Fallida designación de seremis: una puerta de entrada a la corrupción

Durante los primeros cinco meses de Gobierno, 32 seremis renunciaron, fueron removidos o, pese a ser anunciados, nunca alcanzaron a asumir. Si se excluyen estos últimos ocho casos, la cifra queda en 24, frente a 14 durante el mismo período del Gobierno de Gabriel Boric.

La revisión de Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar expone además las razones detrás de varias salidas: denuncias, resultados de test de drogas, cuestionamientos por probidad y autoridades que no cumplían los requisitos formales para ejercer el cargo.

Entre los casos revisados aparecen seremis de Magallanes, Los Ríos, Arica y Parinacota y Los Lagos, además de la salida de una autoridad de Salud tras conocerse un mensaje partidario para reclutar tecnólogos médicos.

Especialistas consultados advierten que el problema ya no solo afecta los nombramientos, sino también la capacidad de gestión, liderazgo y despliegue regional del Gobierno. Una cadena de episodios que pone el foco en los filtros utilizados para seleccionar autoridades y en las consecuencias políticas de una instalación marcada por cambios.

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