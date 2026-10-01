Kast presentó su primer Presupuesto con la economía contra las cuerdas y obligado al pragmatismo

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¡Buenas y bienvenidos a la recta final del año! Se acabó septiembre y ya quedan menos de doce semanas para Navidad. Eso sí, junta plata para los regalos, que este año estará complicado. Economía no repunta, empleo empeora y la inflación está camino a su nivel más alto desde la pandemia.

No todo está perdido. Habemus reforma política. Kast la heredó de Boric y este miércoles finalmente se aprobó en el Congreso. Eso sí, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. La reforma puede ser un catalizador para cambiar el humor político y el del sector privado, dando un empujón a la inversión.

Afuera sigue el desastre en el mercado de bonos soberanos y las tasas locales en pesos comienzan a sentir el impacto. Los detalles de la OPA de Anthropic confirman que hay mucha data para estar preocupados de que estemos experimentando la madre de todas las burbujas. Historia en desarrollo.

En Europa el título de la semana viene de Reino Unido. El primer ministro Andy Burnham adelantó que su Gobierno evalúa la reincorporación a la Unión Europea. The Guardian informa que altos funcionarios de su gabinete contactaron centros de estudios y encuestadores para tantear el terreno y evaluar el respaldo a la reversión del Brexit.

Los análisis más serios coinciden en que el Brexit ha reducido el Producto Interno Bruto (PIB) de Reino Unido entre un 4% y un 8% en comparación con un escenario donde el país hubiera permanecido en la Unión Europea.

También en esta edición de El Semanal Exprés: Kast presenta su primer Presupuesto con la economía contra las cuerdas y obligado al pragmatismo para evitar mayores costos políticos; Construmart, la nueva cruzada de Alberto Eguiguren, y el nexo de su estudio con el caso Sartor; y Francisca Jünemann de Chile Mujeres: Ley de Sala Cuna “podría generar entre 15 mil y 150 mil empleos para mujeres”.

Además, Fitch le da el OK a CMPC. La clasificadora considera que la venta del negocio de corrugados a Smurfit Westrock por US$ 420 millones alivia la presión financiera de la compañía y mejora su estructura de capital; Falabella ordena la casa inmobiliaria; y Jorge Bofill denunciado en el Colegio de Abogados.

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EL PRESUPUESTO DE KAST: UN ZAPATO CHINO

El Presidente presentó anoche su primer Presupuesto en un momento bastante distinto al que imaginaba cuando llegó a La Moneda: la economía está en peligro de caer en recesión, el desempleo saltó a 9,6% y la inflación terminaría 2026 en cerca de 5%, su nivel más alto en cuatro años.

El Imacec de agosto confirmó que la economía no repunta. La actividad económica cayó 1% y Santander recortó su proyección de crecimiento para este año a apenas 0,5%. No son pocos los economistas que dicen que, salvo un cuarto trimestre de antología, será difícil evitar que el año cierre con crecimiento negativo. O sea Estanflación – crecimiento estancado e inflación al alza.

Y el empleo ya está en crisis. En el último trimestre móvil se destruyeron 40 mil puestos de trabajo y, en doce meses, desaparecieron 81 mil empleos, prácticamente todos formales. Scotiabank advierte que la debilidad ya no parece explicarse solamente por factores climáticos: se está extendiendo a manufacturas, servicios empresariales y sectores vinculados a la inversión.

El Gobierno respondió esta semana con un plan de US$ 1.350 millones para crear más de 100 mil empleos, que acelera inversión pública, amplía subsidios a la contratación y capitaliza el Fogape.

Es en ese escenario que Kast abre un poco la billetera. El Presupuesto 2027 contempla un aumento del gasto de 1,5%, más que el rango de 0%-1% que Hacienda había deslizado, aunque –de acuerdo con cálculos iniciales– sería el más austero en 20 años. Asume un crecimiento de 3%

El equilibrio que enfrenta Hacienda es bastante brutal: necesita reactivar una economía que se está frenando sin abandonar la promesa de ordenar las cuentas fiscales, y combatir una crisis de empleo justo cuando la inflación le quita espacio al Banco Central. El 1,5% de expansión del gasto revela dónde aterrizó finalmente el Gobierno: no es motosierra, pero tampoco estímulo fiscal a gran escala.

