Día Nacional del Medio Ambiente: los desafíos de Chile para avanzar hacia un desarrollo sostenible

El 2 de octubre se conmemora el Día Nacional del Medio Ambiente, una fecha que vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta Chile para avanzar hacia un desarrollo más sostenible. Entre ellos están la gestión del agua, la protección de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la transición energética.

A estos retos se suma el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad a más tardar en 2050, lo que requiere incorporar criterios ambientales desde las primeras etapas de los proyectos y fortalecer la gestión de sus impactos.

Agua, biodiversidad y cambio climático entre los principales desafíos

Juan Pablo Salvo, Gerente de Medio Ambiente de GHD en Chile, explica que dicho desafío “implica lograr avances significativos en diversos sectores, abordando temas como gestión del agua, protección de la biodiversidad, adaptación al cambio climático, transición energética y también modernización de los permisos ambientales”.

Estos ámbitos requieren abordar los proyectos considerando no solo sus aspectos técnicos, sino también los efectos que pueden tener sobre los ecosistemas y las comunidades.

En ese contexto, la ingeniería aparece como una herramienta para incorporar desde el diseño criterios que permitan anticipar impactos y optimizar el uso de recursos.

La importancia de incorporar la sostenibilidad desde el diseño

Las decisiones adoptadas durante las primeras etapas de un proyecto pueden determinar buena parte de su desempeño posterior. Por eso, integrar distintas especialidades desde el comienzo permite abordar los proyectos como sistemas y ampliar la evaluación de sus desafíos y oportunidades.

“Cuando esa mirada interdisciplinaria incorpora criterios de sostenibilidad y economía circular desde la concepción del proyecto, es posible optimizar recursos, reducir impactos y desarrollar soluciones más eficientes a lo largo de todo su ciclo de vida”, explica Salvo.

Pero las consideraciones ambientales no terminan con el diseño. Durante la implementación y operación también resulta relevante la gestión de riesgos, junto con la capacidad de contar con información que permita tomar decisiones oportunamente.

El monitoreo ambiental puede contribuir a identificar desviaciones y gestionar riesgos antes de que afecten al proyecto. De esta manera, la combinación entre ingeniería interdisciplinaria, sostenibilidad y una gestión sistemática de riesgos apunta a generar proyectos más robustos y eficientes, resguardando su continuidad operacional.

Permisos ambientales y participación de las comunidades

Otro de los aspectos que incide en el desarrollo de proyectos corresponde a la obtención de permisos ambientales y la incorporación de las comunidades desde las primeras etapas.

Karen Lassalle, Gerente de Evaluación Ambiental y Permisos de GHD en Chile, enfatiza que “el desafío no es únicamente simplificar permisos, sino elevar el estándar y la integración de las evaluaciones y estudios ambientales, permitiendo que los proyectos avancen con mayor certeza, menor reproceso y más legitimidad ambiental y social”.

Desde esta perspectiva, la evaluación ambiental no se limita a un proceso administrativo, sino que también se relaciona con la planificación de los proyectos y la forma en que sus impactos son abordados y comunicados.

Lassalle plantea que los avances tecnológicos y de procesos también pueden contribuir a enfrentar estos desafíos. “Estos avances no solo responden a exigencias regulatorias, sino que también generan confianza en las comunidades cuando son debidamente explicadas en etapas previas a la evaluación ambiental, contribuyendo a un desarrollo económico alineado con la protección de los ecosistemas”, concluye Lassalle.

Ingeniería y sostenibilidad ante el desafío ambiental

En este escenario, las herramientas de ingeniería pueden aplicarse a ámbitos como la eficiencia hídrica, las energías limpias, la economía circular y el monitoreo ambiental.

El desafío planteado en el marco del Día Nacional del Medio Ambiente pasa por articular estas herramientas con una planificación que considere los impactos ambientales y sociales desde las primeras etapas de los proyectos.

El objetivo es que los compromisos ambientales del país puedan traducirse en decisiones concretas, conciliando el desarrollo económico con la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.