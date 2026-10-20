Alerta roja en Chile: ¿pueden descontarte sueldo si llegas tarde o sales antes por una emergencia?

Cuando existe una alerta roja en Chile por incendios, lluvias, inundaciones u otras emergencias, los problemas de desplazamiento pueden afectar directamente la jornada laboral. Una de las dudas más frecuentes es si el empleador puede descontar horas del sueldo por llegar tarde o salir antes del trabajo.

De acuerdo con la Dirección del Trabajo, si existen circunstancias objetivas que impiden o dificultan el traslado —como cortes de caminos, suspensión del transporte público, evacuaciones, aislamiento o restricciones decretadas por la autoridad—, los atrasos o inasistencias pueden considerarse justificados y no deberían dar lugar a sanciones disciplinarias.

¿Pueden descontar el sueldo por llegar tarde durante una alerta roja?

Que un atraso se encuentre justificado por una emergencia no significa necesariamente que las horas no trabajadas deban ser pagadas. La Dirección del Trabajo señala que cada situación debe analizarse según sus circunstancias y considerandosi el trabajador pudo o no prestar servicios durante ese período.

En caso de atraso, además, la legislación laboral establece que los descuentos deben considerar la jornada efectivamente cumplida y no operar como una sanción adicional por llegar tarde.

¿Qué ocurre si debes salir antes del trabajo por una emergencia?

El escenario es distinto cuando existe un riesgo grave e inminente para la vida o salud del trabajador. El artículo 184 bis del Código del Trabajo establece que una persona puede interrumpir sus labores y abandonar el lugar de trabajo cuando exista ese peligro, sin sufrir perjuicios derivados del ejercicio de ese derecho.

Asimismo, si el trabajador se encuentra a disposición de su empleador pero no puede desarrollar sus funciones debido a una evacuación, corte de suministro u otra consecuencia de la emergencia, ese período puede ser considerado jornada laboral.

¿Qué pasa si la jefatura exige cumplir el horario?

La ausencia de instrucciones especiales por parte de la empresa no elimina su deber de proteger la vida y salud de los trabajadores. Por eso, aunque la jornada habitual se mantenga, la jefatura debe considerar las condiciones reales provocadas por una emergencia.

Si existen cortes de caminos, suspensión del transporte, evacuaciones u otras dificultades objetivas para desplazarse, un atraso o una inasistencia puede estar justificado. Del mismo modo, si existe un riesgo grave e inminente para la vida o salud, el trabajador puede interrumpir sus labores o abandonar el lugar de trabajo, informando al empleador a la brevedad.

En otras palabras, exigir el cumplimiento estricto del horario no permite desconocer una emergencia ni sus efectos concretos sobre el traslado o la seguridad de los trabajadores.

¿Qué documentos conviene guardar?

Ante una alerta roja, es recomendable conservar los avisos oficiales de Senapred, información sobre cortes de tránsito, suspensión del transporte público, evacuaciones u otras comunicaciones que permitan acreditar que existían problemas reales de desplazamiento.

En resumen, una alerta roja no impide automáticamente que existan descuentos, pero los atrasos, salidas anticipadas o inasistencias provocados por una emergencia deben evaluarse considerando las condiciones concretas y las instrucciones de la autoridad.