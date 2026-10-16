Innovar hoy para nutrir el mañana: el desafío impostergable de la alimentación laboral en Chile

Cada 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación convocado por la FAO nos invita a reflexionar sobre cómo producimos, distribuimos y consumimos nuestros alimentos. El lema de este año, “Innovar hoy, para nutrir mañana”, resuena con particular urgencia en nuestro país, donde las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la malnutrición por exceso exigen respuestas creativas, estructurales y multisectoriales. Sin embargo, al hablar de nutrición e innovación, con frecuencia olvidamos un espacio crucial en la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas: el entorno laboral.

Pasamos cerca de un tercio de nuestro día en los lugares de trabajo. Lo que comemos en esos espacios o la falta de opciones accesibles, de calidad y saludables dentro de ello impacta de manera directa en nuestro bienestar general. Fomentar una alimentación laboral saludable no solo previene el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la

hipertensión o la obesidad, sino que también genera un impacto positivo directo en las organizaciones: disminuye el ausentismo laboral, mejora el clima de trabajo y aumenta la productividad y energía de los equipos. Por ende, la nutrición en el trabajo no es un asunto meramente individual, sino una política de salud pública y bienestar organizacional estratégica.

Desde el año 2023, la mesa de trabajo “Diálogos por la Alimentación Laboral” impulsada por la Escuela de nutrición y dietética de la Universidad Finis Terrae, ha hecho un esfuerzo sistemático para visibilizar y transformar esta realidad. Este espacio de articulación ha demostrado que abordar la nutrición laboral requiere la convergencia de miradas complementarias. Durante este año hemos realizado 6 sesiones de trabajo, donde han participado referentes del Ministerio de Salud, INTA de la Universidad de Chile, Asociación de mutualidades, SUSESO, Corporación Actuemos, Sociedad Chilena de Nutrición y diversos actores de la academia. El pasado jueves 8 de octubre fue nuestra última sesión presencial, en donde se reafirmó que el conocimiento científico, la experiencia en gestión territorial y la formación profesional deben ir de la mano al momento de diseñar entornos laborales

promotores de la salud.

Innovar para nutrir el mañana en el contexto laboral significa atreverse a rediseñar los casinos de empresa, incentivar ofertas alimentarias equilibradas, promover tiempos de descanso efectivos para comer con dignidad y fomentar consensos entre empleadores, la academia y la sociedad civil.

Para consolidar esta trayectoria y destacar las buenas prácticas que ya están marcando la diferencia, este próximo Viernes 27 de noviembre se realizara el Cuarto Seminario de Alimentación Laboral en la Casa Central de Universidad Finis Terrae, hito en el que realizaremos el Segundo Reconocimiento a la Alimentación Laboral Saludable. Este evento busca visibilizar a aquellas organizaciones que han entendido que cuidar la alimentación de sus trabajadores es la mejor inversión en sostenibilidad y salud humana a largo plazo.

En este Día Mundial de la Alimentación, el llamado de la FAO nos insta a pasar de la preocupación a la acción. Innovar hoy implica mirar el lugar de trabajo como un motor de cambio real. Si logramos transformar los entornos alimentarios laborales de Chile, no solo estaremos nutriendo mejor a nuestros trabajadores hoy, sino asegurando un futuro más saludable y productivo para nuestro país.