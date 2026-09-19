Fiestas Patrias: cómo cuidar la audición frente al ruido de fondas y conciertos

Cuecas, música en vivo, fondas y encuentros familiares son parte de las celebraciones de Fiestas Patrias. Pero junto con el baile y las actividades al aire libre también aumenta la exposición a ambientes con altos niveles de ruido. Incorporar pausas, mantener cierta distancia de las fuentes de sonido y reconocer las señales que entregan los oídos son algunas de las medidas que pueden ayudar a cuidar la audición durante el “18”.

Música y ruido: la importancia del tiempo de exposición

Durante las Fiestas Patrias, las personas pueden pasar varias horas en fondas, conciertos, desfiles y otros espacios donde la música y distintas fuentes de sonido alcanzan niveles elevados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niveles recomendados para una escucha cómoda y segura durante periodos prolongados se sitúan en torno a los 80 decibeles (dB) para adultos y 60 dB para niños.

Por eso, además de considerar la intensidad del sonido, resulta relevante prestar atención al tiempo durante el cual una persona permanece expuesta. Incorporar momentos de descanso y reducir la exposición cuando el ruido es demasiado intenso puede contribuir al cuidado de la audición.

Luciano García, fonoaudiólogo de GAES Chile, explica que “así como la voz requiere pausas después de cantar o hablar en ambientes concurridos, nuestro sistema auditivo también agradece momentos de descanso tras la exposición a sonidos intensos. Prestar atención a señales como un zumbido o la sensación de oído tapado es importante, ya que pueden indicar que hemos estado expuestos a niveles de sonido elevados y que es necesario reducir la exposición”.

El cuidado auditivo también involucra a trabajadores y vecinos

La prevención no se limita a quienes asisten ocasionalmente a una fonda o espectáculo. Las personas que trabajan durante varias horas en estos espacios también pueden permanecer expuestas durante períodos prolongados a la música y otras fuentes de sonido.

A esto se suma la situación de quienes viven cerca de los lugares donde se desarrollan las celebraciones y pueden estar expuestos al ruido generado por las actividades. En estos casos, reducir la exposición prolongada a sonidos intensos forma parte de las medidas preventivas para cuidar la audición.

La idea es que el ambiente festivo pueda disfrutarse considerando también a quienes trabajan en estos recintos y a quienes viven en sus alrededores.

Cinco recomendaciones para cuidar los oídos durante el “18”

Frente a la mayor exposición a ambientes ruidosos que pueden darse durante las celebraciones, el especialista entrega cinco recomendaciones.

1. Mantener distancia de los parlantes

Una de las medidas más sencillas consiste en elegir dónde ubicarse. En fondas, conciertos o desfiles, mantener una distancia prudente de los parlantes o de las fuentes de sonido directo puede ayudar a reducir la exposición a niveles elevados de ruido.

La recomendación cobra especial relevancia para quienes permanecen durante varias horas en estos espacios o prefieren ubicarse cerca de los escenarios.

2. Considerar protectores o tapones auditivos

Otra alternativa es utilizar protectores auditivos o tapones, especialmente cuando se permanecerá cerca de fuentes de sonido intenso.

Según la información entregada por el especialista, estos elementos pueden atenuar la intensidad del sonido hasta en 20 decibeles.

Su uso puede ser considerado tanto por quienes disfrutan de actividades cerca del escenario como por vecinos que buscan proteger sus momentos de descanso frente a ambientes con altos niveles de ruido.

3. Ajustar los audífonos para pérdida auditiva

Las personas que utilizan audífonos de pérdida auditiva también pueden tomar precauciones antes de acudir a lugares con mucho ruido.

La recomendación es asegurarse de que estos dispositivos estén configurados en un nivel confortable antes de ingresar a espacios donde existan altos niveles de sonido.

De esta manera, se busca evitar realizar ajustes durante la actividad y mantener una configuración que resulte adecuada para el usuario.

4. Darle momentos de descanso a los oídos

Después de permanecer durante varias horas en un ambiente ruidoso, también es recomendable buscar momentos de tranquilidad.

La sugerencia es que, después de una jornada festiva, se opte por un ambiente tranquilo y se realicen actividades con menor exposición sonora. Esto incluye evitar el uso de auriculares y mantener un volumen moderado en el hogar durante el día siguiente.

La finalidad es facilitar la recuperación natural de la audición después de una jornada marcada por una mayor exposición al ruido.

5. Incorporar el chequeo auditivo a los controles de salud

La quinta recomendación apunta a transformar la revisión de la audición en un hábito de salud.

Realizar controles periódicos con un profesional permite conocer el estado de la audición y hacer seguimiento a posibles cambios.

El chequeo auditivo puede ser especialmente relevante para quienes están expuestos frecuentemente a ambientes con altos niveles de ruido, aunque el comunicado no establece una periodicidad específica para estas revisiones.

Zumbidos y sensación de oído tapado: señales para bajar la exposición

Más allá de las medidas preventivas, también es importante prestar atención a las señales que aparecen después de permanecer en ambientes ruidosos.

El zumbido y la sensación de oído tapado son algunas de las manifestaciones mencionadas por el especialista como indicadores de que la persona pudo haber estado expuesta a niveles elevados de sonido.

En esos casos, la recomendación es reducir la exposición y buscar un ambiente tranquilo.

La prevención, por tanto, no depende únicamente del uso de protectores auditivos. También considera factores como la distancia respecto de los parlantes, los períodos de descanso y el nivel de sonido al que una persona continúa exponiéndose una vez terminada la actividad.

Celebrar sin descuidar la salud auditiva

Las Fiestas Patrias concentran distintas actividades donde la música tiene un papel central, desde presentaciones en vivo hasta celebraciones familiares. Esa experiencia puede convivir con medidas sencillas destinadas a reducir la exposición prolongada al ruido.

Para quienes asisten a fondas y espectáculos, tomar distancia de los parlantes, hacer pausas y utilizar protectores cuando sea necesario son algunas de las alternativas disponibles. Para trabajadores y vecinos, la prevención también pasa por reducir la exposición prolongada y considerar momentos de descanso auditivo.

“Cuidar la audición también es parte de disfrutar de aquello que nos conecta con los demás. En GAES creemos que la prevención comienza con pequeños hábitos y con prestar atención a los cambios en nuestra forma de escuchar. Estas Fiestas Patrias son una buena oportunidad para celebrar, compartir y seguir cuidando nuestra salud auditiva”, concluye el experto.