendo un factor decisivo para el Cyber Day. Más allá del 22% que cree que algunas marcas inflan precios, el dato central es que cerca de la mitad de los consumidores encuestados llega al evento con algún grado de duda. Esa percepción no se corrige solo con más descuentos, sino con mejores herramientas para comparar, verificar precios y tomar decisiones informadas. La transparencia es lo que permite que una oferta sea percibida como una verdadera oportunidad”, concluyó Arriola.

Con una nueva edición del Cyber Day en marcha, los resultados muestran que las oportunidades de crecimiento no solo están en los productos más demandados, sino también en aquellas categorías que logren combinar descuentos atractivos con información clara y confianza para los consumidores.