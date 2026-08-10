Colombia declara “desastre nacional” tras terremoto que deja al menos 71 muertos

El Gobierno de Colombia declaró este lunes la situación de “desastre nacional” luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y que, de acuerdo con los balances conocidos hasta ahora, deja al menos 71 personas fallecidas.

La medida fue adoptada por la administración de Abelardo de la Espriella con el objetivo de movilizar recursos para enfrentar las consecuencias del movimiento telúrico, ocurrido apenas tres días después de que el mandatario asumiera la Presidencia.

Según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la mayor cantidad de víctimas fatales se registra en el departamento de Risaralda, con 40 fallecidos. Le siguen Valle del Cauca, con 27, y Chocó, con cuatro.

Entre las zonas más golpeadas por el terremoto se encuentran Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, además de ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia.

El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se ubicó en Chocó. La emergencia ha obligado al nuevo gobierno colombiano a enfrentar una de sus primeras crisis apenas días después del cambio de mando.

Desde Chile, el Presidente José Antonio Kast manifestó la disposición del país para colaborar con Colombia ante la emergencia.

“Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite”, señaló Kast a través de su cuenta de X.

El mandatario chileno había estado en Colombia apenas días antes del terremoto, ya que asistió a la ceremonia de investidura de De la Espriella realizada el viernes.