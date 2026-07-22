La cuestionada amistad de jueza con abogadas de narcos

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¡Hola, Biobío! Vamos saliendo de un temporal, pero ingresamos inmediatamente a otro. Nuevamente tendremos vientos de alrededor de 50 kilómetros por hora y chubascos toda la semana. Por lo mismo, les recordamos el consejo del newsletter anterior: juntar agua y tener a mano una linterna, pilas, velas, alimentos no perecibles, además de mantener sus equipos electrónicos cargados.

Quienes también deben preparar la ciudad ante este tipo de frentes de mal tiempo son los municipios. Sobre todo respecto al estado de las calles y los árboles en la vía pública. De hecho, el Tercer Juzgado Civil de Concepción acaba de condenar a la Municipalidad de Chiguayante a pagarles $ 25 millones a una madre y su hija por las lesiones sufridas tras caer sobre ellas el ramaje de un árbol. Según el fallo, el municipio no realizó “actividades preventivas de mantención y conservación de los árboles ubicados en la vía pública”.

Esta semana destacamos otra causa que tiene un alto impacto sobre el Poder Judicial en la región, ya que involucra a funcionarios de la Fiscalía, la Defensoría y los mismos tribunales.

Se trata de la querella por capítulos contra la jueza de garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera. Este lunes, el Ministerio Público presentó esta acción en la Corte de Apelaciones de Concepción y sostuvo que la magistrada tuvo fallos que beneficiaron a dos abogadas de narcotraficantes, con quienes las unía una relación de estrecha amistad.

En tanto, el temporal volvió a afectar a la ya golpeada comuna de Penco, donde las olas ingresaron hasta las casas en el sector de Cerro Verde Bajo. Según la Seremi de Desarrollo Social, ya van 579 viviendas que han sido catastradas con daños.

En prisión preventiva quedó Pedro Macheo Raimán, de 41 años, quien está imputado por el asesinato del joven brigadista Moisés Orellana. El crimen ocurrió en 2020 en Cañete. Un grupo de encapuchados, que serían miembros de Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), disparó contra el joven, mientras iban en huida después de haber quemado tres casas.

El hualpenino Diego Placencia (Shu Hari) es parte de la selección chilena de League of Legends que disputará la Esports Nation Cup (ENC) de Arabia Saudita, en noviembre de este año. Chile clasificó a este torneo después de vencer a Ecuador, Uruguay y Perú en las eliminatorias sudamericanas.

Científicos UdeC están realizando un proyecto para proteger la Antártica del ingreso de especies exóticas que podrían dañar ese frágil ecosistema. El líder de la iniciativa, Eduardo Fuentes-Lillo, explica sus alcances.

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Absolvió a imputada confesa: la querella contra jueza amiga de defensoras de narcos

Sus salidas constantes a comer con abogadas de narcotraficantes fueron parte de los argumentos presentados contra la jueza de garantía de Los Ángeles, Cherie Palomera Astroza, por parte del Ministerio Público en la querella por capítulos presentada este lunes en la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción.

De acuerdo con la Fiscalía, la amistad entre ellas era tan cercana que incluso las abogadas Susana Cortés Karmy y Andrea Romero Jara organizaron un cumpleaños de la magistrada. Cortés y Romero están actualmente formalizadas por delitos de corrupción, ya que habrían tejido una red de favores que involucró a funcionarios de la Fiscalía y del Poder Judicial para favorecer a sus defendidos.

Según el fiscal Francisco Soto, abogado jefe de la asesoría jurídica del Ministerio Público del Ñuble, Palomera tuvo una serie de fallos a favor de representados de estas abogadas, lo que constituye prevaricación. Por ejemplo, en 2016 la jueza absolvió a una imputada que había sido sorprendida por funcionarios policiales en su casa arrojando cocaína al fuego. La imputada, cliente del estudio de Cortés y Romero, incluso había aceptado los hechos, pero no fue impedimento para que la jueza la absolviera.

En otro de los hechos presentados en la querella, en diciembre de 2019 la abogada Cortés fue sorprendida conduciendo un vehículo que tenía encargo por robo y patentes adulteradas. Iba junto, según el parte policial, a un conocido delincuente a quien la abogada acompañó a recuperar un vehículo incautado. El Ministerio Público no continuó con la causa contra Cortés, pero esta se querelló contra el suboficial de Carabineros que la controló. El suboficial debió presentar un recurso de amparo contra la jueza Cherie Palomera, quien fue la que declaró admisible la querella contra él.

Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, la jueza Palomera se asesoró con su amiga Susana Cortés para responder a ese recurso de amparo. La abogada le envió jurisprudencia del Tribunal Constitucional para que la magistrada pudiera justificar una resolución que, finalmente, favorecía los intereses de la propia Cortés.

A esto se suma que, según lo explicado por Fiscalía, existen conversaciones entre el año 2017 y 2022 en que las abogadas amigas de la jueza le pedían a Nelson Sáez (funcionario del tribunal de Los Ángeles encargado de sala, actualmente formalizado) agendar audiencias del estudio jurídico Cortés Romero con Cherie Palomera. Según la Fiscalía, más de 40 veces se “amañó la sala” para que Palomera viera las causas de estas abogadas.

El representante del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Rojas, querellante en esta causa, sostuvo que todo esto responde a una “red de corrupción, que tenía su sede en la judicatura de Los Ángeles”. De hecho, actualmente, están bajo investigación –además de las abogadas Cortés y Romero– el exdefensor penal público Patricio Gutiérrez, el exfuncionario del Juzgado de Garantía, Nelson Sáez Reyes, otras dos funcionarias del estudio jurídico de Cortés y Romero, más Moisés Bastardo, un sicario que actualmente está preso en la cárcel de Alta Seguridad. Además, la Corte de Apelaciones de Concepción declaró admisible una querella de capítulos contra el exfiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, cónyuge de la abogada Andrea Romero.

El defensor de la jueza Cherie Palomera, el abogado Pelayo Vial, sostuvo que no existen hechos constitutivos de delito, que muchas de las resoluciones cuestionadas (como sobreseimientos) no fueron apeladas por el Ministerio Público en su momento, que Palomera no siempre falló a favor de los intereses de los representados de las abogadas y que incluso en el cumpleaños que nombró la Fiscalía, hubo participación de otros fiscales de Los Ángeles.

La querella por capítulos contra la jueza Cherie Palomera quedó en acuerdo y la resolución se dará a conocer el 7 de agosto. Actualmente, la magistrada se encuentra en activo, pero solo puede participar de causas de cumplimiento de medidas y de acción privada.

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Daños por temporal contabilizan 579 viviendas catastradas y se mantiene la alerta

La lluvia y el viento no dan tregua en el Biobío. Hoy y mañana se esperan vientos de hasta 50 kilómetros por hora en Concepción, Los Ángeles y Lebu. Por su parte, los chubascos nos acompañarán por lo menos hasta el domingo, según la Dirección Meteorológica de Chile.

Mientras nos preparamos para este nuevo temporal, ya hay algunos catastros respecto a lo que nos dejó el primer frente de mal tiempo que afectó la zona durante la semana pasada. Hasta el mediodía de ayer, la Seremi de Desarrollo Social había recibido 579 fichas básicas de emergencia. Cada ficha representa una vivienda que sufrió algún tipo de daño.

Una de las zonas más afectadas es la comuna de Penco, donde incluso en sectores como Cerro Verde Bajo las olas ingresaron a las calles y casas. Es más, los daños padecidos en el puente Melón obligaron a prohibir el tránsito de vehículos mayores por esta histórica construcción. Según informó el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, el puente se demolerá en las próximas semanas y se instalará un mecano.

El alcalde, además, afirmó en sus redes que lo sufrido con el temporal fue más duro que el tsunami de 2010, ya que fueron varias horas de viento y olas golpeando la zona costera.

Junto con los daños en viviendas y los cortes de ruta, al menos dos edificios públicos registraron daños graves. Uno es la escuela modular de Punta de Parra, que fue instalada con posterioridad a los incendios ocurridos este verano. El establecimiento sufrió la voladura de su techo. A su vez, el edificio del SLEP Andalién Costa, ubicado en Coronel, también tuvo un desprendimiento de su techumbre, el cual voló y cayó sobre una vivienda. Por suerte no hubo lesionados.

Respecto de los días venideros, desde los organismos de emergencia explicaron que se podría generar afectación por voladuras de techumbres, alteración de conectividad e interrupción de suministro eléctrico y telefónico por caídas de árboles o por parte de sus ramas en el tendido eléctrico. Así que el llamado es a estar preparados.