Un guiño a Keynes. Las prioridades serán Obras Públicas, Vivienda, Salud, Seguridad y Niñez. La señal es clara: después de meses poniendo el énfasis en ordenar las cuentas fiscales, la urgencia de reactivar empezó a ganar espacio.

El problema es que Hacienda tiene poco margen y el Banco Central lo mismo. La inflación vuelve a apretar –y el petróleo tampoco ayuda: el diésel sube otros $95 por litro esta semana y acumula un alza cercana a $310 desde julio–, mientras el peso se ha depreciado y las tasas largas siguen elevadas.

El Banco Central reconoce que enfrenta dos fuerzas incómodas al mismo tiempo. El consejero Kevin Cowan habló ante un grupo reducido de ejecutivos financieros donde reconoció menor demanda y un shock de costos persistente. Santander proyecta inflación de 5% a diciembre y una TPM clavada en 4,5% durante todo 2027. Difícil pedirle al Central que venga al rescate.

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RUIZ-TAGLE, EGUIGUREN, C

ONSTRUMART Y EL VÍNCULO CON SARTOR

Construmart, la nueva cruzada de Alberto Eguiguren, y el nexo de su estudio con el caso Sartor. Al igual que en Australis, hay un empresario querellado, un comprador chino y las mismas firmas de abogados: Cariola, Jorge Bofill y Russi & Eguiguren, que –de acuerdo con una investigación de Ximena Pérez en El Mostrador– prestó servicios a ECapital y a su fundador Sergio Yañez (vinculados en el caso Sartor) y a Araucana.

Según la Fiscalía, ECapital habría generado un “hoyo financiero” de unos $50 mil millones en fondos administrados por Sartor AGF.

El nexo fue más allá de una relación tradicional abogado-cliente. José Miguel Sanhueza, socio de Russi & Eguiguren, fue director de ECapital y de su corredora de Bolsa de Productos, representante con poder de firma de la matriz Inverges y llegó a participar como socio minoritario de Yáñez en sociedades relacionadas con el Grupo Araucana.

También hubo pagos relevantes. ECapital desembolsó $236,4 millones a Russi & Eguiguren entre 2016 y 2021; la matriz de Sartor AGF pagó otros $21,5 millones en 2018, y distintas sociedades del Grupo Araucana contrataron sus servicios. Además, Mount Zion –sociedad de cobranza creada por abogados del estudio– recibió pagos de Sartor, sus fondos y ECapital entre 2022 y 2025.

La pelea por la venta de Construmart abrió un nuevo frente para Eguiguren. Su estudio se sumó a la querella por estafa presentada por el exaportante al fondo de LarrainVial que tenía la participación en la empresa, Julio Campos. La querella es contra quienes resulten responsables de la operación que terminó con Gabriel Ruiz-Tagle comprando la cadena y revendiéndola apenas meses después a la china Oriental Yuhong por un valor sustancialmente mayor.

La querella sostiene que Ruiz-Tagle compró la empresa al FIP Hammer por $84 mil millones y, 79 días después del traspaso, se anunció su venta a Oriental Yuhong por aproximadamente US$ 123 millones. La acusación apunta a si Ruiz-Tagle y Felipe Baraona conocían, y debieron informar al fondo, del interés persistente de los chinos.

Ellos encargaron informes jurídicos para sostener que no tenían ese deber. Ahora será la justicia la que deberá determinar si hubo engaño o si se trató simplemente de dos operaciones sucesivas en condiciones distintas. El reportaje completo lo pueden leer haciendo clic en este link en El Mostrador.

