Un 18 sin Patricio Guzmán

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¡Hola! Espero que estén disfrutando entre asado, empanadas y un buen vino. Sobran los panoramas para este fin de semana, pero la próxima semana la vida continúa.

Uno de los eventos claves es el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que parte el viernes 25 con más de 10 películas de Argentina, Australia, Brasil, Chile, República Democrática del Congo y Palestina, entre otros países.

Además, el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos (CNAC) inaugura el sábado 26 tres exposiciones que reúnen distintas aproximaciones al arte contemporáneo, la fotografía y los espacios: “Estéticas intuitivas”, de Bernardo Oyarzún; “Fotografía: alteraciones matéricas”, curada por Elisa Massardo a partir de la Colección de Arte Contemporáneo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y “Remanencias locales”, muestra dedicada a 15 festivales y encuentros de fotografía desarrollados en distintas ciudades del país.

Y como Santiago no es Chile, desde el 23 al 30 de septiembre la Región del Biobío recibirá la primavera con la sexta versión del Festival de Teatro Regional Fío-Fío, que busca fortalecer la circulación de creaciones locales y promover el trabajo colaborativo entre artistas, espacios culturales y comunidades a través de funciones gratuitas en torno a las artes escénicas.

Y una noticia más que relevante: el miércoles, cuando se cumplían 53 años del asesinato de Víctor Jara, el trovador ariqueño Manuel García fue nominado al Grammy Latino por su versión de la canción Deja la vida volar.

Asimismo, este domingo sale en El Mostrador un completo reportaje sobre el impacto de la salida de Varinia Brodsky del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

Además, en esta edición: el escándalo por las influencers que filmaron una publicidad al lado de Londres 38 el mismo 11 de septiembre pasado, el Tiny Desk de Mon Laferte, y el diplodocus hallado en España.

Bonus track: la entrevista de Francisco Castillo a la actriz y dramaturga Catalina Ceresuela por su trilogía sobre el abuso.

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UN 18 SIN PATRICIO GUZMÁN

Se nos fue un grande: Patricio Guzmán, probablemente el mejor documentalista de Chile, falleció este martes en París a los 85 años. Lo conocí viendo la emblemática La batalla de Chile allá por 1998, en una exhibición en la Escuela de Periodismo de la USACH, mostrándome en vivo y en directo un país que solo conocía de oídas y por lo que había leído.

Puedes leer la nota sobre su fallecimiento AQUÍ.

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UNDURRAGA Y LA MEDIALUNA ILEGAL

Pero hablemos del 18: duras críticas recibió el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, luego de defender una medialuna ilegal, clausurada por carecer de permiso de edificación y habilitación.

“ Quiero ser muy claro, tener opiniones políticas no da carta blanca para condenar nuestras tradiciones , y nada de eso contribuye a cuidarlas ni a proyectarlas hacia el futuro. El rodeo es un deporte que reúne a familias y comunidades a lo largo y ancho de toda nuestra patria. Es una expresión de nuestra cultura que se practica desde hace siglos y merece ser respetada como tal”, afirmó el secretario de Estado.

, y nada de eso contribuye a cuidarlas ni a proyectarlas hacia el futuro. El rodeo es un deporte que reúne a familias y comunidades a lo largo y ancho de toda nuestra patria. Es una expresión de nuestra cultura que se practica desde hace siglos y merece ser respetada como tal”, afirmó el secretario de Estado. El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, rechazó los dichos de Undurraga . “Es decadente que el Gobierno termine respaldando prácticas clandestinas por motivos ideológicos”, señaló.

. “Es decadente que el Gobierno termine respaldando prácticas clandestinas por motivos ideológicos”, señaló. “Por querer dar su batalla cultural, el Gobierno está incluso dispuesto a defender actividades irregulares. Una nueva contradicción con el discurso de la mano dura que han querido instalar”, afirmó.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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INFLUENCERS EN LONDRES 38

no es serio como esta gente q llaman influencers hagan este tipo de weas al lado de un ex centro de tortura donde al mismo tiempo que grababan estas weás habían personas conmemorando a sus familiares torturados y desaparecidos ..,,, pic.twitter.com/cfWhI3kFHm — joaco (@GLUTBOY66) September 11, 2026



La semana pasada fue un nuevo aniversario del 11 de septiembre de 1973 y hubo polémica porque, por primera vez desde el retorno de la democracia, no hubo acto oficial en La Moneda, casi un reflejo de la ola de negacionismo que afronta el país. En ese contexto hubo otro escándalo: diversos cuestionamientos recibieron varios influencers y una cantantepor realizar una grabación publicitaria junto al otrora centro de detención de la DINA Londres 38 el mismo día 11, fecha en que distintos organismos de DDHH rememoraron el derrocamiento del Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.

