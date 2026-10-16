Javier Couso: “Los indultos son un resabio monárquico que debiéramos pensar seriamente en abolir”

A siete años del estallido social de octubre de 2019, por estos días el debate se centra en la presión de sectores oficialistas para indultar a ex uniformados de Carabineros y las Fuerzas Armadas condenados por delitos de violencia institucional, frente a la postura del Presidente José Antonio Kast de evaluar estos casos “caso a caso” sin plazos definidos. Nacional libertarios y parlamentarios de la coalición gobernante argumentan a favor de la idea basándose en la condición “excepcional” del país durante la revuelta.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la UDP, Javier Couso, quien debate no la idea en particular, sino la pertinencia misma en el orden político e institucional vigente de los indultos , los que calificó como un “resabio monárquico que en una república democrática, en general, no debiera existir”, y que plantea abolir.

El jurista repara en la cualidad intrusiva del poder político frente a la justicia, “en este caso, para efectos de perdonar”. Así lo ejemplifica en el caso brasileño, donde el candidato presidencial Flávio Bolsonaro adelantó que, de ganar las elecciones, indultaría a su padre y expresidente Jair Bolsonaro, actualmente condenado a 27 años de cárcel por su rol en el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

“Algo parecido ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Y en general, esto tiene, como te puedes dar cuenta, politiza el sistema judicial (…) El sistema judicial, conforme a derecho, examina ciertas decisiones y son alteradas por el poder político“, sumó Couso, citando también la crisis política que le provocó al expresidente Gabriel Boric su indulto a 12 condenados por delitos cometidos durante el estallido.

Aun más, el constitucionalista también reparó en la “ironía” de que la idea venga desde el oficialismo: “Lo que es en alguna medida irónico es que grupos políticos que han hecho la mayor inclemencia respecto a cómo aplicar normas penales respecto de personas que realicen incivilidades, delitos menores incluso, a los cuales se propone se les quiten beneficios sociales, que están dispuestos a que se retengan por meses a personas, inmigrantes que han cometido la irregularidad de entrar sin todos sus documentos por meses detenidos (…) Son todas muestras de falta de clemencia, de humanidad, finalmente“.

Y si bien planteó el contrapunto que, en el derecho comparado, hay instancias independientes que puedan decretar rebajas en la severidad de las penas aflictivas (integrados por jueces, trabajadores sociales y personal médico) en casos específicos (como de enajenación mental o salud terminal), también recordó que la discusión se encuentra condicionada por la simulación de padecimientos del dictador Augusto Pinochet a profesionales de la salud británicos, con el fin de ser juzgado por sus crímenes en Chile.

“Si uno indaga, el hecho de que Pinochet ha sido capaz de engañar, insisto, a tres prestigiados neurólogos británicos (diciendo que básicamente no entendía lo que estaba ocurriendo, que estaba con una demencia senil) y después vimos hacer una muy articulada conferencia ante CNN en español, yo creo que dejó una marca que ha confundido el debate en Chile”, lamentó.

“Yo creo que este debate es un debate digno de hacerse. Ojalá por la vía legal y ojalá descartando los indultos. Insisto: es una prerrogativa del Presidente y mientras exista tiene todo el derecho (…) Pero me parece a mí que aquí se abre una oportunidad para que como país nos planteemos ante los límites de la inclemencia punitiva“, sentenció.