Un mensaje de Novandino

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LA MESA: LA LEY DE SALA CUNA EN RECTA FINAL

Francisca Jünemann: Ley de Sala Cuna “podría generar entre 15 mil y 150 mil empleos para mujeres”. La presidenta ejecutiva de ChileMujeres defiende una reforma que busca terminar con el costo adicional que hoy implica para las empresas contratar a la mujer número 20. En su paso por La Mesa, reconoce que el nudo sigue siendo cómo financiarlo.

La abogada lleva una década empujando la reforma de Sala Cuna y cree que esta vez existe una oportunidad real de que finalmente se convierta en ley.

El problema que busca corregir es conocido, pero sigue vigente. Hoy las empresas deben financiar sala cuna cuando tienen 20 o más trabajadoras. “Esto pone un techo en la mujer número 19, porque si contratas a la mujer número 20 vas a tener que pagar sala cuna, aunque esa mujer no sea madre”, explica Jünemann.

Por eso, sostiene, la legislación actual “encarece muchísimo el empleo de las mujeres y afecta la empleabilidad de todas las mujeres, no solamente aquellas que son madres”.

La reforma busca separar definitivamente el costo de la sala cuna de la contratación femenina y extender el derecho a madres dependientes, independientes y trabajadoras de casa particular, además de incorporar a los padres. El cambio es significativo: el 90% de las empresas tiene actualmente 19 o menos mujeres contratadas, según destaca Jünemann.

La discusión más difícil está en el financiamiento. Hay acuerdo en crear una cotización pagada por los empleadores y destinada a un Fondo de Sala Cuna. La disputa está en cuánto debe compensarse con una menor cotización al Seguro de Cesantía.

Francisca Jünemann insiste en que el principio de la reforma cruza administraciones políticamente distintas:

“Es un acuerdo transversal que viene desde el Presidente Piñera, lo toma el Presidente Boric y también lo toma el Presidente Kast”. Y resume su argumento económico así: “Es una cotización muy pequeña con un impacto en el empleo muy grande. Acá se habla de los costos, se habla de los problemas, pero no se habla de los beneficios”.

Después de diez años de intentos fallidos, reconoce que todavía queda camino: “No hay reforma legal más difícil que Sala Cuna. No existe”.

¿Por qué ha costado tanto aprobarla? ¿Quién debe financiarla? ¿Qué impacto puede tener sobre el empleo femenino y qué cambios necesita todavía el proyecto? La conversación completa con Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de ChileMujeres, en La Mesa de El Mostrador.

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SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Fitch le da el OK a CMPC. La clasificadora considera que la venta del negocio de corrugados a Smurfit Westrock por US$ 420 millones alivia la presión financiera de la compañía y mejora su estructura de capital. Eso sí, por ahora, la operación es neutral para su rating BBB-/Estable.

Por qué importa. CMPC llega a esta operación con el balance exigido, con necesidad de financiar los US$ 4.600 millones que necesita para completar su megaproyecto Natureza en Brasil y tratando a toda costa de evitar perder el grado de inversión. Fitch estima que cerrará 2026 con un apalancamiento neto de 3,8 veces, por encima del umbral de 3,5 veces que podría presionar negativamente su clasificación. Detrás del deterioro están los precios de la celulosa, más débiles de lo esperado.

Los US$ 420 millones hacen una diferencia. Una vez que entre en la caja –Fitch espera el cierre durante el primer semestre de 2027–, el apalancamiento proyectado para ese año bajaría a 2,8 veces, versus 3,1 veces sin la venta.

Entre líneas: Fitch estima que, con la operación, CMPC debería mantenerse por debajo del umbral de presión sobre su rating incluso si los precios de la celulosa siguen complicados. La venta le compra espacio financiero justo cuando más lo necesita.

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– Falabella ordena la casa inmobiliaria. El grupo acordó traspasar a la órbita de Mallplaza seis activos en Chile valorizados en unos US$ 200 millones y desarrollar conjuntamente un nuevo proyecto en San Isidro, Lima.

