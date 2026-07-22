Venezuela a un mes del doble terremoto

¿Cómo está Venezuela, a casi un mes del devastador doble terremoto que mató a miles de personas? ¿Qué lecciones deja esta tragedia para un país sísmico como Chile? en Hora de conversar abordaremos esta realidad desde dos miradas complementarias. Con el ingeniero estructural Rubén Boroschek, uno de los mayores expertos en ingeniería sísmica del país, y con el jesuita venezolano Rafael Garrido. El presidente de la conferencia de provinciales de América y el Caribe de la Compañía de Jesús explica de qué se trata la campaña “la misión es Venezuela”.