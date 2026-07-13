Primer huemul tratado en centro especializado regresa a la vida silvestre

Tras casi un mes de tratamiento veterinario especializado, el primer huemul rehabilitado en el Centro de Rescate y Rehabilitación del Huemul volvió a su entorno natural. La liberación del ejemplar, realizada en la Región de Aysén, representa un avance en las estrategias de conservación de una de las especies más emblemáticas y amenazadas de Chile.

Este viernes 10 de julio fue liberado el primer huemul rehabilitado en el Centro de Rescate y Rehabilitación del Huemul, recinto inaugurado en octubre de 2025 en el sector Las Horquetas, junto al Parque Nacional Cerro Castillo, en la Región de Aysén.

El ejemplar corresponde a un huemul macho adulto que ingresó al centro luego de presentar abscesos provocados por la bacteria Corynebacterium pseudotuberculosis, agente infeccioso detectado en el Parque Nacional Cerro Castillo desde 2015.

Según se informó, esta bacteria es transmitida por el ganado doméstico y provoca linfadenitis caseosa, enfermedad que afecta de manera distinta a los huemules.

Tras recibir inicialmente terapia en vida silvestre sin obtener la recuperación esperada, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) dispuso su ingreso al centro para realizar un tratamiento especializado. Una vez finalizada la terapia, el equipo veterinario de Fundación Rewilding Chile determinó que el animal había respondido favorablemente, coordinando junto al SAG su retorno al medio natural.

Un hito para la conservación del huemul

La liberación fue valorada por distintas instituciones involucradas en la conservación de esta especie, considerada monumento natural y presente en el escudo nacional.

El seremi del Medio Ambiente de Aysén, Eugenio Canales, comentó que “es destacable porque es el primer centro en Chile de rehabilitación del huemul y esto es importante relevar y apoyar con toda la fuerza de las instituciones del Estado porque es la protección de una fauna propia, nuestra y que está en nuestro escudo nacional”.

Por su parte, el director regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Claudio Aguirre, valoró que el trabajo interconectado entre las instituciones públicas y privadas esté dando frutos. “Vemos cómo una especie que es monumento natural y está protegida por la ley chilena es cuidada, rehabilitada, sanada y devuelta a su hábitat natural, con la idea de hacer lo mismo con los demás ejemplares que se puedan ver afectados por una enfermedad y accidentes”, dijo.

Guillermo Díaz, encargado de Recursos Naturales del SAG Aysén, señaló que hasta ahora no existía un espacio para realizar tratamientos prolongados.

“Hemos estado trabajando durante muchos años con el tema de rehabilitación y la atención sanitaria de huemules, pero no teníamos un lugar para hacer un tratamiento prolongado. Esperamos que este primer paciente sea uno de muchos huemules que, lamentablemente, pueden llegar enfermos, pero ahora con una mayor esperanza de sobrevivencia, de reinserción y de rehabilitación”, comentó.

Asimismo, Mario Alegría, administrador del Parque Nacional Cerro Castillo, aseguró que la existencia del centro es una nueva oportunidad para una especie en peligro de extinción, con una muy baja población en Chile. Además, señala que “el 10% de ella se concentra en Cerro Castillo y la liberación de este ejemplar es una gran oportunidad para poder seguir tratando a otros huemules con esta misma enfermedad y con algunas otras lesiones”.

El primer centro dedicado exclusivamente al huemul

El Centro de Rescate y Rehabilitación del Huemul está dedicado exclusivamente a la recuperación del ciervo más austral del mundo, especie catalogada en peligro de extinción.

Actualmente se estima que sobreviven cerca de 1.500 huemules distribuidos en poblaciones fragmentadas entre Chile y Argentina, lo que representa aproximadamente el 1% de su población original.

El recinto fue construido en un predio cercano al Parque Nacional Cerro Castillo donde durante décadas existió ganadería extensiva. Según explicó Fundación Rewilding Chile, el pastoreo de ganado bovino y ovino, junto con la fragmentación del hábitat por cercos y caminos, favoreció la transmisión de agentes infecciosos desde animales domésticos hacia la fauna silvestre.

Una estrategia para recuperar la especie

El funcionamiento del centro forma parte del denominado Corredor del Huemul, estrategia de conservación impulsada desde 2023 por Fundación Rewilding Chile junto al Ministerio de Agricultura, CONAF y el SAG.

La iniciativa busca conectar poblaciones de huemules, identificar las principales amenazas que enfrenta la especie y desarrollar acciones que permitan aumentar su número en los Andes.

Para Sebastián Riestra, coordinador de Vida Silvestre de la Fundación Rewilding Chile, el regreso a la vida silvestre de este ciervo es un símbolo de esperanza ante los esfuerzos realizados para evitar su extinción: “Que un huemul que estaba con una patología grave, transmitida por el ganado doméstico, hoy haya sido recuperado en el centro y pueda volver a la libertad en mejores condiciones a las que tenía cuando ingresó, nos abre un camino de alegría y de pensar que sí podemos recuperar a esta especie, con trabajo directo, generando resultados concretos”.

“Queremos identificar dónde hay huemules, cuáles son sus amenazas y tratar de evitarlas para que la población de huemules pueda crecer. Ojalá volvamos a tener más liberaciones y que en un futuro no muy lejano estemos hablando de que las poblaciones de huemules se han recuperado, que hay más individuos y que ya no está en peligro de extinción”, concluyó Riestra.