La clave: Falabella controla Mallplaza, por lo que, en buena medida, está moviendo activos de un bolsillo a otro del mismo grupo. En Chile, los seis activos de Falabella Inmobiliario –entre ellos, Open Plaza Rancagua, Chillán y Ovalle– entrarán a un joint venture. Mallplaza pondrá capital fresco para financiar expansiones y transformaciones y se quedará con al menos el 51% y el control. Falabella conservará hasta 49% directamente.

¿Dónde está la gracia? Falabella deja de financiar y administrar sola esos centros comerciales y concentra el negocio en Mallplaza, que es justamente el especialista del grupo. Y no renuncia al potencial de valorización, ya que mantiene una participación directa en los activos y otra indirecta a través de su control de Mallplaza.

Para Mallplaza es una manera rápida de crecer: suma unos 140 mil m² arrendables en Chile y un proyecto greenfield de uso mixto en una ubicación estratégica de Lima. La apuesta es que su capacidad para operar, ampliar y mejorar el mix comercial haga que esos activos valgan más.

Minoritarios: la letra chica estará en el precio.

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– Brasil se prepara para otra elección al límite. El país vota este domingo 4 de octubre en una elección que Goldman Sachs describe como altamente polarizada. Lula da Silva y Flávio Bolsonaro concentran cerca del 85% de las preferencias. Lula aparece levemente arriba en varias encuestas de primera vuelta, pero el escenario más probable es un balotaje prácticamente empatado.

La clave puede estar en la participación y el voto táctico. Según el informe, ambos candidatos tienen bases muy consolidadas, pero también elevados niveles de rechazo. Eso hace que los apoyos de los candidatos menores después de la primera vuelta puedan terminar inclinando la balanza.

Las preocupaciones del electorado también cambiaron. Seguridad pública y corrupción desplazaron a temas sociales tradicionales, mientras persiste el malestar económico pese a un mercado laboral resistente y mayores transferencias fiscales. Inflación, endeudamiento y la sensación de que el poder adquisitivo no avanza siguen pesando sobre los hogares.

Quien gane tampoco tendrá las manos libres. Goldman espera un Congreso fragmentado, autónomo y con sesgo hacia el centro y centroderecha, con un Senado y gobiernos estatales que incluso podrían moverse algo más a la derecha. Lula o Bolsonaro necesitarán amplias coaliciones para gobernar y, especialmente, para aprobar presupuestos y reformas.

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– Jorge Bofill cambia de vereda y Equitas lo denuncia. Es uno de los temas obligados en los pasillos de tribunales y los grandes estudios de abogados. El fondo de private equity acusa ante el Colegio de Abogados al penalista de haber cambiado de bando y de falta de ética. El corazón de la denuncia es que, después de una década asesorando al grupo –incluidos asuntos relacionados con Hidronor–, ahora patrocina una querella penal contra sus controladores y, según la denuncia, estaría usando conocimiento adquirido durante esa relación profesional.

Los detalles. Cristián Shea y Equitas Management Partners acusan a Bofill de eventuales infracciones éticas y conflictos de intereses. La razón: Bofill asesoró durante años al grupo y ahora representa a Inversiones Patagonia Dos en una querella penal contra Shea y Vicente Pérez, fundadores y controladores de Equitas.

En respuesta, el penalista dijo: “Me haré cargo de estas imputaciones falsas donde corresponde, que es el Colegio de Abogados”.

El dato que le pone picante al caso: según la denuncia, Bofill prestó servicios profesionales al Grupo Equitas durante los últimos 10 años. Fue contratado para asesorar y defender intereses vinculados a Innovaciones Forestales y también habría trabajado en asuntos relacionados con Hidronor, una de las compañías que aparece en el corazón de la querella que ahora patrocina contra sus antiguos clientes. Equitas asegura, además, que el mandato judicial otorgado a Bofill seguiría vigente.

Y hay plata que documenta la relación. Celta SpA, sociedad ligada a Shea y Pérez, pagó al estudio de Bofill $68,5 millones en 2018 y otros $27,6 millones en 2019 por asesorías vinculadas a Innovaciones Forestales. La denuncia sostiene que Bofill tuvo además comunicaciones directas con Shea y que, producto de esos encargos, conoció por dentro la estructura, los controladores y el funcionamiento de Equitas.

