Francisco Cox y FFAA en barrios críticos: “Lo excepcional termina convirtiéndose en cotidiano”

La incorporación de las Fuerzas Armadas como apoyo a las policías en barrios críticos puede comenzar como una medida acotada y excepcional, pero terminar transformándose en una política permanente. Esa es una de las principales advertencias del abogado penalista y experto en derechos humanos Francisco Cox frente a la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) presentada por el Gobierno.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, Cox cuestionó específicamente la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional que permita la colaboración militar en determinados territorios afectados por el crimen organizado.

Para el abogado, la experiencia internacional muestra que recurrir a las Fuerzas Armadas para enfrentar este tipo de criminalidad no ha entregado buenos resultados.

“Esa es una pésima experiencia, y efectivamente todos empiezan con esta cosa del estado de excepción. O sea, si uno ve la experiencia comparada, El Salvador, Ecuador, se intenta, ¿no es cierto?, vía estado de excepción, normalizar el uso de las Fuerzas Armadas”, afirmó.

Cox sostuvo que conoce de cerca uno de los casos que utiliza como advertencia. Durante más de una década trabajó en México, experiencia desde la cual asegura haber observado cómo medidas inicialmente justificadas por circunstancias extraordinarias terminaron incorporándose de manera habitual a la política de seguridad.

“A mí me tocó trabajar mucho en México, más de 10 años trabajando en México, y por eso a veces yo digo como que vengo del futuro, porque ya vi cómo termina esta película”, señaló.

Según explicó, el proceso suele comenzar bajo dos argumentos: la excepcionalidad de la situación y la incorporación de los militares únicamente como respaldo de las instituciones civiles.

“Siempre se empieza argumentando primero como estado de excepción, como una excepcionalidad, valga la redundancia, y segundo con apoyo a fuerzas civiles”, sostuvo.

El problema, añadió, aparece cuando esa excepcionalidad se prolonga. “Posteriormente, eso se convierte en cotidianidad”, advirtió.

Para Cox, la falta de dotación de Carabineros debe enfrentarse directamente y no mediante el reemplazo de las funciones policiales por militares. A su juicio, se requiere fortalecer el ingreso a la institución, recuperar su atractivo y mejorar las condiciones económicas de sus funcionarios.

“Tenemos que hacer que ingresar a Carabineros tenga una mística, tenga un carisma, y también, obviamente, que tenga mejores sueldos”, planteó.

El abogado recalcó que las capacidades requeridas para enfrentar organizaciones criminales no son necesariamente las mismas para las cuales están preparadas las Fuerzas Armadas.

“Hay que tener claridad que el reemplazo por Fuerzas Armadas no va a resolver el problema. Insisto, son destrezas distintas las que uno requiere para combatir el crimen organizado”, afirmó.

Además de México, Cox apuntó a Ecuador como un ejemplo más reciente. Según detalló, ese país decretó un estado de excepción en 2024 e incorporó posteriormente a las Fuerzas Armadas en el combate contra las organizaciones criminales.

“Ecuador decreta un estado de excepción en 2024 e incorpora a las Fuerzas Armadas. El 2025, Ecuador tiene la mayor tasa de homicidios de la historia de Ecuador, o sea, 50,9 por 100 mil habitantes”, sostuvo.

El experto también advirtió sobre otro riesgo observado en la experiencia mexicana: que integrantes de las propias fuerzas militares terminen vinculándose con las estructuras que originalmente debían combatir.

“Muchas veces cuando uno habla con expertos mexicanos, a uno le advierten y dicen: no vayan por el camino de la militarización, porque después los militares se pasan a ser un cartel o una banda de crimen organizado y eso es sumamente peligroso”, concluyó.