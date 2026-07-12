Jannik Sinner triunfa ante Zverev en la final de Wimbledon 2026 y suma su quinto Grand Slam

El tenista italiano, Jannik Sinner, derrotó este domingo al alemán Alexander Zverev por 6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4 en la final masculina, consagrándose como bicampeón de Wimbledon.

Con ese resultado, el actual número uno del mundo defendió con éxito la corona que había conseguido el año anterior en el All England Club. El triunfo le permitió a Sinner alcanzar su quinto título de Grand Slam.

Fue así como el jugador de 24 años se convirtió en el décimo jugador de la Era Open en defender con éxito el título masculino de Wimbledon. Además, extendió a 10 su racha de victorias consecutivas sobre Zverev.

El alemán venía de conquistar Roland Garros y buscaba encadenar dos títulos grandes seguidos. También disputaba su primera final de Wimbledon, luego de avanzar tras vencer al británico Arthur Fery en semifinales.

No fue hasta el octavo game del tercer set que hubo el primer quiebre del partido. En medio de un duelo estrecho, Sinner consiguió romper el servicio del alemán y logró recomponerse para batir a un Zverev desconcertado. Hito que gatilló el desenlace del partido a favor del transalpino.

Tras tres horas y 47 minutos de juego, el italiano se coronó por segundo año consecutivo en La Catedral.