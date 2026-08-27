Estudio revela la magnitud de la basura acumulada en ríos de Chile y su riesgo para el mar

Entre julio de 2025 y enero de 2026, voluntarios recorrieron 71 sitios distribuidos en 58 ríos, desde el río Lluta, en Arica, hasta el río Las Minas, en Punta Arenas. El monitoreo encontró más de 7.000 objetos y 413 acumulaciones de basura, mientras que sus responsables alertan sobre el riesgo de que las precipitaciones movilicen los residuos acumulados hacia el mar.

Basura presente en todos los ríos monitoreados

El programa de ciencia participativa Científicos de la Basura, de la Universidad Católica del Norte (UCN), dio a conocer los resultados del IV Muestreo Nacional de Basura en Ríos de Chile.

El estudio se desarrolla cada cuatro años desde 2013 y busca contar con información comparable sobre la presencia de residuos en los ríos del país. Para esta versión, escolares, organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas participaron como voluntarios y utilizaron una metodología estandarizada para contabilizar y clasificar los objetos encontrados en las riberas.

Además, los equipos monitorearon la superficie del agua mediante una red destinada a capturar microplásticos. Las muestras obtenidas se encuentran actualmente en análisis en Alemania.

En los 71 sitios estudiados se encontró basura. En total fueron registrados más de 7.000 objetos, con una abundancia promedio de 1,7 objetos por metro cuadrado de ribera.

Los valores más elevados se concentraron en el norte grande, particularmente en los ríos Lluta y Loa, donde los investigadores identificaron grandes basurales y altas cantidades de residuos.

Plásticos y residuos de un solo uso predominan

Los plásticos representaron el 27,6% de los residuos registrados, seguidos por los metales, con 17,6%; las colillas de cigarrillo, con 14,8%; los vidrios, con 14%; y los papeles, con 12%.

Al analizar los residuos con mayor detalle, el estudio determinó que el 33,2% de todo lo recogido correspondió a plásticos de un solo uso, principalmente envoltorios y botellas.

Los voluntarios también identificaron 413 acumulaciones de basura, de las cuales 105 fueron consideradas grandes, al superar los 25 objetos.

Más de la mitad de los sitios monitoreados presentó al menos una acumulación de este tipo. En ellas se encontraron con frecuencia pedazos de vidrio, artículos de higiene personal usados y objetos metálicos afilados, elementos que representan un riesgo para las personas y la fauna que utiliza las riberas.

Respecto del origen de los residuos, los equipos identificaron como principales fuentes a los visitantes de las riberas, los habitantes de poblados cercanos y el vertimiento ilegal de grandes cantidades de basura, tanto en los sitios como desde los puentes.

Doce años de mediciones muestran pocos cambios

La comparación de los resultados obtenidos en 2013, 2017, 2021 y 2026 permite observar la evolución de la basura en los ríos durante los últimos doce años.

Según el programa Científicos de la Basura, los datos de los tres muestreos anteriores muestran que la abundancia de basura se ha mantenido sin una disminución aparente, pese a la entrada en vigencia de distintas normativas.

Entre ellas se encuentra la Ley 21.100, que prohibió la entrega de bolsas plásticas en 2018, y la Ley 21.413, conocida como Ley Chao Colillas, de 2022. Sin embargo, las bolsas plásticas continúan apareciendo en ocho de cada diez sitios y las colillas permanecen entre los residuos más abundantes de las riberas.

El informe plantea que estos resultados refuerzan la necesidad de aumentar el cuidado de estos espacios y de fortalecer la fiscalización y prevención por parte de municipios y otras instituciones del Estado.

También destaca la importancia de mantener mediciones periódicas para determinar si las medidas implementadas producen cambios efectivos en el ambiente.

La basura acumulada puede terminar en el océano

Uno de los principales llamados del estudio apunta a que los residuos depositados en las riberas no necesariamente permanecen en esos lugares.

Los investigadores explican que los ríos chilenos se caracterizan por ser cortos y empinados. Cuando ocurren lluvias, las quebradas pueden activarse y facilitar el desplazamiento de residuos hacia el mar.

“Lo que se junta en las riberas termina en el océano después de las lluvias. Eso observamos después del temporal de julio de este año y estamos ahora monitoreando con lo ocurrido en el Río Elqui y la región de Coquimbo. El río trajo tanto material que dejó las playas de la bahía de Coquimbo cubiertas de escombros, palos y basura”, cuenta Nelson Vásquez Farreaut, director del programa Científicos de la Basura.

El fenómeno también puede observarse en las cuencas áridas del norte. De acuerdo con el informe, allí los residuos pueden permanecer durante años en cauces secos y quebradas hasta que una crecida los moviliza hacia el mar.

Una nueva línea base para medir los efectos de la regulación

El estudio se realizó antes de que entrara en una nueva etapa la regulación sobre plásticos de un solo uso. La Ley 21.368, promulgada en 2021, comenzó una nueva fase en febrero de 2026, restringiendo utensilios y envases plásticos en locales de comida.

Como el muestreo terminó en enero, los resultados constituyen una línea base que permitirá comparar en los próximos años los eventuales efectos de esta nueva etapa de la normativa.

Para Mauricio Ergas L’Homme, biólogo marino y principal coordinador del monitoreo, la participación ciudadana también permite visibilizar las amenazas que enfrentan los cursos de agua.

“Detrás de cada río de Chile, venas vitales de nuestro país, hay un grupo humano que vela por su defensa. Su trabajo voluntario va mucho más allá de la basura, cada río tiene amenazas más terribles. Sin embargo, en esto podemos unirnos y generar este ruido que permita visibilizar todo lo que hacen los grupos medioambientales de cada territorio”, señala.

El IV Muestreo Nacional de Basura en Ríos de Chile busca así aportar información sobre el estado de estos ecosistemas y advertir sobre la conexión entre la basura acumulada en tierra, las lluvias y la contaminación que finalmente puede alcanzar las costas del país.