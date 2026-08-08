Muere Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años

Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció a los 68 años en Rosario, Argentina. Su muerte se produjo cerca de las 22:00 horas del viernes mientras permanecía internado en una clínica de esa ciudad.

Jorge Messi había atravesado problemas de salud durante los últimos meses. En junio, mientras Lionel disputaba el Mundial de 2026, su familia había informado que se encontraba bajo seguimiento médico y pidió cautela frente a las versiones sobre su condición.

Durante ese período incluso circuló una falsa noticia sobre su muerte, que obligó al entorno del futbolista a desmentir públicamente la información y pedir responsabilidad en el tratamiento de su estado de salud.

Jorge Messi tuvo un papel central en la carrera del futbolista argentino. Acompañó a Lionel desde sus primeros años en Rosario, viajó con él a España cuando ingresó a las divisiones juveniles del Barcelona y durante décadas estuvo a cargo de su representación y de buena parte de las negociaciones vinculadas a su trayectoria profesional.

Estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol Messi.