Aumento de potencia eléctrica: cuándo una instalación industrial necesita ampliar su capacidad

Una planta que crece en producción también crece en consumo, aunque ese cambio no siempre se nota hasta que aparece la primera falla. Nuevas líneas de trabajo, equipos de mayor tamaño o turnos extendidos van sumando carga sobre un empalme que fue dimensionado para otra realidad operativa.

Cuando la demanda se acerca al límite contratado, lo que corresponde es planificar un proyecto eléctrico que ordene esa ampliación con criterios técnicos.

Pero, ¿cómo saber si tu instalación ya llegó a ese punto y qué debes revisar antes de dar el paso?

Señales de que tu instalación no es suficiente

Las instalaciones suelen avisar antes de fallar por completo.

Algunos síntomas operativos, sumados a decisiones de inversión ya tomadas, indican que la capacidad disponible dejó de ser suficiente para sostener tu operación:

Disparos de los interruptores generales en los horarios de máxima producción, aun sin fallas visibles en los equipos.

Caídas de tensión que afectan el arranque de motores o provocan detenciones en equipos electrónicos sensibles.

Incorporación de maquinaria nueva, como compresores, hornos o prensas, cuya potencia supera la holgura del transformador actual.

Ampliación de naves, bodegas o líneas de producción que suman cargas de iluminación, climatización y fuerza motriz.

La electrificación de procesos como nueva fuente de demanda

Más allá del crecimiento productivo, muchas empresas están reemplazando calderas a combustible, flotas diésel o grúas horquilla térmicas por alternativas eléctricas.

El cambio mejora el desempeño ambiental y reduce la exposición al precio de los combustibles, pero traslada toda esa energía hacia la red interna.

El potencial de esta transición es amplio, ya que las proyecciones oficiales prevén un aumento significativo en el consumo eléctrico nacional para los próximos años.

Este crecimiento, impulsado por empresas de distintos sectores productivos, anticipa que cada vez más plantas deberán evaluar si su infraestructura actual tiene la capacidad de absorber estas nuevas cargas.

Aspectos técnicos que debes evaluar antes de ampliar

Pedir más kilowatts a la distribuidora sin diagnosticar la red interna puede trasladar el problema a otro punto de la instalación.

Por eso, la ingeniería previa debe responder algunas preguntas clave:

El estudio de carga real, con mediciones en distintos turnos, permite conocer la demanda máxima y proyectar el crecimiento de los próximos años.

La capacidad térmica de transformadores, celdas y alimentadores define si basta con un ajuste o si se requiere una nueva subestación.

Las corrientes de cortocircuito cambian con la nueva potencia, de modo que protecciones y tableros deben recalcularse y coordinarse.

La calidad de energía, en especial armónicos y factor de potencia, debe medirse para evitar sobrecalentamientos y recargos en la facturación.

Normativa y coordinación con la distribuidora

En Chile, cualquier modificación de una instalación de consumo debe cumplir los pliegos técnicos RIC fiscalizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

La ampliación culmina con la actualización de planos, memorias de cálculo y la declaración de la instalación ante ese organismo.

En paralelo, la solicitud de aumento de capacidad se tramita con la empresa distribuidora, que evalúa la factibilidad de su red y puede exigir obras adicionales.

Si la nueva potencia conectada supera los 500 kW, además se abre la opción de elegir entre tarifa regulada y régimen de cliente libre, una decisión con impacto directo en los costos.

Soluciones eléctricas que complementan la ampliación

No todo crecimiento de demanda se resuelve solo con más potencia contratada.

Combinar la ampliación con otras medidas técnicas puede reducir la inversión inicial y mejorar el desempeño de la red interna:

Los bancos de condensadores y filtros activos corrigen el factor de potencia y liberan capacidad que hoy se pierde en energía reactiva.

Los sistemas de monitoreo en tiempo real identifican picos de demanda y permiten desplazar cargas fuera de las horas punta.

El almacenamiento en baterías suaviza las curvas de consumo y respalda procesos críticos ante interrupciones del suministro.

La generación solar en techos o terrenos propios cubre parte del consumo diurno y disminuye la energía retirada de la red.

Una ampliación pensada para crecer

Cuando el aumento de potencia se aborda como un proyecto eléctrico integral, y no como un trámite aislado, la instalación queda preparada para nuevas etapas de crecimiento sin tener que rehacer obras al poco tiempo.

Integrar soluciones eléctricas desde la ingeniería inicial te permite ampliar capacidad con seguridad, controlar mejor tus costos energéticos y sostener la continuidad operativa mientras tu planta sigue creciendo.