En tanto, el seremi de Desarrollo Social, Daniel Manchileo, explicó cómo se prepara su organismo: “Tenemos 11 albergues en funcionamiento y dos albergues de emergencia adicionales al Plan Protege Calle, llegando a 280 camas. Asimismo tenemos rutas médicas en las tres provincias, cuatro rutas sociales y dos rutas ejecutadas por Carabineros, entregando prestaciones de abrigo, alimentación, insumos médicos y derivaciones a albergues o centros asistenciales”.

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En prisión preventiva quedó imputado por homicidio de joven brigadista

Mientras se realiza el juicio oral por el caso Grollmus en el Tribunal Oral de Cañete, se produjo la detención de otro presunto miembro del grupo radicalizado Resistencia Mapuche Lafkenche (RML). Se trata de Pedro Macheo Raimán (41), imputado por el homicidio del brigadista de Conaf, Moisés Orellana.

Macheo, detenido en la Región de Magallanes, en las cercanías de Puerto Riquelme, fue trasladado hasta el juzgado de garantía de Cañete. El viernes se realizó su control de detención y formalización por homicidio, en el que se decretó la prisión preventiva para el imputado. Además, se estimó un plazo de cuatro meses para realizar la investigación del caso. El juez a cargo de la audiencia, Cristián Rosenberg, lo consideró un peligro para la seguridad de la sociedad. Macheo mantenía órdenes de detención vigentes por homicidio, atentado incendiario, robo con violencia e infracción a la Ley de Control de Armas.

La víctima en este caso, Moisés Orellana, tenía 21 años al momento de ser asesinado, en septiembre de 2020. Estaba al interior de un vehículo, compartiendo junto a unos amigos, cuando fue atacado con armas de fuego por encapuchados. Los atacantes habían incendiado tres casas, antes de encontrarse con Orellana.

El joven trabajaba desde niño para ayudar a su familia. Primero, en labores agrícolas, como la recolección de papas, y al cumplir 18 años fue contratado como brigadista de Conaf. Su asesinato generó un repudio público ante la violencia radicalizada en la Provincia de Arauco.

En tanto, se cumplió la segunda semana del juicio oral, también en el tribunal de Cañete, contra los 19 imputados que habrían realizado el ataque contra el Molino Grollmus, en Contulmo. Este ataque -que fue adjudicado por el RML- dejó a tres personas heridas de gravedad (un trabajador perdió un ojo y un adulto mayor debió ser amputado de una pierna) y destruyó el centenario molino.

En esta etapa aún están declarando los testigos de la Fiscalía, algunos de ellos bajo reserva de identidad para proteger su seguridad. Esta modalidad ha sido cuestionada por la defensa. El viernes declaró, por ejemplo, Christian Grollmus, una de las víctimas directas del ataque. Ayer, en tanto, fue el turno de los funcionarios de Carabineros que adoptaron el procedimiento y auxiliaron a las víctimas.

La Fiscalía presentaría alrededor de 60 testigos (11 bajo reserva de identidad), por lo que se estima que la presentación de su prueba terminaría en agosto.

Un mensaje de Inacap

INACAP Sede Los Ángeles realiza diagnóstico técnico de vehículos del Cuerpo de Bomberos de Mulchén

Un equipo integrado por 13 alumnos y 3 docentes del Área de Mecánica lideraron operativo en terreno de revisión de los 15 carros de bomba que integran la flota de Mulchén. La iniciativa tuvo como objetivo diagnosticar de manera oportuna el estado de las unidades para prevenir fallas operacionales, asegurar la operatividad y respuesta inmediata de las unidades frente a los requerimientos de la comunidad.

“Para nosotros como Cuerpo de Bomberos, contar con el respaldo técnico, profesional y tecnológico de una institución como INACAP es un tremendo aporte. El correcto estado de nuestras máquinas es vital para responder a tiempo a los llamados de la comunidad, y este diagnóstico exhaustivo nos permite optimizar nuestros recursos y preventivamente asegurar que cada carro bomba esté cien por ciento operativo frente a cualquier emergencia”, destacó Marcelo Troncoso, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Mulchén.

Para los estudiantes fue una experiencia de aprendizaje práctico en el que brindaron asistencia y conocimientos especializados en beneficio de la comunidad de Mulchén.

