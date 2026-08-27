Más de 800 asistentes de Viña del Mar participaron de experiencia interactiva

Más de 800 personas participaron en una nueva edición de “ImpuLSa la Ciencia”, iniciativa impulsada por Las Salinas junto a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y el Museo Interactivo Mirador (MIM), que durante tres jornadas transformó a Viña del Mar en un espacio de encuentro entre la ciencia, la educación y la comunidad. Estudiantes, docentes, familias y vecinos fueron parte de una experiencia interactiva orientada a acercar el conocimiento científico de manera lúdica y participativa, poniendo especial énfasis en la recuperación ambiental y los desafíos del territorio.

La actividad fue desarrollada por Las Salinas junto a la PUCV y contempló la participación del Museo Interactivo Mirador (MIM), que puso a disposición una experiencia educativa orientada a acercar contenidos científicos a niños, niñas y jóvenes a través de la observación, la experimentación y el juego.

La primera jornada estuvo dirigida a establecimientos educacionales y contó con la participación de más de 300 estudiantes del Colegio Luterano Concordia, Colegio Rubén Castro y Escuela Pedro Aguirre Cerda. A través de distintas actividades, los estudiantes pudieron aproximarse a conceptos vinculados con la biorremediación y conocer, desde una perspectiva educativa, algunos de los procesos asociados a la recuperación ambiental.

Posteriormente, la iniciativa se integró al “Día Abierto” de la PUCV, instancia que convocó a estudiantes de Enseñanza Media interesados en conocer la Universidad, sus carreras y espacios de formación. El cierre se realizó este sábado con una jornada abierta a la comunidad de la ciudad, que permitió la participación de vecinos y vecinas de Viña del Mar.

La actividad refuerza la vinculación entre la Universidad, el sistema escolar y la comunidad, articulando conocimientos y experiencias en torno a desafíos presentes en el territorio. En este sentido, “ImpuLSa la Ciencia” permitió abordar contenidos científicos desde una perspectiva cercana y participativa, integrándose con procesos que forman parte de la transformación y recuperación de espacios urbanos.

La relación con el entorno constituye una dimensión esencial del quehacer institucional de la PUCV. En este contexto, la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Ursula Exss, destacó el valor de la iniciativa y su aporte al fortalecimiento de los lazos entre la Universidad y las comunidades del territorio.

“Para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la vinculación con el medio constituye una dimensión esencial de su quehacer, lo que nos invita a mantener un diálogo permanente entre nuestra casa de estudios, los territorios y sus comunidades. Esta iniciativa representa ese compromiso, al reunir a estudiantes, comunidades educativas, niños, niñas y jóvenes en torno a experiencias que acercan el conocimiento de una manera sensible y lúdica. Es especialmente valioso que estos espacios despierten la curiosidad, porque es precisamente esa capacidad de maravillarse, de hacerse preguntas y de explorar la realidad la que está en la base de la generación del conocimiento”, sostuvo la autoridad.

La iniciativa se enmarca en el Plan Educativo de Las Salinas, programa que comenzó hace tres años con un foco en establecimientos escolares del entorno y que durante 2026 amplió su ámbito de trabajo, incorporando nuevas instituciones de educación superior.

Para Las Salinas, la iniciativa también representa una oportunidad para compartir conocimientos asociados al proceso de recuperación ambiental y recoger el interés por el proceso científico que sustenta este proyecto. “La ciencia tiene sentido cuando se pone al servicio del bienestar de las personas. Por eso, junto con avanzar en la recuperación ambiental, hemos querido abrir espacios para despertar vocaciones, estimular la curiosidad y acercar el conocimiento a las nuevas generaciones. ImpuLSa la Ciencia ha ido creciendo junto a los establecimientos educacionales de Viña del Mar y también a partir de lo que ellos nos han ido planteando”, señaló Stephanie Rotella, gerente de Medio Ambiente de Las Salinas.

A través de las tres jornadas, “ImpuLSa la Ciencia” buscó acercar la ciencia a la vida cotidiana y mostrar que detrás de los cambios que vive una ciudad también hay conocimiento, curiosidad, preguntas y nuevas respuestas.

“En el MIM trabajamos desde hace años para democratizar el conocimiento científico y acercarlo a niños, niñas y comunidades de todo Chile. Hoy, gracias a la colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Las Salinas, podemos traer esta experiencia a Viña del Mar y contribuir a que la ciencia y el conocimiento sobre la biorremediación sean comprendidos de una manera cercana, lúdica y significativa. Para nosotros, estas alianzas son fundamentales para seguir fortaleciendo la divulgación científica y ampliar el acceso al conocimiento en los distintos territorios del país”, agregó Enrique Rivera, director ejecutivo MIM.

La experiencia da cuenta del valor de generar alianzas entre instituciones para acercar el conocimiento a las comunidades y fortalecer el interés por la ciencia desde edades tempranas. De esta manera, se proyecta como un espacio de encuentro entre la educación, la divulgación científica y el territorio, contribuyendo a generar nuevas oportunidades de aprendizaje y participación para niños, niñas, jóvenes y comunidades de Viña del Mar.