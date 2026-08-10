Valparaíso en emergencia laboral: 107 mil personas sin empleo

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¡Muy buenos días, Región de Valparaíso! La semana pasada estuvo muy acontecida. El viernes se inició la marcha blanca del puente mecano que el Gobierno y el Ejército instalaron para recuperar la conectividad en Zapallar, interrumpida por un gran socavón que dejó el temporal.

En Valparaíso abrieron parcialmente la Avenida Altamirano, afectada por tres socavones, lo que ha facilitado en parte el acceso al cerro Playa Ancha. En tanto que el sábado cerraron la Avenida España en dirección a Viña del Mar, producto de un derrumbe, medida que se mantendrá al menos hasta hoy.

Además, el Mineduc informó el inicio de las postulaciones a establecimientos para 2027, el Minsal puso un nuevo punto de vacunación en la Estación Puerto de EFE y el Mindep destacó el inicio del Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17, el primero en su tipo en Chile y que reunirá, entre el 6 y 16 de agosto, a 24 selecciones con competencias en Santiago, San Felipe y Los Andes.

En esta edición:

La desocupación en Valparaíso alcanzó 10,4% en abril-junio de 2026, con más de 107 mil personas sin empleo y una tasa femenina del 11,4%. Autoridades y empresarios advirtieron una “emergencia laboral” y pidieron medidas para reactivar la inversión, la construcción y el empleo formal.

En un encuentro empresarial, el Presidente Kast abordó el deterioro de Valparaíso sin anunciar medidas concretas para su recuperación. Además, llamó al sector privado a financiar la restauración de los ascensores, sin aludir a los compromisos pendientes que mantiene el Estado en la materia.

El Gobierno proyecta terminar este lunes el desalojo de 99 hectáreas de la megatoma de San Antonio, que serán restituidas a sus propietarios. La otra mitad fue expropiada para viviendas, aunque las autoridades advierten que la provincia mantiene una brecha de unas seis mil soluciones habitacionales.

Fiscalía y Contraloría investigan a la alcaldesa de La Cruz tras la difusión de un audio, registrado por un funcionario municipal, en el que la autoridad habría pedido no actuar ante el hallazgo de plantas de marihuana.

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Empresarios alertan una “crisis laboral” por desempleo en la Región de Valparaíso

En 9,4% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre abril-junio de 2026, de acuerdo con información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE). En la Región de Valparaíso, la cifra alcanzó el 10,4% (11,4% mujeres; 9,7% hombres), registrando un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto del año anterior. El mismo desempleo presentaron las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío, siendo solo superadas por Ñuble, que se ubicó en el 10,5%.

La tasa del 10,4% se explica, dice INE, “debido al ascenso de la fuerza de trabajo (3,6%), superior al alza presentada por las personas ocupadas (1,4%)”. Es decir, creció más la fuerza de trabajo –número de personas ocupadas o desocupadas buscando empleo– que aquellas que tienen o encontraron uno. En la Región de Valparaíso, la fuerza de trabajo está conformada por 1.031.664 personas. De ellas, 107.492 están desempleadas.

El 5 de agosto, durante la inauguración del 30° Encuentro Empresarial de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), en Enjoy Viña del Mar, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, se refirió a esta “emergencia laboral”. Explicó que como Gobierno les tocó asumir una economía que no genera empleo y con costos laborales crecientes. “En comparación con los países de la OCDE, estamos en un top 3 (de desempleo)”, agregó.

Rau aseguró que la Ley de Reconstrucción Nacional –recién aprobada por el Congreso– va a estimular la inversión y el crecimiento, y sostuvo que “nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar con un agenda laboral que haga que esas inversiones se transformen en empleo”. En ese sentido, destacó la aprobación del salario mínimo, solo con el reajuste del IPC (2,7%); la Ley de Envejecimiento Positivo, “para las personas mayores que quieren trabajar”; la Ley de Inclusión Laboral con Perspectiva de Género, que permitirá mejorar la empleabilidad femenina; y el proyecto de Sala Cuna Universal, en trámite en el Senado.

El Presidente de la CRCP, Javier Torrejón, dijo que la región enfrenta una “crisis laboral” y que la situación “ya es casi una cesantía estructural que es muy difícil revocarla. Necesitamos medidas reales, de verdad, para poder tener más empleo. El empleo informal es casi un 30% en la región, 300 mil personas que no van a tener previsión social. Como Cámara trajimos al ministro del Trabajo para que nos contara nuevas ideas, porque queremos que haya una solución, un incentivo al trabajo formal”.

Torrejón acusó que “falta empleo de verdad y estamos viendo cómo se resuelve eso, con una inversión a corto plazo. Ojalá reactivar la actividad económica y la construcción. Con el Mall Marina vamos a hacer una feria laboral en septiembre, donde estamos invitando a todas las empresas y a las personas que quieran buscar trabajo”.

