Ballenas sorprenden con avistamiento en Antofagasta: por qué aparecen tan cerca de la costa

El registro de un grupo de ballenas desplazándose muy cerca de la costa de Antofagasta volvió a poner en el centro la riqueza marina del norte del país. Las imágenes, compartidas en redes sociales por la cuenta @yutronicdelmar, despertaron admiración entre miles de usuarios, pero también abrieron una pregunta que suele repetirse cada vez que estos animales aparecen a escasa distancia de la orilla: ¿es normal ver cetáceos tan cerca del borde costero?

De acuerdo con especialistas, la respuesta es sí. Lejos de tratarse de un fenómeno excepcional, este tipo de avistamientos forma parte de la dinámica natural del ecosistema marino del norte de Chile, una zona reconocida por su alta productividad biológica y por formar parte de las rutas de desplazamiento y alimentación de distintas especies de ballenas.

Un ecosistema favorable para los cetáceos

La costa de Antofagasta es considerada uno de los sectores con mayor riqueza biológica del país. Parte importante de esa condición se explica por la influencia de la Corriente de Humboldt y por los fenómenos de surgencia, procesos oceanográficos que hacen emerger aguas profundas cargadas de nutrientes hacia la superficie.

Ese aporte permite la concentración de krill y pequeños peces, base alimentaria de distintas especies de cetáceos que recorren el Pacífico. En los últimos años, además, investigadores y organismos públicos han constatado un aumento en los registros de ballenas en la región, incluyendo ejemplares fin, jorobados, sei e incluso avistamientos ocasionales de ballenas azules y orcas.

Cecilia Echeverría, decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba, explica que “las condiciones oceanográficas de la región generan una enorme disponibilidad de alimento. Eso convierte a Antofagasta en un punto muy atractivo para distintas especies de cetáceos, especialmente durante determinadas épocas del año”.

La académica enfatiza que no se trata de animales que “llegan” de manera extraordinaria a la zona, sino de un proceso que se repite de forma periódica. “En realidad nosotros estamos observando un proceso natural que ocurre todos los años. La costa del norte de Chile forma parte de sus rutas de desplazamiento y alimentación”, detalla.

Más registros, más cámaras y mayor atención sobre la biodiversidad

La viralización de videos e imágenes en redes sociales también ha contribuido a instalar la sensación de que este tipo de encuentros se está volviendo más frecuente. Para los especialistas, ese fenómeno tiene al menos dos explicaciones: por una parte, un monitoreo más activo y, por otra, una ciudadanía más atenta al entorno marino.

“Hoy existen más personas registrando estos encuentros con drones, cámaras y teléfonos celulares, por lo que también da la impresión de que hay más ballenas. En parte es cierto que existe un mayor monitoreo, pero también estamos viendo una ciudadanía mucho más atenta a la biodiversidad marina”, puntualiza Echeverría.

En otras palabras, el aumento de registros no necesariamente implica un cambio radical en la conducta de las especies, sino también una mayor capacidad para observar y documentar lo que antes podía pasar desapercibido o quedar restringido a comunidades costeras y pescadores.

Un espectáculo natural que también exige cuidado

El aumento de avistamientos y su circulación masiva en plataformas digitales ha ido acompañado de llamados de las autoridades y especialistas a reforzar el avistamiento responsable. La presencia de ballenas cerca de la costa no solo representa una postal impactante, sino también un recordatorio de la fragilidad de los ecosistemas marinos y de la necesidad de minimizar las perturbaciones humanas.

La normativa vigente establece la importancia de mantener distancia de los cetáceos, evitar persecuciones con embarcaciones y reducir el ruido para no alterar su comportamiento, especialmente en contextos de alimentación o cuando hay crías presentes.

La preocupación no es menor. Las ballenas cumplen funciones relevantes dentro del equilibrio oceánico y su presencia está estrechamente ligada a la salud del ecosistema. Por eso, los especialistas advierten que cada encuentro debe ser entendido también como una oportunidad de educación ambiental.

“Las ballenas cumplen un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Por eso, cada avistamiento debe entenderse como una oportunidad para fortalecer la conciencia ambiental. Observarlas desde una distancia segura y sin interferir en su desplazamiento es una forma concreta de contribuir a su conservación”, sentencia Echeverría.

Antofagasta y el valor de su biodiversidad marina

La escena de ballenas nadando junto a la costa no solo impacta por su espectacularidad, sino porque vuelve a poner en valor la biodiversidad marina del norte de Chile. En una región donde confluyen procesos oceanográficos clave, la observación de cetáceos es también una señal de la relevancia ecológica del territorio y de la necesidad de protegerlo.

En ese contexto, el reciente registro viral no aparece solo como una curiosidad de redes sociales, sino como una ventana para mirar con más atención el océano y comprender que detrás de esas imágenes hay rutas migratorias, cadenas alimentarias y un equilibrio natural que depende, en buena medida, de la conservación del entorno.