Entre quienes participaron en ese video se encontraban Javiera Mieres, conocida como Turbangirll; así como Tati Fernández, Valentine Riedel, Constanza Javiera y la cantante chilena Sofía Walker Pacheco, conocida como Soulfía , según informó Radio Bío Bío. Walker pidió disculpas tras lo sucedido.

, según informó Radio Bío Bío. Walker pidió disculpas tras lo sucedido. “ Hemos vivido durante años situaciones de realidades paralelas de quienes han invisibilizado la temática de violaciones a los derechos humanos relacionadas con el golpe de Estado ”, me dijo la directora de Londres 38, Erika Hennings.

”, me dijo la directora de Londres 38, Erika Hennings. Para el músico Mario Rojas, exmiembro de De Kiruza, entre otros, y actual presidente de la Unión Nacional de Artistas (UNA), lo que salta a la vista es “una falta de sensibilidad profunda con la historia y el dolor que seguirá presente por siempre en el corazón de familias y comunidades que experimentaron el terrorismo de Estado de la dictadura ultraderechista del general Pinochet”.

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TRIUNFO CHILENO EN VENECIA



Y aquí la memoria histórica también metió la cola: el cine chileno se llevó varios premios en el Festival de Venecia, que terminó el fin de semana pasado.

En la competencia oficial, el actor estadounidense John Malkovich fue premiado por su comedia negra ambientada en Chile, Wild Horse Nine . El intérprete obtuvo la Copa Volpi por su papel de agente de la CIA moribundo en el Chile previo al golpe de Estado contra Salvador Allende, en la cinta de Martin McDonagh.

. El intérprete obtuvo la Copa Volpi por su papel de agente de la CIA moribundo en el Chile previo al golpe de Estado contra Salvador Allende, en la cinta de Martin McDonagh. Además, la película Ritorno a Buenos Airesdel chileno-italiano Marco Bechis recibió tres galardones en los Collateral Awards, que son entregados por asociaciones de críticos, periodistas, instituciones culturales y organizaciones vinculadas con la industria.

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MON LAFERTE EN TINY DESK



Pero vamos a cosas más pop: la cantante chilena Mon Laferte volvió a participar en un Tiny Desk, formato de conciertos íntimos realizado por la National Public Radio (NPR) de Estados Unidos.

Luego de su presentación en 2018, invitada por Juanes, y 2022, donde ella fue protagonista, Laferte formó parte de la programación especial dedicada a la música latina de NPR .

. La participación de la viñamarina de 43 años se enmarca en el Mes de la Música Latina , presentado por la sección dedicada a los sonidos iberoamericanos de la emisora, Latino.

, presentado por la sección dedicada a los sonidos iberoamericanos de la emisora, Latino. Aunque físicamente el espacio es pequeño –de ahí su nombre en inglés–, la iniciativa reunirá artistas de los más variados países y estilos musicales.

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EL PAISAJE ES NUESTRA MODERNIDAD

Por Gonzalo Schmeisser Arquitecto. Académico Escuela de Arquitectura Universidad Diego Portales

La tentación era obvia: un buen presupuesto para un edificio de significación internacional, representando todo el poder de la Organización de las Naciones Unidas. En Nueva York su equivalente es un rascacielos, propio del lugar. En Santiago, su sede latinoamericana, pudo ser igual, inaugurando tal vez esa modernidad atrasada que tanto se anhelaba en nuestro país.

Pero no, el gran Emilio Duhart (1917-2006) decidió que no era lo correcto. Santiago no es Nueva York y nuestro skyline no son los edificios que rozan el aire, lo nuestro es la geografía expresada perfectamente en nuestra cordillera. Por lo tanto, este edificio, quizás el que representa mejor el poder –fuera del económico– en Chile, tenía que rendir un homenaje a esa verdad.

La CEPAL entonces se agacha y deja aparecer lo importante, la escenografía que acompaña nuestros días, como reverenciándola. El edificio es horizontal, salvo en su torre circular, que también es un homenaje, esta vez a Latinoamérica y sus pueblos, marcados a fuego en la piedra a través del registro de sus bajorrelieves.

Su planta cuadrada es otro homenaje, esta vez a la casa chilena, con su arquitectura de volúmenes perimetrales y su patio interior con jardines de especies nativas, por donde fluyen los aromas cuando baja el viento primaveral de la zona centro. Finalmente, Duhart vuelve sus pasos sobre el vilipendiado Mapocho y recoge desde ahí la piedra canteada por sus aguas que decoran la fachada, otro aplauso más a nuestro territorio.

Obra consular del modernismo latinoamericano, la CEPAL no solo es un edificio de un virtuosismo ingenieril admirable, sino que una buena muestra de originalidad y búsqueda interior. Mirar lo propio con ojos contemporáneos y así hacer de nuestro oficio un arte identitario.

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UN DIPLODOCUS EN EUROPA

Este sí que es un notición para los fanáticos de los dinosarios, como mi hijo Simón y yo mismo: en un artículo publicado esta semana en Journal of Vertebrate Paleontology, científicos anunciaron el hallazgo de la primera evidencia esquelética de un diplodocus fuera de Norteamérica.

