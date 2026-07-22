Gobierno acelera negociación para despachar la megarreforma antes del fin de semana

El Gobierno no quiere que la megarreforma siga acumulando retrasos. Luego de que la Cámara de Diputados enviara a comisión mixta el único artículo pendiente del proyecto, el oficialismo inició una serie de gestiones para intentar cerrar esta etapa de la tramitación antes del término de la semana.

Con ese objetivo, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), encabezó este martes una reunión con representantes del oficialismo en la que participaron el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), diputados, coordinadores de bancada y funcionarios de la Segpres.

La cita tuvo como propósito coordinar los próximos pasos legislativos, luego de que la iniciativa quedara pendiente únicamente por el artículo relativo al mecanismo de compensación para el Fondo Común Municipal, rechazado por no alcanzar el quórum requerido.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, encargó al titular de la Segpres liderar las gestiones para ajustar el calendario legislativo, considerando que el proyecto deberá pasar por una comisión mixta y posteriormente enfrentar la discusión de un paquete de vetos presidenciales con los que el Ejecutivo pretende modificar normas que no comparte.

Durante la reunión no hubo un acuerdo definitivo sobre la integración de la comisión mixta. Por ello, Alessandri presentará este miércoles una nueva propuesta ante la Sala de la Cámara.

Uno de los principales puntos en discusión será la distribución de los cupos de diputados. La principal incógnita es si el Partido Socialista mantendrá un representante o si ese espacio será entregado al Partido de la Gente (PDG), que reclamó haber quedado excluido de la propuesta inicial.

La primera integración planteada por Alessandri fue rechazada por 100 votos en contra. Mientras el PS buscaba retrasar la conformación de la instancia, el PDG cuestionó no haber sido considerado y el Partido Republicano manifestó su rechazo ante la posibilidad de que el cupo socialista fuera ocupado por el diputado Daniel Manouchehri.

Si la Cámara aprueba este miércoles la composición de la comisión mixta, el plan acordado entre el Gobierno y el oficialismo contempla citar la instancia a las 15:00 horas, bajo la presidencia del senador Javier Macaya (UDI), con el objetivo de despachar un informe que pueda ser votado esa misma tarde por la Cámara.

La estrategia considera aprovechar la sesión especial convocada para las 17:30 horas, donde los diputados deberán analizar proyectos relacionados con la deuda de las distribuidoras eléctricas, la ampliación del subsidio eléctrico y la simplificación del régimen de patentes mineras. En esa misma instancia podría incorporarse la votación del informe de la comisión mixta, aprovechando la urgencia que mantiene la iniciativa.

De concretarse ese cronograma, también existen conversaciones para convocar de manera extraordinaria a la Sala del Senado cerca de las 20:00 horas, con el propósito de despachar definitivamente el proyecto durante la noche del miércoles. Si los tiempos administrativos impiden el envío oportuno del oficio desde la Cámara, la votación en la Cámara Alta podría trasladarse al jueves.

Según parlamentarios del oficialismo, el objetivo del ministro Jorge Quiroz es cerrar durante esta semana la tramitación legislativa principal de la megarreforma y dejar para agosto la discusión de los vetos presidenciales que el Ejecutivo ingresará para corregir o eliminar algunas de las disposiciones aprobadas por el Congreso.