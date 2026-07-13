Dorothy, la nueva villana de la derecha

Dorothy Aurora Pérez Gutiérrez es la primera mujer que dirige la Contraloría General de la República en sus noventa y nueve años de existencia. Abogada de la Universidad de Chile, ha dedicado gran parte de su carrera profesional a esa institución, incluyendo los cargos de Contralora Regional de Valparaíso, subjefa de la División de Auditoría Administrativa, jefa del Comité Empresas en la División Jurídica y Subcontralora General. Y aunque estuvo a punto de abandonar el organismo público, luego de que el excontralor General, Jorge Bermúdez, le pidiera la renuncia debido a que fue citada a declarar en el Pacogate, logró que la reintegraran con dos contundentes fallos de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema. Sin duda, Dorothy estaba destinada a ser la Contralora.

Designada por el expresidente Boric, y luego de algunos resquemores expresados por parlamentarios de derecha, debido a los cargos que ocupó durante el gobierno de Michelle Bachelet -en el ministerio de Educación-, fue ratificada por amplia mayoría en el Senado (46 votos a favor), pero no fue hasta la divulgación del caso de las licencias médicas, que la contralora pasaría a ocupar un rol protagónico en la agenda política.

Denunciando a 25 mil funcionarios del Estado que usaron maliciosamente las licencias para viajar al extranjero, en vez de estar en reposo en sus hogares, la contralora saltó a la primera plana de los medios y redes sociales. El caso, insospechadamente, se convertiría en un verdadero canalizador de la molestia ciudadana contra la mala atención, las listas de espera y la falta de recursos de un “ente” -el Estado- que parecía burlarse de ellos. Por cierto, en ese grupo de anónimos “funcionarios” había empleados públicos, municipales, y de las FFAA.

La denuncia coincidió con un momento de baja popularidad de Boric y el inicio de las campañas -parlamentaria y presidencial-, por lo que la derecha vio una oportunidad para desplegar un relato que le serviría mucho para instalar una conclusión: había que achicar el Estado y eliminar a los “parásitos”, concepto que acuñaron los republicanos. Pero la derecha fue más allá. Desplegó una fuerte estrategia comunicacional para ligar el caso al gobierno de Boric. Y claro, no le faltaron argumentos. Entre quienes habían hecho uso de las licencias truchas se encontraban al menos diez altos funcionarios de la administración, incluidos amigos personales de Gabriel Boric, como Mauricio Tapia, Danilo Mimica, Marcos Barraza -exministro, que se desempeñaba como asesor-, Carmen Monsalve -hermana del imputado- y el Gerente General del Metro.

Y aunque en el listado había personas de todos los colores políticos -incluido el alcalde de Macul, el republicano Eduardo Espinoza-, el caso licencias pareció ser un juicio político a la administración de Boric. Por cierto, la Contralora se llenó de elogios y aplausos de ese sector político, incluidos sus tres candidatos presidenciales, llegando en un momento a hablarse de la “Dorothymanía”, y a que un parlamentario planteara que Pérez debería ser la próxima carta presidencial. Todo esto, después del delirio que la funcionaria generó entre políticos y empresarios con su exposición en la Enade de 2025 -citó el poema “El placer de servir”, de Gabriela Mistral-, a solo un mes de la elección de noviembre.

Dorothy se convertiría así en protagonista de las campañas y debates presidenciales en primera y segunda vuelta. Por cierto, con punto ganado para la derecha y en particular de José Antonio Kast, pese al intento desesperado de la izquierda y centro izquierda por tratar de arrimarse al árbol de la Contralora. Para rematar, El Mercurio la destacaría entre las 100 mujeres líderes del año 2025.

Pero siguiendo la constante de la política chilena, en la cual las personas que ocupan este tipo de cargos son aplaudidas o pifiadas de acuerdo con la vereda en que se evalúa, hoy el panorama se ha revertido por completo. La derecha parece haber roto el lazo emocional -y pragmático- con que en 2025 la proyectaban como una mujer afín a sus valores y propuestas. Es así como en el primer pronunciamiento importante de la Contraloría desde que asumió el gobierno del presidente José Antonio Kast, el oficialismo se lanzó duramente contra Dorothy por el caso de la exministra Trinidad Steiner. Claro: esta vez se tocaban sus propios intereses.

Con críticas destempladas de diversos parlamentarios y políticos del sector, la heroína de 2025, pasó a ser la villana de 2026.

Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara de Diputados, ni siquiera tuvo el cuidado de guardar la compostura y prudencia que ameritan su cargo, entregando una muy mala clase de educación cívica a la ciudadanía, al criticar con dureza el pronunciamiento de un organismo autónomo y fiscalizador. Señaló que la Contraloría tuvo injerencia política, que se extralimitó en sus funciones e incluso lanzó una advertencia, que viniendo del presidente de uno de los poderes del Estado es peligroso: “hay que tener ojo y mirar con detención las acciones que está tomando la Contraloría bajo la dirección de Dorothy Pérez”. La frase, por decir lo menos, es amenazante y podría influir en futuros fallos del organismo. A buen entendedor, pocas palabras, señor presidente de la Cámara de Diputados.

En un país con una amnesia crónica, refrescar la memoria de lo que unos y otros decían durante la “Dorothymanía”, es un ejercicio tan sano como el de repasar lo que se comentaba, a esta misma altura del gobierno Boric -al cumplir cuatro meses- por el nivel de aprobación y rechazo que tenía en las encuestas, exactamente el mismo que registra hoy Kast.

Vaya péndulo de la política chilena.

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