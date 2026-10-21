Charla China y Taiwán en la encrucijada: una mirada histórica a una tensión clave del mundo actual

En medio de una creciente tensión entre China y Taiwán, marcada por disputas políticas, militares y estratégicas que tienen repercusiones mucho más allá de Asia, comprender la historia de la isla se vuelve clave para interpretar uno de los principales focos de incertidumbre geopolítica del presente.

En ese contexto, este jueves 22 de octubre, el historiador Cristóbal García-Huidobro será el protagonista de una nueva jornada del Ciclo Cultural 2026 de Wyndham Puerto Varas Pettra Hotel, con una charla dedicada a comprender el origen de las tensiones entre China y Taiwán.

Bajo el título «China y Taiwán en la encrucijada», la actividad propone revisar por qué una isla de apenas 36 mil kilómetros cuadrados se ha convertido en uno de los puntos geopolíticos más sensibles del planeta.

La exposición recorrerá la historia de Taiwán desde sus primeros habitantes y sus vínculos con el Imperio chino, pasando por el período de dominio japonés y la guerra civil china, hasta la consolidación de caminos políticos, económicos y sociales distintos entre Pekín y Taipéi.

Más que una revisión histórica, la charla busca entregar herramientas para comprender las tensiones actuales en torno a la isla y su importancia estratégica en el escenario internacional.

La jornada comenzará a las 18:30 horas con una recepción Cheese & Wine, mientras que la charla se iniciará a las 19:00 horas.

Cuándo: jueves 22 de octubre de 2026

Hora: recepción a las 18:30 y charla a las 19:00 horas

Dónde: Wyndham Puerto Varas Pettra Hotel, Imperial 561, Puerto Varas

Entrada: gratuita, con cupos limitados

Expositor: Cristóbal García-Huidobro