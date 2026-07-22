Nuevo proyecto de amoniaco verde desafía desaceleración de la industria en Magallanes

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Queridos lectores:

Es un gusto saludarles como cada miércoles desde la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en una nueva edición de Aquí Magallanes, el newsletter más austral del mundo.

Si en ediciones anteriores les hablé de que ya había llegado el frío, me equivoqué. De hecho, les mencioné en algún momento que la percepción va transformándose mientras más frío hace. Tanto fue así, que la empresa de micros del transporte público de Punta Arenas anunció que 11 unidades de su flota sufrieron desperfectos por las extremas temperaturas, mientras que Aguas Magallanes comunicó más de 400 atenciones por congelamiento de cañerías domiciliarias. Y sí, te quedas sin agua si eso te ocurre.

Pero Magallanes es así. Puede sorprendernos con una semana de temperaturas extremas y, al mismo tiempo, recordarnos que las transformaciones más importantes no siempre son las más visibles. Mientras nuevos proyectos de miles de millones de dólares buscan abrirse paso, también aparecen nuevas formas de entender el territorio, de relacionarse con las comunidades y de decidir cómo será el desarrollo de la región. Justamente de ese equilibrio –entre grandes inversiones y profundos cambios sociales, culturales e institucionales– trata buena parte de esta edición:

El acuerdo Kawésqar entra en su etapa decisiva. La implementación del Plan de Manejo del Parque Nacional Kawésqar comienza a mostrar sus primeras implicancias para las futuras inversiones en Magallanes, en un escenario donde la nueva gobernanza del territorio deberá convivir con proyectos estratégicos para la región.

Un nuevo megaproyecto busca impulsar el hidrógeno verde. En medio de un escenario más complejo para la industria, una iniciativa por US$ 4.700 millones ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, reactivando la agenda de uno de los sectores llamados a transformar la economía regional.

Un fallo histórico reabre la crisis de los salesianos. La condena civil contra la Congregación Salesiana por abusos sexuales vuelve a instalar preguntas sobre una de las mayores crisis institucionales que ha enfrentado Magallanes y su impacto en la historia reciente de la región.

Chile se prepara para explorar la Antártica con un planeador submarino autónomo. Tras completar con éxito sus pruebas en el Estrecho de Magallanes, el INACH buscará desplegar por primera vez un glider en aguas antárticas, incorporando una nueva herramienta para estudiar el océano Austral y fortalecer el monitoreo científico de uno de los ecosistemas más sensibles al cambio climático.

Puerto Williams se prepara para su gran cita del invierno. La novena edición del Chapuzón más austral del mundo volverá a reunir a cientos de personas en las aguas del canal Beagle, en un evento que se ha convertido en uno de los principales atractivos invernales del fin del mundo.

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El acuerdo Kawésqar que comienza a tensionar las inversiones en Magallanes

La discusión sobre el Parque Nacional Kawésqar durante años giró en torno a la conservación y al reconocimiento de los derechos del pueblo kawésqar. En marzo, la aprobación del Plan de Manejo marcó el cierre de la consulta indígena y abrió una nueva etapa: implementar los acuerdos alcanzados mediante un modelo de coadministración entre el Estado y las comunidades.

Estos procesos en áreas protegidas instaló recientemente un nuevo foco de tensión. La señal más clara vino desde el propio Gobierno. La semana pasada, el seremi de Economía, Francisco Birke, afirmó en Radio Magallanes que existen 90 solicitudes de concesión pendientes debido, en este caso, a la falta del plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar.

Ese debate hoy adquiere una dimensión que escala en intensidad. Más que discutir un plan de manejo específico, comienza a instalarse una pregunta de fondo: ¿cómo convivirán los nuevos mecanismos de gobernanza territorial con la creciente presión por desarrollar proyectos de inversión en Magallanes?

Las tensiones, sin embargo, no son nuevas. Tras la aprobación del plan de manejo, tanto pescadores artesanales como la industria salmonera expresaron reparos al nuevo modelo de gobernanza. El gremio salmonero manifestó preocupación por la creación de un consejo de gestión con participación indígena y por el eventual precedente que podría establecer para futuras áreas protegidas, mientras representantes de la pesca artesanal cuestionaron el proceso de elaboración del instrumento y solicitaron revisar algunos de sus contenidos.

Sin embargo, para las comunidades kawésqar el foco está en otro punto. No se trata de volver a discutir el proceso, sino de cumplir los compromisos que el propio Estado asumió tras la consulta indígena.

“Hay un acuerdo político entre el Estado de Chile y el pueblo kawésqar que debe cumplirse”, sostiene Margarita Vargas, presidenta de la Comunidad Indígena Kawésqar Jetarkte. A su juicio, insistir en reabrir la discusión resulta “preocupante e innecesario”, ya que el proceso “cerró completamente su ciclo y se desarrolló bajo los estándares establecidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Para Vargas, esa conversación no puede limitarse al cumplimiento de permisos administrativos. “Las empresas nacionales e internacionales que desarrollan actividades en territorios con presencia indígena deben identificar, prevenir y gestionar los impactos que sus proyectos puedan generar sobre los derechos colectivos de los pueblos originarios”, afirmó. Agregó que cualquier iniciativa en territorios ancestrales kawésqar debe reconocer “la existencia de un pueblo vivo, sus conocimientos tradicionales y su vínculo cultural con las aguas”.

