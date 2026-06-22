Ejercicio, bienestar y apoyo social: claves para fortalecer la salud mental masculina

Junio es reconocido internacionalmente como el Mes de la Salud Mental Masculina, una instancia que busca poner atención sobre una problemática que continúa siendo motivo de preocupación a nivel global: aunque los hombres suelen buscar menos ayuda psicológica y expresar con menor frecuencia sus emociones, presentan tasas de suicidio más elevadas que las mujeres. En este contexto, expertos destacan el rol que pueden desempeñar el ejercicio físico y los espacios comunitarios en la promoción del bienestar emocional.

Salud mental masculina: una conversación cada vez más necesaria

La salud mental de los hombres ha ganado visibilidad durante los últimos años, impulsando iniciativas orientadas a derribar estigmas asociados a la expresión emocional y la búsqueda de apoyo profesional.

Según especialistas, uno de los principales desafíos sigue siendo modificar patrones culturales que históricamente han asociado la masculinidad con la autosuficiencia, la fortaleza permanente y la dificultad para manifestar vulnerabilidad.

En ese escenario, fomentar hábitos saludables y promover espacios donde las personas puedan construir vínculos significativos aparece como una herramienta relevante para fortalecer el bienestar integral.

El ejercicio como aliado del bienestar emocional

La evidencia científica ha mostrado de manera consistente que la actividad física regular puede generar beneficios que van mucho más allá de la condición física.

Diversos estudios han asociado el ejercicio con una disminución de los niveles de estrés, ansiedad y síntomas depresivos. Asimismo, se le atribuyen efectos positivos sobre la calidad del sueño, la regulación emocional, la autoestima y la sensación general de bienestar.

Sin embargo, especialistas advierten que su aporte no se limita a aspectos biológicos o fisiológicos, sino que también se relaciona con la posibilidad de generar rutinas saludables y espacios de interacción social.

“Durante mucho tiempo a los hombres se les enseñó que debían ser fuertes, resolver solos sus problemas y evitar mostrar vulnerabilidad. Sin embargo, sabemos que expresar emociones, pedir apoyo y construir redes de apoyo son conductas fundamentales para proteger la salud mental. El deporte y la actividad física pueden ser una puerta de entrada muy valiosa, porque además de generar beneficios físicos, crean espacios de pertenencia, conexión y bienestar que ayudan a enfrentar de mejor manera los desafíos de la vida cotidiana”, explica Cristóbal Toledo, psicólogo deportivo de Sportlife y autor de Psicología del Rendimiento.

La importancia de sentirse parte de una comunidad

Más allá del entrenamiento, los gimnasios, clubes deportivos y actividades grupales se han transformado para muchas personas en espacios de encuentro y socialización.

La posibilidad de compartir objetivos, generar rutinas comunes y establecer relaciones con otros participantes puede convertirse en un elemento relevante para combatir el aislamiento y fortalecer las redes de apoyo.

Toledo señala que, en muchos casos, estos espacios funcionan como uno de los pocos lugares donde los hombres logran construir vínculos significativos y sentirse acompañados.

Aunque las conversaciones no siempre abordan directamente aspectos emocionales, la interacción cotidiana, el apoyo mutuo y el sentido de pertenencia pueden actuar como factores protectores frente a distintas dificultades psicológicas.

Derribar mitos y reconocer las dificultades emocionales

Los especialistas advierten que una vida activa no necesariamente implica ausencia de problemas de salud mental. Detrás de una imagen asociada al rendimiento, la disciplina o la fortaleza física también pueden existir situaciones de estrés, tristeza, agotamiento o sufrimiento emocional.

Por ello, insisten en que la actividad física debe entenderse como un complemento dentro de una estrategia más amplia de cuidado personal, que incluya la capacidad de reconocer emociones, conversar sobre ellas y buscar apoyo cuando sea necesario.

“Entrenar el cuerpo es importante, pero no debemos olvidar que la salud mental también requiere atención y cuidado. Si una persona siente que el malestar emocional está afectando su vida, pedir ayuda profesional es una decisión responsable y valiente. Hablar de salud mental no nos hace más débiles; nos permite estar mejor preparados para enfrentar las dificultades y vivir con mayor bienestar”, concluye Toledo.

Bienestar integral: más allá de la condición física

En el marco del Mes de la Salud Mental Masculina, especialistas hacen un llamado a comprender que el bienestar se construye desde distintas dimensiones. La salud física, la conexión social, la gestión emocional y el acceso a redes de apoyo forman parte de un mismo proceso.

La invitación es a promover una cultura donde los hombres puedan expresar cómo se sienten, compartir sus preocupaciones y buscar ayuda sin temor al juicio social. Porque una vida saludable no depende únicamente de la condición física, sino también de la capacidad de conectar con otros, cuidar la salud emocional y enfrentar los desafíos cotidianos con apoyo cuando sea necesario.