Chile pierde sus glaciares: estudio revela fuerte retroceso en los últimos 28 años

Chile perdió más de 344 mil hectáreas de superficie glaciar en 28 años, de acuerdo con un nuevo estudio que reconstruyó mediante imágenes satelitales la evolución de estos cuerpos de hielo entre 1998 y 2025. Los resultados muestran importantes diferencias territoriales: mientras Ñuble perdió el 91% de su superficie glaciar, la zona central registra el mayor retroceso proporcional del país.

El análisis corresponde a la primera colección de MapBiomas Agua Chile dedicada específicamente al monitoreo de la superficie de agua y los glaciares del territorio nacional. El trabajo fue desarrollado por especialistas de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad de La Frontera.

A través de un mapeo satelital, la investigación reconstruyó año a año la evolución de los glaciares en las cuatro macrozonas de Chile —norte, centro, sur y austral—, generando una serie pública de datos mediante una metodología homologada para todo el territorio.

Chile perdió una superficie glaciar equivalente a 21 veces Rapa Nui

Los resultados muestran que en 1998 Chile contaba con 2.342.851 hectáreas de superficie glaciar. Para 2025, esa extensión había disminuido hasta las 1.998.573 hectáreas.

En total, el país perdió 344.278 hectáreas en 28 años, superficie equivalente a 21 veces la extensión de Rapa Nui.

Los glaciares son masas de hielo perenne originadas por la acumulación y compactación de nieve y que se desplazan lentamente por efecto de la gravedad. Existen diferentes tipos, entre ellos glaciares expuestos, cubiertos, rocosos, colgantes, de valle y de montaña.

Su relevancia para Chile está estrechamente relacionada con la disponibilidad de agua. El país concentra cerca del 80% de los glaciares andinos, por lo que la evolución de estas masas de hielo adquiere especial importancia en un escenario marcado por la megasequía y la crisis climática.

Alexis Segovia, especialista en glaciares, comenta que “los glaciares son tremendamente relevantes porque entregan un flujo contínuo de agua a las cuencas, sobre todo en épocas de verano y de sequía, que es cuando más necesitamos agua”.

El experto añade que estos recursos también se encuentran relacionados con distintas actividades humanas y con las comunidades cercanas a las zonas de montaña.

“Esta agua la usamos para todo tipo de actividades industriales, domésticas, el agua que sale de la llave viene en su gran mayoría de los glaciares, sobre todo en verano y también los glaciares constituyen un atractivo turístico y una relación con las comunidades o poblaciones que viven cerca de la montaña. Por esto, si los glaciares retroceden o los glaciares comienzan a desaparecer, todas estas actividades y toda esta relación entre glaciares y sociedad se va a ver debilitada o se va a ver mermada por justamente el retroceso de estos cuerpos de hielo”, complementa.

Ñuble perdió el 91% de su superficie glaciar

Aunque la disminución constituye una tendencia general, el estudio muestra que el retroceso no se ha producido de la misma manera en todas las regiones.

Ñuble aparece como la región más afectada, con una pérdida del 91% de su superficie glaciar durante los 28 años analizados.

La macrozona centro, que comprende desde Valparaíso hasta Maule, presenta en tanto el mayor retroceso proporcional del país, con una disminución del 50,19% de su superficie glaciar desde 1998.

La Región Metropolitana tampoco queda fuera de esta tendencia. De acuerdo con los resultados, durante el periodo estudiado perdió un 48% de su superficie glaciar, pese a que junto con O’Higgins concentra menos del 2% del hielo existente en Chile.

El comportamiento es diferente en el extremo norte y la macrozona austral, donde la disminución ha sido más gradual. Precisamente en el extremo austral se concentra la mayor reserva glaciar del territorio, incluidos los Campos de Hielo Norte y Sur.

Magallanes registró la mayor disminución en términos absolutos, al perder más de 1.000 kilómetros cuadrados de hielo durante el periodo analizado. Sin embargo, junto con Aysén todavía concentra el 95,2% de la superficie glaciar remanente del país.

El estudio también identificó excepciones frente a la tendencia general, entre ellas el glaciar Pío XI, ubicado en la zona austral, que ha mantenido un avance sostenido de sus frentes.

Casi 40 mil hectáreas de agua superficial perdidas durante la megasequía

El monitoreo también analizó la evolución de la superficie de agua del territorio nacional.

Actualmente, Chile cuenta con 1.228.652 hectáreas de agua superficial, equivalentes al 1,62% del territorio nacional y a aproximadamente 14 veces la superficie del lago Llanquihue.

Sin embargo, los resultados muestran los efectos de la megasequía: desde el comienzo de este fenómeno, el país ha perdido casi 40 mil hectáreas de agua superficial.

Este recurso, además, presenta una fuerte desigualdad en su distribución territorial. La macrozona austral concentra cerca del 60% de la superficie total de agua, mientras que la zona sur reúne aproximadamente otro 35%.

De esta manera, ambas macrozonas concentran alrededor del 95% del agua superficial del país. En contraste, la zona centro representa cerca del 3% y el norte apenas el 2%.

“El agua superficial en lagos, lagunas, embalses, fiordos, ríos u otros sectores del territorio varía a través del tiempo, incluso dentro de un mismo año, debido a los efectos estacionales que ocurren en el territorio, los cuales pueden llegar a ser muy marcados en algunas zonas del país”, destaca Valeria Castro, integrante del equipo técnico de MapBiomas Chile.

La especialista agrega que el seguimiento de estos cuerpos de agua puede entregar información sobre los cambios ambientales que enfrenta el territorio.

“Estos cuerpos de agua son indicadores sensibles de sequía, inundaciones e incluso cambios de uso de suelo en el territorio. Su monitoreo nos permite evaluar la seguridad hídrica del territorio y también detectar tempranamente alteraciones ambientales”.

Datos para enfrentar los desafíos de la crisis hídrica

Además de cuantificar los cambios experimentados durante las últimas décadas, el estudio identificó las cuencas que presentan mayor y menor superficie glaciar en Chile, antecedentes que pueden resultar relevantes para la gestión de los recursos hídricos y la planificación territorial frente a los efectos de la crisis climática.

La información forma parte de la primera colección de MapBiomas Agua Chile dedicada específicamente al seguimiento de glaciares y superficies de agua. Los datos generados son públicos y gratuitos y fueron desarrollados bajo una metodología estandarizada que permite analizar su evolución tanto a escala nacional como en comparación con otros territorios de la región andina.

MapBiomas corresponde a una red internacional integrada por organizaciones no gubernamentales, universidades y empresas de tecnología que desarrolla información sobre el uso y cobertura del suelo. En Chile, además de MapBiomas Agua, la iniciativa contempla MapBiomas Chile y próximamente MapBiomas Fuego.

La disponibilidad de series mensuales y anuales sobre cuerpos de agua y glaciares busca aportar nuevos antecedentes para comprender cómo están cambiando estos ecosistemas y entregar información para la gestión hídrica, el ordenamiento territorial y la adaptación frente al cambio climático.

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