Además, la dirigente sostuvo que el desarrollo económico y la protección de los derechos indígenas no son objetivos incompatibles. “La verdadera seguridad para la inversión también depende de la legitimidad social, del respeto a los derechos humanos y del diálogo transparente con los pueblos indígenas”, comentó.

La conformación del futuro órgano de coadministración será la primera prueba para saber si este nuevo modelo de gobernanza territorial logra convivir con una región que, al mismo tiempo, busca acelerar inversiones. Ese equilibrio –más que un proyecto específico– podría convertirse en uno de los principales desafíos estratégicos de Magallanes durante los próximos años.

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Megaproyecto de hidrógeno verde busca abrirse paso ante desaceleración de la industria en Magallanes

Desde 2020, Magallanes ha sido presentada como uno de los territorios con mayor potencial para liderar la producción y exportación de hidrógeno verde a nivel mundial. Sin embargo, tras el entusiasmo inicial, la industria ha enfrentado un escenario más complejo. La desaceleración de la inversión global, el aumento de los costos tecnológicos y el avance más lento de lo previsto han llevado a que varios proyectos permanezcan en distintas etapas de evaluación o desarrollo, mientras la consolidación del sector avanza con mayor cautela que la proyectada hace algunos años.

A ese escenario se han sumado nuevos desafíos regionales. Diversas organizaciones ambientales e indígenas han manifestado reparos sobre los impactos acumulativos de estas iniciativas, particularmente en materias como uso del territorio, biodiversidad, patrimonio cultural, disponibilidad de agua y procesos de participación. El resultado ha sido un debate que ya no se limita al potencial económico del hidrógeno verde, sino que abarca también las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse una industria llamada a transformar parte importante de la región.

En ese contexto, la semana pasada ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto Acuario-Producción de Amoníaco Verde, impulsado por IB Decarb Dos Alfa SpA, ligada a Consorcio Austral. La iniciativa considera una inversión de US$ 4.700 millones para construir en San Gregorio una planta capaz de producir hasta 4.100 toneladas diarias de amoníaco verde destinado a exportación.

El proyecto incorpora un parque eólico de 173 aerogeneradores, una capacidad instalada de 1,73 GW, sistemas de almacenamiento de energía y la infraestructura necesaria para producir hasta 265 mil toneladas anuales de hidrógeno verde, que posteriormente serán transformadas en amoníaco mediante el proceso Haber-Bosch. Durante su construcción proyecta un máximo de 3.000 trabajadores y, una vez en operación, cerca de mil empleos permanentes.

Cabe aclarar que su ingreso no cambia por sí solo el escenario de la industria. La iniciativa deberá recorrer un extenso proceso de evaluación ambiental antes de definir su viabilidad y aún quedan pendientes aspectos relevantes, como la infraestructura portuaria y el sistema de desalación, que serán desarrollados por terceros. Sin embargo, representa una señal relevante en un momento en que predominaban las dudas sobre el ritmo de avance del hidrógeno verde en Magallanes.

La llegada del proyecto Acuario no significa necesariamente un cambio profundo en la dirección de la industria, pero muestra que el interés por desarrollar esta industria en la región sigue vigente. El verdadero desafío será determinar cuántas de estas iniciativas lograrán superar la evaluación ambiental, asegurar financiamiento y transformarse en proyectos operativos durante la próxima década.

El ingreso del proyecto coincide con una etapa en que el Gobierno busca destrabar inversiones consideradas estratégicas para el país. En ese escenario, el hidrógeno verde mantiene a Magallanes como su principal apuesta de largo plazo, una industria que en sus inicios llegó a proyectarse como capaz de aportar hasta un 13% del PIB nacional para las próximas décadas.

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Fallo contra los salesianos revive una de las mayores crisis institucionales de Magallanes

Uno de los fallos judiciales de mayor impacto para la historia reciente de Magallanes volvió a situar en el centro del debate a la Congregación Salesiana y al fallecido sacerdote Rimsky Rojas, cuya figura permanece ligada tanto a denuncias de abuso sexual como a la investigación por la desaparición de Ricardo Harex.

El Séptimo Juzgado Civil de Santiago condenó a la Congregación Salesiana a indemnizar con $ 325 millones a ocho exalumnos, quienes fueron víctimas de abusos sexuales ocurridos en establecimientos de la orden, entre ellos el Instituto Don Bosco de Punta Arenas. La sentencia concluye que existió un “patrón sistemático e institucional” que permitió la reiteración de los abusos y cuestiona tanto la falta de prevención, supervisión y denuncia, como también el traslado de sacerdotes entre distintos establecimientos como respuesta a las denuncias.