El giro de guion ocurrió esta semana. Bofill, representando a Inversiones Patagonia Dos, presentó el 21 de septiembre una querella contra Shea y Pérez por presunta distracción indebida. Los acusa de que, como directores de Reinvent, habrían desviado hacia Celta fondos provenientes de la venta de Hidronor. La querella fue declarada admisible el 24 de septiembre. El caso salpica también a sociedades de inversión vinculadas a la familia Puchi.

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– Más cobre, menos diésel… y mucha más electricidad. Es la paradoja de la minería verde. Chile quiere producir cobre con menos emisiones, pero para hacerlo tendrá que consumir bastante más electricidad. Un informe de ABB pone sobre la mesa un problema que empieza a tomar peso: menores leyes del mineral, camiones eléctricos y agua desalada están disparando las necesidades energéticas de las faenas.

El agua es quizás el mejor ejemplo. Las mineras están dejando atrás las fuentes continentales y recurriendo cada vez más al mar. El problema es que desalar es solo la mitad de la historia: después hay que bombear enormes volúmenes desde la costa hasta operaciones ubicadas a 3 mil o 4 mil metros de altura. Eso cuesta energía. Mucha.

Y ahora hay que enchufar los camiones. Sacar el diésel de las gigantescas flotas mineras es clave para bajar emisiones, pero significa trasladar buena parte de ese consumo hacia la red eléctrica. La descarbonización, en otras palabras, no elimina la demanda energética: la electrifica.

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DIÁLOGOS DE EL MOSTRADOR: EL CUCO DE LA IA

La revolución de la IA empieza a mostrar la letra chica. El prospecto –que publicó de manera exclusiva Reuters– con que Anthropic prepara su salida a bolsa es una radiografía del boom: crecimiento explosivo, inversiones gigantescas y la promesa de transformar la economía. Pero también pérdidas enormes, dependencia de las Big Tech y riesgos financieros y de seguridad que ya preocupan a reguladores y bancos centrales.

Los números son de otra galaxia. Anthropic multiplicó por 12 sus ingresos en 2025, hasta US$ 4.600 millones, pero perdió más de US$ 8.000 millones a nivel operacional. Ahora apunta a una valorización cercana a US$ 2 billones y reconoce compromisos por al menos US$ 518.000 millones en infraestructura y capacidad computacional durante la próxima década.

Ahí aparece la pregunta por la burbuja. Amazon y Google son al mismo tiempo inversionistas de Anthropic, proveedores del compute que necesita, distribuidores de Claude y competidores. Es un ecosistema donde el dinero circula entre los mismos gigantes, mientras la expansión comienza a financiarse también con deuda y fondos de crédito privado.

La advertencia: si las expectativas sobre la IA no se cumplen, el golpe podría salir de Silicon Valley y llegar al sistema financiero.

Y está la otra cara del riesgo: la propia tecnología. Anthropic advierte en su prospecto que los sistemas avanzados podrían generar riesgos “catastróficos o existenciales”. El debate ya mezcla ciberseguridad, agentes autónomos, regulación y concentración de poder. La IA puede efectivamente cambiar el mundo; eso no significa que todas las valorizaciones sean racionales ni que sepamos todavía quién terminará pagando la cuenta.

Y justamente de eso vamos a conversar en el próximo Diálogos de El Mostrador. El miércoles 7 de octubre, a las 8:30 a.m. en PwC, nuestro invitado será Fernando Gómez Paravich, fundador de DVA Capital y conocido como “Mr Chips” por haber visto temprano el boom de Nvidia, los semiconductores y la IA.

La pregunta de fondo: si esta revolución concentra cada vez más riqueza y poder en los dueños del capital, ¿por qué el trabajo viene perdiendo por goleada y qué significa eso para la democracia?

Y, aterrizado a casa: ¿qué margen tiene Chile para subirse al tren de la IA sin quedar debajo de sus ruedas? Confirmaciones: dialogos@elmostrador.cl.

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.