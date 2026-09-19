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[Lo+Leído] Otro joven se suma a los altos pagos en las contrataciones del Gobierno
Ya son cuatro casos de estudiantes o recién egresados contratados en el Gobierno con altas remuneraciones o cargos. Ahora, Emilio Court Bengolea, estudiante de derecho que trabajó en la Oficina del Presidente Electo, se suma al grupo.
- Emilio Court Bengolea, estudiante de cuarto año de Derecho en la Universidad de Chile e integrante de la ex Oficina del Presidente Electo, registró cuatro pagos durante 2026 por funciones vinculadas al entorno presidencial y a labores de avanzada.
- Sus remuneraciones fueron de $1,7 millones brutos en febrero, $333 mil en marzo, $3,7 millones brutos en junio —incluidos $713 mil en viáticos— y $1,3 millones en julio, con $160 mil en viáticos.
- La Moneda explicó que el pago de junio acumuló remuneraciones pendientes de marzo, abril y mayo, por lo que ese monto no correspondería únicamente a un mes de trabajo.
- El caso de Court se suma a otras contrataciones cuestionadas por la edad, experiencia o nivel de remuneración de sus beneficiarios, entre ellas las de Cristóbal Soto, Trinidad Zegers y Sofía Shea, todos jóvenes profesionales, estudiantes o recién egresados.
- La controversia ocurre después del caso de Cristóbal Soto, estudiante de primer año de Periodismo contratado por $1,9 millones. Frente a ese episodio, el subsecretario Max Pavez defendió su desempeño profesional y confirmó que su remuneración será ajustada.