Boric reaparece desde Londres: no descarta volver a La Moneda y arremete contra recortes de Kast

Mientras en Valparaíso el Presidente José Antonio Kast protagonizaba su primera Cuenta Pública, a más de 11 mil kilómetros de distancia Gabriel Boric cerraba su gira europea con una señal política difícil de ignorar. Desde Londres, el exmandatario no descartó volver a competir por La Moneda, defendió el legado de su administración, cuestionó los recortes presupuestarios del actual gobierno y volvió a cargar contra figuras de la nueva derecha internacional como Donald Trump y Javier Milei.

El escenario fue la British Library, la principal biblioteca del Reino Unido, donde Boric sostuvo una conversación de cerca de dos horas con la periodista y analista escocesa Isabel Hilton. El encuentro, al que asistió público que pagó entrada, marcó el cierre de una gira que incluyó actividades en Alemania y Gales.

Acompañado por su pareja, Paula Carrasco, y la hija de ambos, Violeta, el exjefe de Estado repasó desde sus primeros años de militancia hasta los desafíos actuales de la izquierda. Pero fue al abordar su futuro político cuando surgió la definición más comentada de la jornada. Consultado sobre una eventual nueva candidatura presidencial, Boric evitó una respuesta categórica. Sostuvo que no tiene como objetivo personal regresar al poder, aunque reconoció que su nombre seguirá siendo parte de las discusiones dentro de su sector debido a su edad y al respaldo político que aún conserva.

“Sí sé que en un futuro, porque tengo 40 años y porque tenemos una base de apoyo que sigue siendo importante, mi nombre va a ser uno de los que esté en discusión. Y tendremos que dar esa discusión colectivamente, porque van a haber otros y muy buenos”, señaló.

El exmandatario admitió además que dejó el gobierno con niveles de desaprobación superiores a los de aprobación, un factor que —dijo— obliga a evaluar si su figura sigue siendo la más adecuada para construir una mayoría electoral. En esa línea, planteó que podría existir otra persona con mayor capacidad de convocatoria para encabezar un futuro proyecto político. “Quizás no sea yo”, añadió.

“Hemos visto como ahora recortan presupuestos”

Las referencias al escenario chileno no terminaron ahí. Boric aprovechó la conversación para cuestionar algunas decisiones de la administración Kast, particularmente los ajustes presupuestarios aplicados a distintas reparticiones públicas. Como ejemplo mencionó la reducción de recursos en el Ministerio de las Culturas, defendiendo programas de apoyo a organizaciones y proyectos culturales territoriales que, a su juicio, cumplen un rol clave en la cohesión social.

“Hemos visto como ahora recortan presupuestos. Cultura sufrió un recorte de 10% de su presupuesto. Yo habría invertido mucho más en lo que fueron los programas de puntos de cultura. Los puntos de cultura son espacios en donde se busca dar un financiamiento a iniciativas autoconvocadas de agentes culturales locales. Porque la cultura no es solamente los grandes autores, las grandes bandas, sino que la cultura está en todas partes, está en el territorio. Y la cultura es lo que te va generando la cohesión social”, sentenció.

También expresó preocupación por lo que considera un retroceso en materia de derechos humanos en sectores de la derecha, afirmando que ciertas posiciones pueden calificarse derechamente como negacionistas.

En el plano internacional, Boric mantuvo el tono crítico que caracterizó parte de su gestión. Declaró tener una “muy mala opinión” del presidente estadounidense Donald Trump y calificó como “brutal” la administración del mandatario argentino Javier Milei.

Tras permanecer cerca de dos semanas en Europa, el expresidente emprenderá en las próximas horas su regreso a Chile. Lo hará después de haber dejado instalada una interrogante que probablemente seguirá rondando a la oposición en los próximos años: si el ciclo político de Gabriel Boric terminó en marzo o si apenas entró en pausa.