PDI investiga crimen de mujer que fue encontrada calcinada en Negrete

Detectives de la Brigada de Homicidios Los Ángeles de la PDI, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Concepción, se encuentran desarrollando diversas diligencias investigativas por el hallazgo del cadáver de una mujer en la comuna de Negrete.

Por instrucción de la Fiscalía Local de Los Ángeles, los equipos especializados de la PDI concurrieron hasta la ribera sur del río Biobío, lugar donde fue encontrado el cuerpo calcinado y con evidentes signos de intervención de terceras personas.

“En este momento nos encontramos realizando diversas diligencias investigativas, principalmente entrevistas a vecinos del sector, todo lo anterior apoyado con un equipo forense de nuestro Laboratorio de Criminalística, quienes se encuentran efectuando el levantamiento de evidencias y realizando una fijación del lugar en donde fue encontrado el cadáver”, manifestó el jefe de la Brigada de Homicidios Los Ángeles, subprefecto Jair Bravo.

La investigación continúa en coordinación con el Ministerio Público, a fin de esclarecer la dinámica del hecho y establecer eventuales responsabilidades.