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Hualpenino jugará en la Copa de Naciones del juego online más popular del mundo

Chile no clasificó al Mundial… de fútbol, pero sí al de League of Legends, uno de los videojuegos en línea con más fanáticos en todo el mundo. Entre quienes representarán al país está Diego Placencia, un hualpenino que hace apenas unos meses no imaginaba que volvería a vestir una camiseta competitiva. Tras varios años jugando al más alto nivel en Latinoamérica bajo el nombre de Shu Hari, se encontraba prácticamente retirado.

Incluso, a sus 25 años, ingresó a estudiar Gastronomía en la Universidad Santo Tomás y continuó jugando League of Legends en la Liga Regional Sur con el equipo “The New Kings”, un proyecto sin remuneración y con entrenamientos esporádicos: puro amor al juego. Cuando se anunciaron las clasificatorias para conformar la selección chilena que disputaría la Esports Nation Cup, lo motivaron a postular. “Pero no me tenía mucha fe”, reconoce.

Felipe Canto, conocido como Reign e integrante del cuerpo técnico de la selección chilena, explica que el nombre de Diego apareció desde el inicio entre las principales opciones para ocupar el puesto de soporte, un rol cuya principal función es asistir a sus compañeros y coordinar el desarrollo de las partidas. “Estábamos entre Shu Hari, Feitan y Viciun. Al final, Shu Hari jugó muy bien mecánicamente los tryouts. Sabíamos que tenía mucho potencial porque había estado mucho tiempo en Tier 1 (la categoría más alta) y decidimos quedarnos con él”, comenta.

Todo salió de forma exitosa. Chile, con Shu Hari en el equipo, ganó el clasificatorio disputado a mediados de junio, venciendo a las selecciones de Ecuador, Uruguay y Perú.

Aunque Diego considera que siempre sintió que Chile era superior al resto de los rivales, admite que la final frente a Perú era la serie que más cuidado le generaba. “A Perú le tenía más respeto por Oddie. Pensé que iba a ser más difícil, pero terminó siendo más fácil de lo que esperaba”, dice, ya con los pasajes a Arabia en la mano.

La Esports Nation Cup de Arabia Saudita se disputará en noviembre de este año. No será la primera vez que Diego participe de un torneo importante. Desde el año 2020 ha competido en países como México, Corea del Sur y Brasil. Aún recuerda la final de Liga Latinoamericana de League of Legends en el Movistar Arena en 2023, cuando escuchó a cientos de personas corear su nombre desde las gradas. “Ni siquiera pensé que me conocían; en la vida solo me han reconocido dos veces”, asegura.

Aunque hoy el objetivo está puesto en Arabia, Diego reconoce que todavía no sabe qué camino seguirá después del torneo. “Si aparece una oferta que realmente valga la pena, congelaría la universidad“, admitió. Lo único que tiene claro es que, por ahora, volverá a disfrutar de League of Legends como siempre quiso.

Esta nota fue escrita por la alumna de Periodismo de la UCSC, Victoria Carrillo.

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“Están llegando semillas involuntariamente”: científicos UdeC quieren minimizar impactos del turismo en la Antártica

Hay un dicho que afirma que “no se protege lo que no se conoce”. Desde ese punto de vista, el creciente arribo de turistas a la Antártida podría considerarse una ventaja para que más personas se concienticen respecto de la importancia de resguardar este continente. Pero en la práctica, la llegada masiva de turistas está generando peligros: basura, derrames de combustible y especies exóticas, entre otros.

Científicos de la Universidad de Concepción (UdeC) están liderando un proyecto para revisar el impacto de las actividades humanas en la Antártida, con el fin de generar protocolos de protección y una plataforma de monitoreo. Este no solo apunta a los turistas, sino también está enfocado en los grupos científicos. La iniciativa, “Comprendiendo el rol de las actividades humanas en el riesgo de invasiones vegetales en la Antártica: hacia un sistema de monitoreo y bioseguridad”, es liderada por Eduardo Fuentes-Lillo, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad.

Fuentes-Lillo explica que el proyecto surge de una preocupación que ha ido creciendo en los últimos años “por la llegada de especies exóticas a la Antártica y por los impactos que podrían generar en estos ecosistemas. En realidad, esta línea de trabajo comenzó hace unos diez años, cuando junto con la doctora Marely Cuba (también investigadora UdeC) nos adjudicamos un proyecto similar”.