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Más preguntas que respuestas: Kast aborda deterioro de Valparaíso sin anuncios para su recuperación

El Presidente José Antonio Kast también participó en la inauguración del 30° Encuentro Empresarial de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso. Cuando entró al salón de Enjoy Viña del Mar lo hizo algo cabizbajo, y recibió un tibio aplauso de parte de los asistentes. En su discurso, destacó el despacho a Ley del proyecto de Reconstrucción Nacional, que tramitó por cuatro meses el Congreso y que fue impugnado por la oposición en el Tribunal Constitucional.

Kast también dedicó varias palabras a Valparaíso. Probablemente lo hizo porque el día anterior, y durante la aprobación de la megarreforma, la alcaldesa Camila Nieto (FA) gritó desde las graderías del Senado: “Hasta cuándo gobiernan de espalda al pueblo de Chile. Son una vergüenza. El pueblo los juzgará”.

Sí, el Presidente se confundió y dijo que el Reloj de Flores estaba en Valparaíso, pero más allá de eso, también afirmó que “todos aman y quieren Valparaíso”, sin anunciar medidas concretas para recuperar la ciudad. Por el contrario, planteó una serie de preguntas que dejó sin respuestas. Por ejemplo, valoró el nuevo Museo del Inmigrante, que aún no conoce, pero que “me dicen que es increíble. ¿Cómo hacemos más de eso?, ¿cómo recuperamos la fachada de los edificios más importantes en Valparaíso?”, comentó.

El Mandatario también se refirió a los ascensores. Tras omitir que el Estado compró diez funiculares en 2012, y que desde entonces la Dirección de Arquitectura del MOP solo ha podido recuperar tres, se volvió a preguntar: “¿Cómo recuperamos los ascensores en Valparaíso?”. Luego, emplazó al sector privado a hacerse parte de las restauraciones: “Aquí quizás alguna de las grandes empresas quisiera hacerse cargo de un ascensor. Es decir, ‘yo me hago cargo de este ascensor y que funcione impecable’. Y le pongan un canje, no sé, ahí la alcaldesa dirá, se puede poner luces o algo”.

“Aquí yo los invito a que veamos todos juntos, sin los prejuicios que tenemos, (cómo) sacamos adelante la región. Valparaíso es una tremenda ciudad. Era la joya, o es, la joya del Pacífico. ¿Se puede recuperar? De todas maneras”, finalizó.

Un mensaje de la PUCV

PUCV desarrolla kit de realidad extendida para fortalecer inclusión sociolaboral

Un proyecto FONDEF IDeA I+D de la PUCV desarrolla un kit de Realidad Extendida (XR) y tecnología háptica para fortalecer las competencias sociolaborales de estudiantes con discapacidad. La iniciativa es liderada por el académico de la Escuela de Ingeniería Mecánica, Cristóbal Galleguillos y codirigida por Rocío Hidalgo, jefa de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial. La herramienta permitirá simular situaciones laborales reales mediante entornos inmersivos y retroalimentación táctil, generando espacios seguros para desarrollar micro habilidades antes de enfrentar escenarios concretos de trabajo. El proyecto integra ingeniería, educación especial, informática y kinesiología, junto con establecimientos de la zona, y busca contribuir a reducir barreras de acceso y ampliar las oportunidades de inclusión laboral.

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Gobierno estima que este lunes concluirá desalojo de megatoma de San Antonio

Según estimaciones del Gobierno, este lunes Carabineros terminará de desalojar la mitad de la megatoma de San Antonio: un terreno de 98,5 hectáreas que será restituido a sus dueños, dos años después del fallo de la Corte Suprema que ordenó la expulsión de sus diez mil ocupantes. La otra mitad, de aproximadamente 110 hectáreas, fue expropiada por el Estado para construir allí un proyecto habitacional.

El operativo comenzó en enero y “considera las medidas de seguridad necesarias para resguardar tanto al personal que participa del procedimiento como a la comunidad”, informó la Delegación Presidencial Regional. El delegado Manuel Millones explicó que “se desalojaron, en la primera etapa, 10,5 hectáreas de las 40 que le correspondían a esta administración. Para esta semana, hemos fijado tres polígonos, que significan el desalojo de 18,5 hectáreas. Nos va a quedar una cifra estimativa, para el próximo lunes, de 10,5 hectáreas, y con eso se termina el desalojo de esta megatoma de San Antonio”.

La delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola, destacó que el procedimiento ha contemplado a “todos los servicios. Ha trabajado la PDI, haciendo sus investigaciones con Migraciones, porque había muchas personas que eran extranjeras. Y se hizo una fiscalización y se ha podido desarticular varios microtráficos en el sector, de manera que se ha limpiado un poco esta zona”.

En esa línea, el 30 de junio el ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmó a Canal 9 que en el asentamiento operaban “cuatro o cinco” bandas ligadas al narcotráfico. Y recordó que en la primera fase del desalojo “hubo carabineros baleados por delincuentes que controlaban distintos sectores del lugar”.

Brecha. Millones también afirmó a Radio Biobío que los suelos fiscales expropiados son insuficientes para cubrir la demanda habitacional en la zona: “San Antonio, como provincia, tiene una demanda de 12 mil viviendas, y los suelos fiscales que están en este caso, algunos expropiados y otros adquiridos por el fisco, permiten dar respuesta a 6 mil, y los subsidios que estableció la pasada administración para la Región de Valparaíso para este año no superan los 500. Es decir, estamos con una tremenda brecha”.