En el estudio, afirman haber descubierto varias vértebras y huesos en forma de V que datan de hace unos 150 millones de años en un yacimiento del este de España . ¿Cómo terminó uno de los dinosaurios más famosos del mundo dejando rastros fósiles a miles de kilómetros de donde se creía que habitó?

que datan de hace unos 150 millones de años en un yacimiento del . ¿Cómo terminó uno de los dinosaurios más famosos del mundo dejando rastros fósiles a miles de kilómetros de donde se creía que habitó? El equipo de la Fundación Dinópolis de Teruel , que estudia el rico yacimiento de fósiles de La Tejería –situado en el municipio de El Castellar–, señaló que este dinosaurio se suma a una lista creciente de saurópodos gigantes hallados en la zona, según la DW.

, que estudia el rico yacimiento de fósiles de La Tejería –situado en el municipio de El Castellar–, señaló que este dinosaurio se suma a una lista creciente de saurópodos gigantes hallados en la zona, según la DW. Aunque este herbívoro de cuello largo y enorme cola es uno de los dinosaurios más reconocibles del mundo, hasta ahora sus restos fósiles solo se habían encontrado en Norteamérica.

es uno de los dinosaurios más reconocibles del mundo, hasta ahora sus restos fósiles solo se habían encontrado en Norteamérica. El hallazgo en España cambia una idea que durante décadas parecía incuestionable para los especialistas en paleontología.

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LAS GALAXIAS QUE NUNCA MUEREN

La mayoría de las galaxias nunca mueren, como los viejos rockeros, según una reciente nota de The Conversation.

Según un estudio, la mayoría de las galaxias (en torno al 70%) está “envejeciendo” tranquilamente . El ritmo al que estos objetos han formado sus estrellas no ha variado gran cosa entre ambas escalas de tiempo.

. El ritmo al que estos objetos han formado sus estrellas no ha variado gran cosa entre ambas escalas de tiempo. Entre un 15% y un 20% llevan mucho tiempo “retiradas” y no podemos discernir si han formado pocas estrellas o ninguna. El 10 o el 15% restante muestra indicios de “truncamiento” .

. Se detectan estrellas más jóvenes de mil millones de años, pero en los últimos cien millones de años no ha nacido prácticamente ninguna. Algo ha tenido que ocurrir para que hayan pisado el freno.

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CATALINA CERESUELA, ¿UN CASO AISLADO?



Francisco Castillo conversó con la actriz y dramaturga Catalina Ceresuela, que escribió la obra Un caso aislado, sin pensar que se la mostraría a alguien, y ganó la XIX Muestra Nacional de Dramaturgia.

En conversación con Castillo, Ceresuela explicó por qué ha dedicado una trilogía a tratar el tema del abuso como forma artística de reparación y sobre el próximo montaje de la obra en Hong Kong.

como forma artística de reparación y sobre el próximo montaje de la obra en Hong Kong. Con el bullying como motivo de la acción, busca desprenderse de la etiqueta de ser solamente una obra escolar y presenta las complejidades sobre el abuso para una audiencia amplia, en un registro que no sea ni condescendiente ni infantilizado.

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PANORAMAS REGIONALES

ÓPERA “CLAUDINA” EN TARAPACÁ

Ópera de Cámara de Chile estrenará mundialmente Claudina, la madre de Tarapacá, una nueva ópera chilena inspirada en la vida de Claudina del Carmen Morales Pavéz, artista y directora teatral cuya trayectoria estuvo profundamente ligada a la vida cultural de la pampa salitrera.

La obra es una producción de Ópera de Cámara de Chile, financiada por el Fondo de Artes Escénicas, y parte sus presentaciones el próximo miércoles en Humberstone.

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CLÁSICOS EN CINETECA PUCV

Como antesala a la celebración de sus tres décadas de historia y de rescate del patrimonio cinematográfico, el Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso invita a la comunidad a prepararse para su trigésima edición con el ciclo “Nuevos Clásicos”.

La sección, del lunes al viernes próximos, reúne una selección de cinco películas vinculadas a la cultura popular, estrenadas entre los años 70 y comienzos de los 2000, que permitirán al público revisitar títulos que se han convertido en referentes de distintas generaciones y géneros cinematográficos.

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NOCHE DE LAS ARTES DE LA VISUALIDAD EN CONCEPCIÓN

Por una noche, distintos espacios de Concepción se conectarán para transformar la ciudad en un gran circuito cultural. El viernes 25 de septiembre, entre las 18:00 y las 22:00 horas, se realizará la primera Noche de las Artes de la Visualidad.

Exposiciones, talleres, espacios de creación y otras propuestas formarán parte de un recorrido que permitirá acercarse a las personas, organizaciones e iniciativas que sostienen y proyectan esta escena artística.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!