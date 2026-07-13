Cuando la música recorre el territorio: la historia de la primera orquesta profesional de Aysén

En la Región de Aysén las distancias son parte de la vida cotidiana. Llegar a una localidad puede implicar horas de viaje por tierra, navegación o el cruce de fiordos. En ese contexto, acceder a una temporada de música de concierto no siempre ha sido sencillo.

Hace un año y medio esa realidad comenzó a cambiar con la creación de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Aysén (OCUA), el primer elenco profesional de la región, cuya principal característica ha sido llevar la música hasta las comunidades.

Aunque la orquesta inició oficialmente sus actividades en marzo de 2025, tras la firma del convenio entre la Universidad de Aysén y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, su historia comenzó mucho antes. Durante años, músicos, docentes y gestores culturales impulsaron distintas iniciativas para fortalecer el desarrollo musical en la región.

Entre ellas destaca la labor de la profesora Magdalena Rosas, formadora de generaciones de niñas, niños y jóvenes, y el proyecto “Música y Juventud: Relevando el Talento Regional”, desarrollado por la UAysén entre 2021 y 2024, que reunió a músicos profesionales y aficionados y evidenció que el territorio estaba preparado para dar un paso más: contar con una orquesta profesional permanente.

Ese proceso también contó con el respaldo de la senadora Ximena Órdenes, quien impulsó las gestiones para incorporar recursos a través de la Ley de Presupuestos, junto al trabajo desarrollado por el Ministerio de las Culturas y la Universidad de Aysén, permitiendo concretar una aspiración largamente compartida por el mundo artístico regional y las comunidades.

Ese anhelo hoy comienza a traducirse en resultados concretos. En solo dieciocho meses, la OCUA ha recorrido nueve de las diez comunas de Aysén, realizado seis giras entre Aysén y Magallanes, ofrecido 48 conciertos, visitado 23 establecimientos educacionales y desarrollado actividades formativas que han beneficiado a 1.274 estudiantes. A ello se suman los conciertos abiertos a la comunidad, que han convocado a 2.852 personas, muchas de las cuales asistían por primera vez a una presentación de estas características.

El impacto del proyecto se percibe en las localidades que ha visitado. Durante una gira por la comuna de Cisnes, que incluyó presentaciones en Raúl Marín Balmaceda, La Junta y Puerto Cisnes, el alcalde Francisco Roncagliolo destacó la importancia de acercar este tipo de experiencias culturales a los territorios.

“Estoy muy contento de que la Orquesta de Cámara de la Universidad de Aysén haya podido estar con nosotros en su Gira Norte. Además de los conciertos abiertos, estuvieron en los colegios, lo que es muy importante para nosotros. Que nuestros vecinos puedan disfrutar gratuitamente de la música clásica habla del desarrollo cultural que está viviendo nuestra región”.

La experiencia también ha dejado huella en las comunidades educativas. Tras la visita de la orquesta a la Escuela de Villa Amengual, su docente encargada, Rita Carrera, valoró el significado de esta actividad para una escuela rural. “Muchas gracias por darse el tiempo de compartir con nosotros. Estas son experiencias que no vemos todos los días y que tienen un enorme valor para nuestros estudiantes. Nos sentimos profundamente honrados con su visita”.

En Coyhaique, la capital regional, el entusiasmo también se refleja en el público. Verónica Contreras, asistente a uno de los conciertos, resumía así la experiencia. “Hacía mucho tiempo que no asistía a un concierto de cámara. Realmente me emocioné, te llega al alma. Muchas gracias por permitirnos disfrutar de este tipo de música porque es maravilloso”.

Para el rector de la Universidad de Aysén, Víctor Cubillos, la orquesta representa una expresión concreta del compromiso que una universidad pública puede asumir con el desarrollo cultural de su territorio.

“Una universidad pública no solo forma profesionales y genera conocimiento. También tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo integral de las regiones donde está inserta. La Orquesta de Cámara refleja esa misión: acercar experiencias artísticas de excelencia a las comunidades, fortalecer el acceso a la cultura y demostrar que desde la Patagonia también es posible impulsar proyectos culturales de alto nivel y con identidad territorial”.

Desde la Dirección de Vinculación con el Medio, su director Marcelo Sanhueza destacó:

“Asumimos con orgullo este convenio con el MINCAP, que permite a la OCUA construir una relación permanente con las comunidades. Reafirmamos nuestra vocación pública llevando la música a zonas extremas mediante una temporada de cámara, conciertos educativos, de extensión e itinerancias por el norte y sur regional. Priorizamos democratizar el acceso cultural de forma equitativa y descentralizada, ofreciendo presentaciones gratuitas a personas mayores, estudiantes, personas con discapacidad y en vulnerabilidad, consolidando a la universidad como motor de desarrollo social. La OCUA ya es una realidad, y debemos trabajar a futuro en infraestructura para nuestro campus y, por qué no, soñar con nuestro propio conservatorio de música de la Universidad de Aysén en la Patagonia”

Mirando hacia el futuro, el director artístico y fundador de la OCUA Héctor Méndez proyecta una etapa de consolidación.

“La Orquesta de Cámara de la Universidad de Aysén tiene el desafío de seguir creciendo e ir consolidándose como un referente artístico de la Patagonia, queremos ofrecer una temporada de excelencia, llegar a más comunidades y demostrar que la música de concierto también puede ser un motor de desarrollo para nuestra región. Al mismo tiempo buscamos formar a las nuevas generaciones de músicos e incentivar a la creación de obras inspiradas en Aysén, poner en valor nuestro patrimonio musical y generar redes de colaboración con otras instituciones”.

Una visión compartida por el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Aysén, Sergio Becerra, quien destaca que la orquesta ha contribuido a descentralizar el acceso a las artes en la región.

“Para la Región de Aysén es un lujo contar con una Orquesta de Cámara como la de la Universidad de Aysén, que durante ya 18 meses ha recorrido las distintas comunas del territorio llevando no solo conciertos de alta calidad, sino jornadas de formación que han contribuido a las diferentes comunidades educativas en muy diversos y distantes puntos de nuestro territorio. Para el gobierno del presidente Kast, es muy relevante que regiones como Aysén puedan contar con iniciativas tan valiosas como estas y tan valoradas por la comunidad”.

A un año y medio de su creación, la OCUA ha demostrado que una orquesta puede ser mucho más que un elenco artístico. En una región donde las distancias suelen marcar el acceso a muchas expresiones culturales, ha invertido la lógica: en lugar de esperar al público, ha sido la música la que ha recorrido el territorio para encontrarse con las personas, transformándose en un puente entre la cultura y las comunidades de la Patagonia Aysén.