El académico explica que en ese momento querían saber qué especies exóticas estaban llegando a las zonas de la Antártida con mayor movimiento de personas. “Ahí encontramos que, efectivamente, en los lugares con más visitación se estaban depositando semillas y otros propágulos transportados involuntariamente por los humanos. Sin embargo, muchas de esas especies no lograban germinar, porque las condiciones climáticas y el poco desarrollo de los suelos todavía no eran adecuados para su establecimiento. Aun así, ya existían registros de algunas especies exóticas establecidas, por lo que vimos que el riesgo era real. A partir de eso surgió la idea de este nuevo proyecto, para entender no solamente qué especies están llegando, sino también qué podría ocurrir si las condiciones ambientales cambian y se vuelven más favorables para su germinación y establecimiento”.

―¿Cómo se vincula el proyecto con las consecuencias que está trayendo el cambio climático?

―Uno de los objetivos del proyecto es justamente entender cómo el cambio climático podría modificar el riesgo de invasiones en la Antártica. Para eso vamos a combinar modelos de distribución con información sobre la respuesta fisiológica de las plantas, de manera de evaluar qué especies podrían tolerar las condiciones ambientales que se proyectan para el futuro. La idea es identificar qué zonas de la Antártica podrían volverse más susceptibles a la llegada y establecimiento de especies exóticas a medida que aumenten las temperaturas y cambien la disponibilidad de agua y las condiciones del suelo.

―¿Qué tan complejo será impulsar medidas de protección o restricciones en un continente como la Antártida, donde no hay jurisdicción de país alguno?

―Es un desafío importante, porque la Antártica no pertenece a un solo país, sino que las decisiones se toman dentro del Sistema del Tratado Antártico. De todas formas, existen acuerdos claros. Por ejemplo, el Protocolo de Protección Ambiental, en su Anexo II, establece que no se pueden introducir especies exóticas en la Antártica. El problema es que muchas veces estas especies no llegan de manera intencional, sino que sus semillas, esporas u otros propágulos son transportados en la ropa, los zapatos, los equipos o la carga de las personas que viajan al continente. Con este proyecto queremos identificar cuáles son las principales vías de introducción terrestre y generar información que permita mejorar los protocolos de bioseguridad que ya existen, al menos en Chile. Esto puede incluir medidas simples, como limpiar y revisar la ropa, el calzado y los equipos antes de viajar, pero también establecer puntos de monitoreo en los lugares donde existe un mayor movimiento de personas. Cada país aplica sus propios protocolos, pero creemos que Chile tiene un papel clave, porque es una de las principales puertas de entrada hacia la península Antártica.

―Sobre el desarrollo de la plataforma, ¿qué plazos se han dado para tenerla ya disponible?

―El proyecto tiene una duración de tres años y esperamos que, al finalizar ese período, la plataforma ya se encuentre operativa. Para desarrollarla, primero necesitamos generar la información que la va a alimentar: datos sobre las especies que están siendo transportadas hacia la Antártica, registros de microclima obtenidos con sensores que instalaremos en la península y resultados sobre qué especies tendrían mayor capacidad de establecerse bajo las condiciones actuales y futuras. La idea es que al final del tercer año podamos contar con una herramienta funcional que permita identificar zonas de mayor riesgo, especies prioritarias y lugares donde sería más importante concentrar los esfuerzos de monitoreo y prevención.

El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por la doctora Marely Cuba, el doctor Rafael García y el doctor Aníbal Pauchard, de la Universidad de Concepción; la doctora Paola Poch, de la Universidad de Chile; y la magíster en Ciencias, Alejandra Jiménez, de la Universidad Andrés Bello.

Antes de despedirnos, les dejamos la imagen de uno de los zorros rescatados por la Fundación Ñacurutú, que actualmente se encuentra en pleno proceso de recuperación. Debido al frente de mal tiempo, diversos animales silvestres han sufrido accidentes o han sido atropellados. La fundación, ubicada en Coliumo, realiza un enorme trabajo para atender y rehabilitar a estas especies, aunque se financia exclusivamente mediante aportes voluntarios. De hecho, en la actualidad organiza un bingo para reunir fondos y continuar con su labor. Para más información, pueden hacer click aquí.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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