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Fiscalía y Contraloría investigan a alcaldesa de La Cruz por no denunciar plantas de marihuana

La alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia (PS), quedó bajo la mira de la Fiscalía y la Contraloría tras la difusión de un audio en el que habría reprendido a un funcionario municipal por utilizar un dron para identificar pozos y registrar, en ese procedimiento, plantas de marihuana en la población 28 de Marzo.

Según el medio Letra C, la alcaldesa de La Cruz habría dicho: “Yo te mando a identificar los pozos, no te mando a identificar matas de marihuana. Porque yo no me voy a quitar a la gente encima de la 28 de Marzo si fui yo la que estuve el sábado en la noche. ¿Tú sabes lo que significa eso?”. El trabajador le habría explicado que lo hizo “porque necesitaba ver la ubicación de los pozos”, pero Navia le recriminó que, al haber utilizado el dron, los residentes del sector la acusarían de que “los ando sapeando”.

“No hagas nada con eso”, habría indicado la alcaldesa al funcionario. Y agregó: “Aquí hay una estrategia y yo me tengo que cuidar. Porque si yo voy a la 28 de Marzo, van a aparecer la PDI e ir a incautar tres matas de marihuana, con show y todo el tema (…). De partida, la gente va a decir que soy sapa. Yo tengo familia, vivo acá en La Cruz, ando en moto… Y por lo tanto van a cargar conmigo. No voy a entrar en eso, porque mi rol no es perseguir la delincuencia, ni menos perseguir a una persona que tiene una mata de marihuana, y si se fuma la hueá de la marihuana es hueá de ellos”.

En respuesta, la Fiscalía de La Calera abrió dos investigaciones de oficio: una por el eventual delito de tráfico ilícito de drogas y plantación de especies vegetales, en particular cannabis sativa, y otra por una posible omisión de denuncia. El fiscal jefe de La Calera, Juan Sebastián De la Fuente, señaló al respecto: “Tomamos conocimiento que una autoridad de la comuna de La Cruz, en conocimiento de estos antecedentes de plantación y tráfico de drogas, no realizó las denuncias pertinentes”.

Oficio. El 4 de agosto, la Contraloría Regional de Valparaíso pidió al municipio de La Cruz entregar, en un plazo de cinco días hábiles, antecedentes sobre la veracidad de los hechos, la participación de funcionarios, las medidas adoptadas y la eventual presentación de una denuncia penal. El organismo analiza un posible incumplimiento del deber que tienen los funcionarios públicos de informar hechos que puedan constituir delito, establecido en la Ley N° 18.883.

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MTT firma contratos con empresas que sumarán 600 buses nuevos al transporte público del Gran Valparaíso

El 5 de agosto, el seremi de Transportes, Matías Valenzuela, y el delegado presidencial regional, Manuel Millones, encabezaron la firma de contratos con las empresas que se adjudicaron la licitación que permitirá implementar, a contar del segundo semestre de 2027, 600 buses nuevos al sistema de transporte público del Gran Valparaíso. De ellos, un 40% será eléctrico y el resto a diésel estándar Euro VI, y contarán con mayores frecuencias, horarios predefinidos y accesibilidad universal.

Los contratos fueron firmados con las empresas Sociedad de Transportes VIVE VALPO SpA (Unidad de Servicio 01), representada por Rodrigo Marcelo Aros Chia y Aitor Olaechea Larregui, y Sociedad Buses VRT S.A. (Unidad de Servicio 02), representada por Andrés Sebastián Sánchez Cruz y Julio Andrés Gallardo Toro.

Millones calificó el hito como “histórico” porque, “además de incorporar buses de alto estándar a contar del próximo año, modificamos estructuralmente el sistema de pago a los conductores mediante validadores electrónicos y un nuevo esquema de subsidios estatales. Esto termina con la competencia por el pasajero en la vía, reduciendo los riesgos de accidentes. Al mismo tiempo, al pasar los terminales a propiedad del Estado, aseguramos mejores condiciones sanitarias y laborales para los trabajadores”.

La Seremi destacó que “este proceso introduce un cambio estructural, ya que separó la licitación de los buses de la administración de terminales, los cuales pasarán a ser propiedad fiscal a través de la empresa pública Desarrollo País, lo que asegura la continuidad operacional. Asimismo, estos nuevos contratos contribuyen a asegurar mejores condiciones laborales para el personal de conducción y operación”. En detalle, se trata de cuatro terminales que estarán ubicados en Placilla (Valparaíso), Concón, Quilpué y Villa Alemana.

Con la suscripción de los contratos, agregaron desde la entidad, se inicia la etapa de implementación, “la cual abarca la provisión de la flota, la preparación de la infraestructura de carga y terminales, la capacitación del personal y el plan de puesta en marcha para el despliegue progresivo de los nuevos servicios”.

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