La resolución vuelve a poner la atención sobre el paso de Rimsky Rojas por Magallanes, quien se suicidó en 2011 mientras era investigado. Rojas dirigió el Liceo Salesiano San José de Punta Arenas pese a existir denuncias previas por abusos sexuales en otras ciudades. Aunque la investigación penal relacionada con esos hechos terminó sin perseverar, el fallo civil sostiene que existieron deficiencias institucionales que facilitaron la continuidad de estas conductas.

Su nombre también quedó asociado durante años al caso de Ricardo Harex, el estudiante de 17 años desaparecido en octubre de 2001. Este es uno de los casos de mayor impacto social en la historia de la región. Diversos testimonios apuntaron a una eventual participación del sacerdote, pero esa hipótesis nunca fue acreditada judicialmente. La causa por la desaparición de Harex fue cerrada en 2025 sin responsables condenados.

La sentencia no establece vínculo alguno entre los abusos y la desaparición de Harex. Sin embargo, sus conclusiones reabren el debate sobre el funcionamiento institucional de la Congregación Salesiana durante esos años y vuelven a instalar preguntas sobre los mecanismos de control, supervisión y protección de menores en una de las instituciones educacionales y religiosas con mayor influencia histórica en Magallanes.

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INACH prepara el primer despliegue chileno de un planeador submarino en aguas antárticas

Chile se prepara para incorporar una nueva herramienta de observación del océano Austral. Tras completar con éxito una misión de prueba en el Estrecho de Magallanes, el Instituto Antártico Chileno (INACH) buscará desplegar por primera vez un vehículo submarino autónomo tipo glider en aguas antárticas durante la próxima Expedición Científica Antártica (ECA 63), prevista para diciembre.

La reciente campaña permitió validar el funcionamiento del equipo y entrenar al grupo de investigadores y técnicos que participará en la operación. Durante tres días, el planeador recorrió cerca de 37 kilómetros entre Punta Arenas y Porvenir, registrando de forma continua variables como temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, turbidez, fluorescencia y velocidad de las corrientes, información fundamental para comprender la dinámica del océano austral.

A diferencia de los buques oceanográficos, estos vehículos pueden operar de manera autónoma durante varios días, obteniendo mediciones continuas en zonas de difícil acceso y con un menor costo operativo. Esa capacidad permitirá ampliar el monitoreo científico de uno de los ecosistemas marinos más relevantes para comprender los efectos del cambio climático y la productividad biológica del extremo sur.

El principal desafío llegará en diciembre, cuando el equipo intente operar el instrumento en la bahía Fildes y el Estrecho Nelson, en la Antártica, donde las bajas temperaturas, el hielo, las corrientes y el intenso tráfico marítimo exigirán un monitoreo permanente del dispositivo.

Uno de los objetivos científicos será estudiar las condiciones oceanográficas que influyen en la distribución del krill y en las zonas de alimentación de los pingüinos durante la temporada reproductiva, información que podría contribuir a comprender mejor el funcionamiento de estos ecosistemas.

El proyecto es desarrollado por el INACH junto al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). Esta iniciativa refleja el fortalecimiento de las capacidades nacionales para realizar observación oceanográfica autónoma en las zonas subantártica y antártica, una herramienta cada vez más relevante para la investigación científica y el monitoreo ambiental del extremo austral.

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Puerto Williams se alista para una nueva versión del Chapuzón más austral del mundo

El próximo 26 de julio Puerto Williams realizará la novena edición del Chapuzón más austral del mundo, actividad que espera reunir a más de 400 personas en las aguas del canal Beagle. Nacida en 2018 por iniciativa de vecinos de la comuna e inspirada en el tradicional Chapuzón del Estrecho, la cita se ha instalado como uno de los panoramas característicos del invierno magallánico.

La jornada reunirá a habitantes de Cabo de Hornos, integrantes de la comunidad yagán y visitantes provenientes de distintos puntos de la región y del país. Para esta edición, además, empresas navieras y aerolíneas dispusieron cupos especiales para facilitar el traslado de participantes, junto al respaldo de empresas que operan en isla Navarino.

La actividad también refleja el esfuerzo por mantener a Puerto Williams en la agenda turística durante todo el año. En una comuna donde la temporada alta se concentra en el verano, iniciativas como esta buscan atraer visitantes en invierno y dinamizar los servicios locales, con miras a la décima edición del evento, que se realizará en 2027..

Como siempre, espero que esta edición les ayude a comprender un poco mejor los cambios que están moldeando el presente y el futuro de nuestra región. Si tienen comentarios, sugerencias o algún tema que creen que deberíamos abordar, los invito a responder este correo: aquimagallanes@elmostrador.cl. Me encanta leerlos.

Un abrazo austral y que tengan una excelente semana. ¡Hasta el próximo miércoles!

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