Tras nota de protesta, aumenta tensión con Argentina por Magallanes y Kast alista viaje a la zona

La controversia por el Estrecho de Magallanes escaló este miércoles entre Chile y Argentina tras la nota de protesta enviada por La Moneda a raíz de los dichos del jefe de la Fuerza Aérea argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde. Hace algunos días Valverde afirmó que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” y llamó a mantener presencia en la zona por tratarse de una “llave bioceánica Atlántico-Pacífico”.

La protesta chilena coincidió —y, según diplomáticos, tensionó— con la VII Reunión del Sistema de Consultas Permanentes, que se desarrolló en Santiago con delegaciones encabezadas por el ministro (s) Patricio Torres y el subsecretario argentino Juan Navarro.

La nota de protesta diplomática fue entregada en Buenos Aires por el encargado de negocios chileno, ya que el embajador Gonzalo Uriarte se encontraba en Santiago en el marco de la cita bilateral.

El episodio marcó el encuentro, aunque Cancillería optó por no suspenderlo y mantuvo la protesta por un carril separado para evitar congelar la agenda con el vecino país.

En la declaración posterior de la cartera por la cita, una frase llamó la atención de los analistas y especialistas en relaciones exteriores: mantener un “diálogo franco y transparente”, ya que en la jerga de la cancillería franco apunta a divergencias.

El episodio se suma a otros roces recientes. En enero, el jefe de Hidrografía Naval argentino, contraalmirante Hernán Montero, afirmó que “la boca oriental del Estrecho es argentina”. Además, material de la Armada trasandina sobre el tránsito de un destructor por el Estrecho destacó la “llave bioceánica” sin mencionar la soberanía chilena. El tránsito de buques argentinos, por sí mismo, no constituye una controversia: los acuerdos vigentes garantizan la libre navegación. El punto de fricción está en el contexto y en la forma en que fue presentado.

Buenos Aires baja el tono

La respuesta argentina llegó durante la tarde. El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, llamó a su par chileno, Fernando Barros, y atribuyó los dichos de Valverde a una “confusión y desprolijidad”. Fue más allá que el comunicado argentino del martes, que se había limitado a reafirmar la vigencia de los tratados de 1881 y 1984: Presti aseguró que “no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno”.

El ministro informó además que el canciller argentino y el propio Valverde tomarán contacto con sus contrapartes chilenas. Barros agradeció el gesto y coincidió con Presti en dar por superado el incidente.

El jefe de Defensa chileno había sostenido previamente que “no hay ninguna duda jurídica” sobre la soberanía nacional y calificó los dichos del militar argentino como una declaración “confusa” que “no agrega valor”.

Defensa reúne a sus exministros

En paralelo, Barros reunió a nueve exministros de Defensa: Francisco Vidal, Jaime Ravinet, Adriana Delpiano, Maya Fernández, Mario Desbordes, Alberto Espina, José Goñi, José Antonio Gómez y Jorge Burgos.

Magallanes fue uno de los temas abordados, junto con las Reglas de Uso de la Fuerza, adquisiciones militares, la reforma constitucional de seguridad y la relación con Estados Unidos en torno al Escudo de las Américas.

El episodio también activó al Congreso. Vlado Mirosevic (PL) sostuvo que sería “ingenuo” considerar los hechos aislados; Nelson Venegas (PS) planteó que Valverde debería ser llamado a retiro, y Daniel Valenzuela (ind. RN) pidió una sesión especial de la Comisión de Defensa en Magallanes. El senador UDI Iván Moreira respaldó la protesta y pidió a Javier Milei “contenga a sus autoridades”, afirmando que las provocaciones “ya no son aisladas sino una constante”.

El decreto que volvió al debate

La controversia reactivó además el Decreto 457/2021, cuya Directiva de Política de Defensa argentina había incluido al Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces entre espacios compartidos donde se buscaba fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto”.

Pero hay un dato clave: ese decreto fue derogado por Argentina en 2025 y ya no está vigente. Por lo tanto, no existe base para afirmar que actualmente haya una norma argentina que establezca un “control conjunto” del Estrecho.

Kast prepara desembarco

La controversia coincide con la preparación de una visita de tres días de José Antonio Kast a Magallanes a comienzos de la próxima semana. Un equipo de avanzada presidencial ya coordina seguridad y logística en Punta Arenas.

La gira estaba planificada con semanas de anticipación y responde a una invitación de las Fuerzas Armadas, por lo que no corresponde atribuirla como una reacción al conflicto. Pero su coincidencia temporal le entrega una lectura política inevitable.

En la zona se encuentran desplegados efectivos del Ejército y la Armada. La Fuerza de Tarea Anfibia incluye una escuadra, submarinos, aviación naval, infantería de marina y fuerzas especiales, mientras el Ejército desarrolla el ejercicio “Jaukén”. Se espera que Kast conozca parte de ese despliegue y eventualmente participe Barros.

Así, mientras Buenos Aires intenta cerrar el episodio reafirmando explícitamente que el Estrecho es chileno, La Moneda llega a la próxima semana con una protesta formal ya presentada, presión parlamentaria acumulada y el Presidente a punto de aterrizar en el extremo austral.

El conflicto jurídico no está abierto —la propia Argentina acaba de descartarlo—, pero el episodio dejó instalada una tensión política que vuelve a poner bajo presión la capacidad del Gobierno para manejar su relación con Buenos Aires.